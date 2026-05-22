Орнитолог Фефелов предостерёг от борьбы с бакланами на Байкале

Автор: Оксана Мочалова

Плотины создали водоёмы, которые стали домом для тысяч птиц

На Байкале и в Иркутской области снова стало очень много больших бакланов. Рыбаки и местные жители называют птицу «черной чумой» и винят во всех бедах: от уничтожения лесов до исчезновения рыбы. Власти даже утвердили план по отстрелу и разорению гнёзд на 2026–2027 годы. Однако орнитолог, доктор биологических наук Игорь Фефелов уверен, что люди сами создали эту проблему, а борьба с птицей может оказаться бесполезной и даже опасной.

По словам Фефелова, большой баклан — не чужак, а коренной житель оз. Байкал. Птица исчезла во второй половине XX века при загадочных обстоятельствах. Коллеги учёного полушутя предполагали, что бакланы попали под испытания китайской атомной бомбы. Сейчас вид вернулся на пустое место, и его численность на озере уже стабилизировалась и даже начала снижаться.

На водохранилищах Ангары ситуация противоположная. Раньше бакланов здесь не было сотни лет — река не подходила для них. Но человек построил плотины, и образовались огромные водохранилища.

— Получается, что человек, пускай и невольно, сам построил рыбоводный водоем для бакланов и создал для них все комфортные условия, — приводит слова эксперта IrkutskMedia.

Баклан питается только рыбой, в день ему нужно около 400 граммов. Ныряет на глубину до 15 метров и способен пролетать сотни километров. Рыбаки обижаются на птицу, но некоторые обвинения — миф. Например, говорят, что баклан убивает рыбу ради забавы. Учёный объясняет: когда рыбы слишком много, птица действительно может хватать одну за другой, но это не развлечение — особенно если потом лететь 3000 км на зимовку в Китай.

По словам орнитолога, у баклана появился неожиданный естественный враг — чайки. Из-за проблем с едой (и в этом тоже виноват человек) они начали массово поедать яйца и птенцов бакланов. Это помогает сдерживать рост популяции.

Запланированный властями Иркутской области отстрел бакланов орнитолог считает плохой идеей. Попасть в гнёзда на высоких скалах почти невозможно, а вырубать лес ради этого нельзя. Это неминуемо приведет к эрозии почвы. К тому же никто точно не знает, сколько сейчас рыбы в Байкале и кто её больше съедает — человек или птица.

— Я очень скептично отношусь к мероприятиям по снижению численности бакланов… Возможно, что вреда от данных мер будет больше, чем пользы, — сказал он изданию.

По его словам, на Богучанском водохранилище из бакланов варят тушёнку. Но сам учёный не советует охотиться на эту птицу — как объект охоты она неинтересна, а большого эффекта всё равно не даст. Лучше, по его мнению, вложить деньги в настоящие исследования рыбы и экосистемы, а не в бесполезный отстрел.

Ранее редакция сообщала, что вырубки деревьев в Новосибирске заставляют мигрировать воробьев, грачей и галок.

Фото редакции Infopro54, автор- Геннадий Мочалов

