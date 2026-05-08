Вырубки деревьев в Новосибирске заставляют мигрировать воробьев, грачей и галок

В мае текущего года на улице Палласа в Кировском районе Новосибирска заметили галок. Они поселились во дворе, где раньше их не видели. Галки обосновались под крышей одного из домов, вытеснив оттуда голубей. На фотографии, которая иллюстрирует этот материал, как раз запечатлена одна из этих птиц-новоселов.

Это не единичный случай. Жители других районов массово отмечают ротацию видов: на Восходе серых ворон повсеместно теснят грачи, а в новых микрорайонах и ЖК с ландшафтным дизайном практически исчез привычный воробьиный гомон. Корреспондент Infopro54 попросил орнитолога, председателя Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елену Шнайдер объяснить, что влияет на изменения «птичьей карты» города.

Галки — умные квартиранты

Ситуация с галками на улице Паласса, объясняет орнитолог, — это классический пример стратегии выживания. Лишаясь естественных убежищ в зеленых, парковых зонах, птицы осваивают каменные джунгли.

— Люди спрашивают, почему стало больше галок. Ответ: их старые дома мы сломали, вот они и переезжают в наши бетонные многоэтажки. Галка всегда гнездилась в дуплах. У меня раньше в Академгородке было несколько точек мониторинга с галками. И всё, больше их нет — старые обломки деревьев сгнили или сгорели. Но галки умненькие, и они ищут другие варианты, приспосабливаются. Им здесь, в городе, легко найти корм, и у них отлично получается выводить птенцов в человеческих постройках. Сейчас у нас точно так же в вентиляционных отверстиях зданий стали массово гнездиться пустельги, — объясняет Елена Шнайдер.

«Всё вырубили»: как грачи учатся жить на шумных и загазованных улицах

Одной из главных причин перекройки птичьих границ эксперты называют строительный бум и варварскую вырубку старых зеленых массивов. Грачи очень сильно от этого пострадали.

— Например, в Бердске была большая колония грачей рядом с вокзалом. Потом там все вырубили, грачевник (скопление гнезд грачей. — Прим. ред.) уничтожили. Ещё огромный грачевник был на Советском шоссе, когда в сторону ГЭС выезжаешь. Деревья вырубили. Там теперь новые районы жилые. Без грачей. Деревья нещадно рубят, абсолютно игнорируя, что там колония птиц. Хотя есть закон, предписывающий, что те, кто наносит вред популяциям врановых птиц, должны выплачивать ущерб. За убитую особь — 1000 рублей, за одно уничтоженное гнездо — 5000 рублей, с учетом коэффициента инфляции на сегодняшний день это 12 900 рублей. Грач — птица колониальная, не живет поодиночке. И масштабная вырубка — это сотни уничтоженных гнезд. То есть за средненькую колонию, скажем, в 100 пар, можно «впаять» заказчикам рубки более 1,2 миллиона рублей. Но это редко применяется, потому что мало активистов, биологи часто весной и летом (период гнездования и выведения потомства у птиц) в экспедициях. А те, кто непосредственно проводит рубку, часто даже и не знают, что в гнездовой период надо там беречь кого-то. Они подчас и не видят, что на деревьях гнезда, а в гнездах птенцы, — рассказывает орнитолог.

Когда грачей и галок лишают привычной лесополосы за городом или старых дуплистых деревьев в черте Новосибирска, они начинают искать себе другой дом. Иногда они выбирают довольно агрессивную урбанизированную среду. Один из показательных примеров — грачи, которые поселились на аллее на улице Восход несколько лет назад.

Эта зеленая аллея — далеко не самое удачное место в плане экологии. Здесь с двух сторон нескончаемый поток машин, отсюда загазованность воздуха, пыль, шум. Но тут есть старые высокие березы. И грачи построили там гнезда на нужной им высоте. Как только новое благоустройство в виде вырубок и ландшафтного дизайна доберется и до данной аллеи, грачи снова будут вынуждены искать себе новое место жительства.

Воробьиный кризис

На протяжении последних пяти-шести лет ученые и любители наблюдений за птицами все чаще говорят о катастрофическом уменьшении числа воробьев. Многие новосибирцы жалуются, что в спальных районах больше не слышно привычного чириканья. Орнитолог подтверждает: это общемировой тренд, связанный с несколькими факторами.

— Вырубка старых деревьев и кустарников, уничтожение газонов и отсутствие луговых трав в озеленении, массовые инсектицидные обработки и пластиковое закрытие всех щелей пластиковыми фасадами — вот это основные причины воробьиного кризиса. Этим привычным для нас птицам в качестве укрытий нужны ветвистые деревья, им нужна кормовая база — насекомые и семена трав. На самом деле воробьи не совсем пропали, они уходят туда, где могут прокормиться. Вернуть птиц в город можно, если прекратить бездумные вырубки и оживить газоны. Человек от этого тоже выиграет, — говорит орнитолог, председатель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.

В кварталах старой застройки, где сохраняются старые посадки, с воробьями и другими птицами все в порядке.

Проблема сокращения численности птиц в крупных городах напрямую связана с изменением архитектуры: современные здания с гладкими фасадами из стекла, бетона и металла лишены естественных укрытий и ниш, необходимых для гнездования. В ответ на это в разных странах разрабатываются и внедряются решения, интегрирующие места для птиц непосредственно в жилую застройку.

Одним из примеров наиболее эффективных решений по возвращению птиц в города стали «стрижиные кирпичи» — специальные полые блоки, встраиваемые в стены зданий. В Великобритании, где популяция стрижей сократилась на 58% в период с 1995 по 2018 год, эти кирпичи стали обязательным элементом во многих новых жилых комплексах. Они имитируют естественные глубокие трещины в старой каменной кладке, размещаются на высоте не менее пяти метров над землёй и практически незаметны на фасаде, что позволяет птицам и людям не мешать друг другу.

