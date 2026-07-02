Андрей Травников: ситуация с поставками топлива в Новосибирской области осложняется

Власти назвали причины топливного кризиса

Ситуация с поставками ГСМ в регион становится более напряженной. О этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в официальном канале в МАХ.

Заместитель губернатора Олег Клемешов отметил, что главными причинами кризиса стали сокращение поставок топлива от оптовых поставщиков независимым сетям, временное закрытие ряда АЗС и ажиотажный спрос, из-за которого потребление бензина в регионе выросло в полтора раза от обычного уровня.

— Снабжение топливом всех экстренных служб, критически важных предприятий и учреждений стабильное. Сейчас формируется потребность предприятий и учреждений на перспективу, чтобы не допустить сбоев в работе, — подчеркнул чиновник.

При этом, по его словам, на крупнейшей в регионе сети автозаправочных станций «Газпром нефть» обеспечен полный ассортимент топлива, цены удерживаются на прежнем уровне. Клемешов заявляет, что временное отсутствие любого из видов топлива оперативно восстанавливается по мере прибытия и разгрузки автоцистерн.

— Мы ведем переговоры с Минэнерго России, ПАО «Газпром нефть» о наращивании поставок всех видов топлива в регион, чтобы обеспечить потребность независимых нефтетрейдеров и компенсировать возросший спрос со стороны жителей и организаций, — подчеркнул заместитель губернатора.

Цены доходят до 130 рублей за литр

На фоне дефицита бензина цены на топливо заметно выросли. Как отмечает издание ЦДЖ, на заправках сети «Опти» 1 июня были установлены шокирующие ценники: 120 рублей за литр АИ-92 и 130 рублей за литр АИ-95. Это почти вдвое дороже, чем на АЗС «Газпром нефть», где за последние две недели также произошло заметное подорожание.

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области отреагировало на обращения граждан. Представители ведомства сообщили, что предпринимаются шаги для нормализации ситуации.

— Понимаем ваше беспокойство. Принимаемые меры направлены на обеспечение стабильности и доступности топлива для всех жителей региона, — пояснили в ведомстве в ответ на запрос Om1 Новосибирск.

АЗС могут самостоятельно устанавливать цены по закону о торговле.

— Автозаправочные станции (АЗС) имеют право самостоятельно определять порядок продажи топлива, и это право основывается на положениях законодательства о торговле, — уточнили в минпромторге.

В ведомстве добавили, что УФАС осуществляет мониторинг соблюдения антимонопольных норм в отношении ценообразования и обеспечения топливом.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские депутаты отказались обсуждать ситуацию с топливом на АЗС.