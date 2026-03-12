В новосибирских ТЦ доля пустующих площадей достигает 12%

В ТЦ Новосибирска в марте текущего года продолжается закрытие точек по продаже одежды, обуви, товаров для дома. Массовым исходом арендаторов из торговых центров происходящее назвать нельзя, но бизнес называет это тревожным симптомом.

Журналист Infopro54 посетил 11 марта пять новосибирских торговых центров — два крупных ТРЦ и три небольших районных ТЦ. В каждом из этих объектов с начала текущего года закрывались магазины, и собственники вывешивали объявления о сдаче освободившегося помещения в аренду.

— Один арендатор съехал, другой появился — обычное дело. Но сейчас увеличился период простоя площадей. Раньше, в более благополучное время, в нашем торговом центре место простаивало обычно не более месяца. Сейчас есть небольшие помещения, которые пустуют уже по три-четыре месяца. Вот это и беспокоит, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 сотрудник администрации одного из ТЦ, отвечающий за работу с арендаторами.

В больших торгово-развлекательных центрах на смену ушедшим магазинам приходят фитнес-центры и представители сферы развлечений. Это не всегда полноценная замена, но есть вполне успешные примеры. Районным ТЦ в этом плане сложнее — у них площади меньше, и «нарезка» квадратных метров далеко не всегда позволяет сделать спортзал, выставочное пространство или открыть точку общепита. Но эксперты говорят, что районные ТЦ и моллы находятся в одной лодке: они сталкиваются с одинаковыми проблемами, и успех в их решении лишь отчасти зависит от занимаемой площади.

— Рынок изменился кардинально. Пустая экспозиция в торговых центрах Новосибирска держится на уровне 8–12%. Собственники ТЦ вынуждены быть более гибкими и подстраиваться под новые форматы. Потребитель все больше смещается в омниканал (омниканальность — от лат. omnibus — «для всех» — это подход, при котором все каналы продаж и коммуникаций с клиентом объединяются в единую систему — прим. ред.), то есть он делает покупки в онлайн-магазине, пользуется пунктами выдачи заказов и шоурумами — пространствами, где можно посмотреть товар перед покупкой. Это не провал ТЦ, а эволюция. Если говорить о крупных торговых центрах, то там гигантские якоря эпохи 2000-х уходят, на их место приходят экосистемы из сервисов, опыта и логистики. Новосибирск показывает эту трансформацию в реальном времени, — рассказал Infopro54 основатель и гендиректор девелоперской компании «Отелит», региональный представитель Российского совета торговых центров Евгений Бурденюк.

Согласно исследованию компании CORE.XP, по итогам четвертого квартала 2025 года доля вакантных площадей в российских торговых центрах составляла 5,3%. Это средний показатель, подчеркивают аналитики: ситуация в столице и в регионах сильно отличается.

