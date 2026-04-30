Каждая вторая стройка в Новосибирске провалила планы по продажам

Новосибирский рынок новостроек столкнулся с рекордным перенасыщением. По данным аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, из всего объёма строящегося жилья продана лишь четвёртая часть. Остальные квартиры пока не нашли своих хозяев.

— По данным портала ДОМ.РФ, из 3 550 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, которые находились в стадии строительства на конец марта 2026 года, было реализовано 904 тыс. кв. метров или 25%. Это минимальный коэффициент за весь период, — отмечает эксперт.

По его словам, лучший показатель был зафиксирован в марте 2021 года. Тогда на пике ажиотажного спроса, вызванного льготной ипотекой, продажи достигли 48%. Сейчас ситуация зеркально противоположная.

Сигналом к началу затоваривания послужил октябрь прошлого года. Тогда соотношение распроданности к строительной готовности объектов составляло 60%. К весне 2026 года этот индикатор подскочил до 65%.

Если смотреть на общероссийские показатели, то новосибирский рынок выглядит более проблемным. В целом по стране распродано 31% новостроек, а отношение продаж к готовности домов — 72%. В Новосибирске же 45% застройщиков перешли зону риска — их коэффициент продаж опустился ниже 50%. Эксперты считают эту отметку критической.

Впрочем, аналитик призывает не торопиться с выводами в отношении отдельных компаний.

— Этот коэффициент можно использовать для оценки застройщиков только в комплексе с другими критериями. У долгостроев он близок к 100%, когда почти все продано, а дом не достроен, — поясняет Сергей Николаев.

Некоторые застройщики пока удерживают продажи выше плановых показателей. По данным Дом.рф, коэффициент распроданности выше 100% зафиксирован у ГК «ПОЛЯКОВ», ГК «ХИММЕТАЛЛ», КПД-ГАЗСТРОЙ, ГК «КАМЕЯ», «ТАК» и «Брусника». А самый стремительный рост уровня продаж за последние два года продемонстрировали ГК «НОВА» и ГК «АСТОН».

Ситуация усугубляется падением выручки девелоперов. Доходы застройщиков от продажи квартир в первом квартале 2026 года рухнули на 44% по сравнению с прошлым годом. А в феврале 2026 года продажи новостроек в Новосибирской области рухнули на треть — на 32,5% по сравнению с январём того же года. Одной из главных причин стало изменение условий выдачи льготной семейной ипотеки с 1 февраля.

Эксперт также отметил, что, несмотря на столь резкое падение относительно января, в годовом выражении картина чуть лучше.

— Если продажи в марте просядут к 2025 году менее, чем на 40%, то квартальные показатели, за счет января, будут выше прошлогодних, — констатирует Сергей Николаев.

Рынок показывает двузначные темпы снижения, и это лишь подтверждает тревожные цифры распроданности. По словам аналитика, правила игры на рынке недвижимости Новосибирска кардинально изменились: вторичка неожиданно показала рост, в то время как первичный рынок замер в ожидании.

Эксперты связывают кризис перепроизводства не только с отменой массовой льготной ипотеки, но и с тем, что застройщики продолжают формировать новую модель рынка. По данным аналитиков, они не спешат дробить квартиры, а строят всё более высотные дома, надеясь на платёжеспособный спрос, которого в текущих условиях просто нет. Пока чиновники дают пессимистичный прогноз (выживут не более половины компаний), накопленный объём нераспроданных квадратных метров продолжает давить на рынок.

