Каждая вторая стройка в Новосибирске провалила планы по продажам

Автор: Оксана Мочалова

В целом компании региона продали только четверть от всего объёма строящегося жилья

Новосибирский рынок новостроек столкнулся с рекордным перенасыщением. По данным аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева, из всего объёма строящегося жилья продана лишь четвёртая часть. Остальные квартиры пока не нашли своих хозяев.

— По данным портала ДОМ.РФ, из 3 550 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, которые находились в стадии строительства на конец марта 2026 года, было реализовано 904 тыс. кв. метров или 25%. Это минимальный коэффициент за весь период, — отмечает эксперт.

По его словам, лучший показатель был зафиксирован в марте 2021 года. Тогда на пике ажиотажного спроса, вызванного льготной ипотекой, продажи достигли 48%. Сейчас ситуация зеркально противоположная.

Сигналом к началу затоваривания послужил октябрь прошлого года. Тогда соотношение распроданности к строительной готовности объектов составляло 60%. К весне 2026 года этот индикатор подскочил до 65%.

Если смотреть на общероссийские показатели, то новосибирский рынок выглядит более проблемным. В целом по стране распродано 31% новостроек, а отношение продаж к готовности домов — 72%. В Новосибирске же 45% застройщиков перешли зону риска — их коэффициент продаж опустился ниже 50%. Эксперты считают эту отметку критической.

Впрочем, аналитик призывает не торопиться с выводами в отношении отдельных компаний.

— Этот коэффициент можно использовать для оценки застройщиков только в комплексе с другими критериями. У долгостроев он близок к 100%, когда почти все продано, а дом не достроен, — поясняет Сергей Николаев.

Некоторые застройщики пока удерживают продажи выше плановых показателей. По данным Дом.рф, коэффициент распроданности выше 100% зафиксирован у ГК «ПОЛЯКОВ», ГК «ХИММЕТАЛЛ», КПД-ГАЗСТРОЙ, ГК «КАМЕЯ», «ТАК» и «Брусника». А самый стремительный рост уровня продаж за последние два года продемонстрировали ГК «НОВА» и ГК «АСТОН».

Ситуация усугубляется падением выручки девелоперов. Доходы застройщиков от продажи квартир в первом квартале 2026 года рухнули на 44% по сравнению с прошлым годом. А в феврале 2026 года продажи новостроек в Новосибирской области рухнули на треть — на 32,5% по сравнению с январём того же года. Одной из главных причин стало изменение условий выдачи льготной семейной ипотеки с 1 февраля.

Эксперт также отметил, что, несмотря на столь резкое падение относительно января, в годовом выражении картина чуть лучше.

— Если продажи в марте просядут к 2025 году менее, чем на 40%, то квартальные показатели, за счет января, будут выше прошлогодних, — констатирует Сергей Николаев.

Рынок показывает двузначные темпы снижения, и это лишь подтверждает тревожные цифры распроданности. По словам аналитика, правила игры на рынке недвижимости Новосибирска кардинально изменились: вторичка неожиданно показала рост, в то время как первичный рынок замер в ожидании.

Эксперты связывают кризис перепроизводства не только с отменой массовой льготной ипотеки, но и с тем, что застройщики продолжают формировать новую модель рынка. По данным аналитиков, они не спешат дробить квартиры, а строят всё более высотные дома, надеясь на платёжеспособный спрос, которого в текущих условиях просто нет. Пока чиновники дают пессимистичный прогноз (выживут не более половины компаний), накопленный объём нераспроданных квадратных метров продолжает давить на рынок.

Ранее редакция сообщала, что новостройки в России предлагают отдавать под управление застройщикам навечно.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью Алиса

Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Новосибирская область

Теги : продажи квартир новостройки недвижимость кризис затоваривание

Время стратегических обновлений: бизнес Новосибирска смотрит в будущее

В Новосибирске прошла очередная экспертная сессия Общественного объединения VIP-club («ВИП-Клуб»). Представители бизнеса и политики собрались в неформальной обстановке, чтобы совместными усилиями найти решение наиболее актуальных проблем региона. На этот раз эксперты заглянули в недалекое будущее для разработки стратегии и подготовки к грядущим переменам: «Образ будущего в вопросах и ответах» — основная тема встречи.

— Рост фискальной и налоговой нагрузки заставляет пересмотреть многое. Времена сложные — никто не отрицает, но легко не было никогда. Давайте считать, что сейчас время для стратегического обновления, расстановки приоритетов, время поиска новых форм сотрудничества, объединения интересов, партнерства. Примеры такого сотрудничества сегодня уже есть, — поприветствовав собравшихся, констатировала сооснователь Общественного объединения VIP-club («ВИП-Клуб») Елена Потапова.

Бизнес перенес НДС в цены: годовая инфляция в Новосибирской области замедлилась до 5,7%

Автор: Юлия Данилова

Годовая инфляция в регионе снижается с июля прошлого года. В январе наблюдался всплеск месячного роста в связи с резким повышением цена на огурцы и помидоры, но сейчас он также замедляется. Об этом сообщила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

— Перенос увеличения НДС в цены практически завершился, — констатирует Асаралиева.

Сибиряки предпочитают KIA: в Сбере рассказали о том, какие автомобили покупают через аккредитив клиенты

В числе наиболее популярных брендов авто, которые приобретают сибиряки через аккредитив – KIA, Nissan, Volkswagen и LADA. Средняя стоимость покупки – 2 млн рублей.

Аккредитив — это защищённый счёт, на котором покупатель резервирует средства под конкретную сделку. Деньги блокируются банком и становятся недоступны ни одной из сторон до тех пор, пока не будут выполнены чётко оговорённые условия договора. Банк выступает независимым гарантом, полностью исключая риск мошенничества.

Новосибирские студенты оценили специфику предпринимательства в странах Африки

Автор: Юлия Данилова

В рамках Недели международной науки и образования НГУЭУ посетила делегация Университета MANCOSA (Южно-Африканская Республика). В состав делегации вошли десять представителей академического сообщества — руководители образовательных программ, исследователи и менеджеры университета.

На заседаниях форума обсуждались изменения, происходящие в экономике и образовании, а также навыки, которые становятся ключевыми в новых условиях.

Налоговое бремя, убытки и закрытия: предприниматели обсудили антикризисные стратегии

23 апреля состоялось заседание Клуба Директоров, посвященное теме: «Денег нет, но вы держитесь!».

Предприниматели столкнулись с серьезными вызовами: возросшие налоги, увеличение себестоимости и затрат на оплату труда при одновременном снижении платежеспособности населения. Многие компании терпят убытки, наблюдается волна закрытий предприятий по всей стране. Ключевой вопрос, волнующий бизнесменов: «Как выжить и продолжать деятельность?».

Мэрия Новосибирска застрахует 130 квартир пожизненных рентополучателей

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирский горсовет принял изменения в положение о муниципальной пожизненной ренте. Проект работает в городе с 2003 года: мэрия заключает договоры с пожилыми людьми, получая их квартиры в муниципальную казну, а взамен выплачивает пожизненное содержание. На сегодня действует 130 таких договоров, а всего за годы действия проекта заключено 393 договора.

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольги Потаповой, суть поправок заключается в добавлении возможности страхования жилого помещения.

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

От озимой пшеницы до люпина — как изменилась структура посевов

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
