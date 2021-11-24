Ozon протестирует миниформат пунктов выдачи заказов

Помимо развития уже ставших популярными текущих форматов, Ozon запустит пилот по открытию небольших пунктов — ПВЗ Light — площадью от 15 кв.м, сообщает пресс-служба комании.

В небольших городах не всегда есть выбор просторных помещений, а потребность в онлайн-покупках высока в силу ограниченного выбора в офлайне. Пилотный формат позволит Ozon расширить покрытие сети, а предпринимателям — открыть пункт выдачи с минимальными затратами. Пропускная способность таких пунктов и их загрузка заказами в силу меньшей площади будет ниже, чем у стандартных, поэтому уменьшение пространства не повлияет на высокий уровень сервиса для клиентов. В то же время стандартный формат пунктов выдачи от 20 кв.м. продолжит развиваться.

— Комфорт и высокое качество обслуживания покупателей для нас первый приоритет, поэтому мы тщательно продумали проект миниформата — придумали зонирование, чтобы получение заказов для клиентов было максимально удобным, также сделали максимально вместимый для такого формата склад, — прокомментировал Денис Дьяченко, директор по развитию партнерских логистических программ Ozon Rocket, логистический сервис Ozon.

Сейчас сеть Ozon насчитывает больше 15 000 точек выдачи заказов по всей стране, включая пункты выдачи и постаматы.

Ozon — ведущая мультикатегорийная платформа электронной коммерции и одна из крупнейших интернет-компаний в России. На площадке представлено 19 млн товарных наименований в 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon активно развивается как интернет-платформа — уже более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Обширная логистическая инфраструктура позволяет тысячам предпринимателей продавать свою продукцию в 11 часовых поясах России, а для 85 млн россиян — дать доступ к курьерской доставке или пункту выдачи в шаговой доступности.