Ozon увеличивает площадь логистических комплексов в Новосибирске почти в три раза

Автор: Оксана Мочалова

Компания запускает в регионе второй фулфилмент-центр. Инвестиции в технологическое обеспечение и IT-инфраструктуру объекта превысили 6,5 млрд рублей

Ozon анонсировал ввод в эксплуатацию первой очереди нового логистического комплекса. Площадь склада по полу составляет около 80 тысяч кв.метров. После ввода всех очередей она увеличится до 100 тысяч квадратов.

В компании рассказали, что на первом этапе новый фулфилмент-центр способен единовременно хранить более 40 млн товаров и обрабатывать до 550 тысяч заказов в сутки. При выходе на полную мощность эти показатели вырастут до 50 млн товаров и 1,4 млн заказов в сутки. Объект осуществляет полный цикл обработки: от приемки товаров до формирования посылок и передачи их в доставку.

На текущий момент в Новосибирской области уже работает другой фулфилмент-центр Ozon площадью свыше 60 тысяч кв. метров. Кроме того, в регионе действуют два хаба доставки. Таким образом, после запуска нового объекта совокупные складские мощности Ozon в Новосибирской области достигли 140 тысяч квадратных метров по полу.

Стоит отметить, что Новосибирск остается одним из ключевых регионов для развития складской инфраструктуры крупнейших игроков рынка электронной коммерции.

Компания Wildberries & Russ строит в Промышленно-логистическом парке крупный распределительный центр. Общая площадь объекта составит 160 тысяч кв. метров, инвестиции в его возведение — 9,2 млрд рублей. Запуск первой очереди площадью 50 тысяч «квадратов» запланирован на второй квартал 2026 года, полный ввод в эксплуатацию ожидается до конца года. Кроме того, в августе 2025 года Wildberries уже открыла в Новосибирске склад для сверхгабаритных товаров площадью более 10 тысяч квадратных метров.

В 2022 году «Яндекс Маркет» запустил сортировочный центр в Новосибирске. Он работает по модели FBS, при которой продавцы хранят товары у себя и самостоятельно передают их в доставку.

Ранее редакция сообщала, что федеральная сеть «Монетка» открыла распредцентр под Новосибирском. Он дополнил аналогичные объекты недвижимости таких ритейлеров, как «Магнит», «Пятерочка», «Лента» и т.д.

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Индустрия развлечений в городе консолидируется и переезжает в торговые центры

Участники новосибирского топливного рынка получают многомилионные неустойки от РЖД

Автор: Артем Рязанов

Участники топливного рынка Новосибирской области сообщили редакции Infopro54 о проблемах, которые у них возникли при работе с РЖД: компания выставляет предпринимателям многомиллионные неустойки за простои при доставке нефтепродуктов железнодорожным транспортом.

— Железная дорога выставляет неустойки за простои, которых фактически не было, причём делает это задним числом. Суммы претензий уже достигают десятков миллионов рублей, — рассказал редакции президент Ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Сергей Лацких.

Кикшеринговые компании заплатят за самокаты в бюджет Новосибирска 20 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

Количество электросамокатов, которые в этом году появились на улицах Новосибирска, по сравнению с прошлым годом серьезно уменьшилось: на 2500. Об этом сообщил первый заместитель мэра Новосибирска Иосиф Кодалаев. С чем это связано он не уточнил, отметив, что это бизнес-модель операторов кикшеринга, а муниципалитет только оперирует предоставленными ими данными.

Новацией сезона 2026 года стал запрет использования самокатов по ночам, а также взимание оплаты с СИМ. За каждый самокат, размещенный на специализированной парковке, кикшеринговая компания теперь должна заплатить 200 рублей в месяц. По словам Кодалаева, за 7 месяцев сезона (с 1 апреля по 1 ноября) за весь флот город рассчитывает получить в бюджет от трех операторов около 20 млн рублей.

День российского предпринимательства в Новосибирске отметят 20 мая

Организаторы приглашают предпринимателей посетить насыщенную программу, объединяющую представителей бизнеса, власти и экспертного сообщества. Мероприятие станет площадкой для обмена опытом, поиска новых деловых контактов и обсуждения актуальных мер поддержки бизнеса.

С Днём российского предпринимательства представителей бизнеса поздравят первые лица города и региона. Также они наградят предпринимателей, внесших особый вклад в развитие отдельных экономических отраслей, предпринимательства в целом и благотворительности региона.

Энергетики в четыре раза увеличат парк роботов в городах Сибири

Автор: Юлия Данилова

К 2028 году «Сибирская генерирующая компания» планирует создать подразделение, которое будет управлять роботизированными комплексами.

— На сегодняшний день у нас есть уже три робота. Два куплено для работы в Новосибирске, один — в Красноярске. Третий робот в этом году приедет в Новосибирск. Часть диагностики в статусе подрядчика проводит завод-производитель роботизированных комплексов, — сообщил директор по тепловым сетям СГК Антон Баев.

Власти Новосибирска отказались от прежнего проекта межевания на Сухарной

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила новый проект межевания квартала в границах улиц Сухарной, Владимировской и береговой линии реки Оби. Документ подписан мэром Максимом Кудрявцевым 12 мая 2026 года и затрагивает земельные участки в Железнодорожном и Заельцовском районах города.

Документ предусматривает образование десятков новых участков, перераспределение существующих наделов и изъятие ряда территорий для муниципальных нужд. Основная цель — чётко определить границы образуемых и изменяемых земельных участков.

Марина Москаленко: Спрос на новосибирском рынке квестов упал на 50%

Автор: Юлия Данилова

Руководитель комитета индустрии детских товаров и услуг Новосибирского областного реготделения «ОПОРА РОССИИ», владелец проектов «Вондер Вуд», «Квестляндия», «Киндер-Квест», «Прятки 5.0» Марина Москаленко оценила ситуацию на новосибирском рынке квестов. По ее словам, он сокращается, но оставшимся игрокам в будущем этой пойдет на пользу.

— Марина, как вы оцениваете ситуацию на рынке квестов в Новосибирской области?

