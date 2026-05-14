Ozon увеличивает площадь логистических комплексов в Новосибирске почти в три раза

Ozon анонсировал ввод в эксплуатацию первой очереди нового логистического комплекса. Площадь склада по полу составляет около 80 тысяч кв.метров. После ввода всех очередей она увеличится до 100 тысяч квадратов.

В компании рассказали, что на первом этапе новый фулфилмент-центр способен единовременно хранить более 40 млн товаров и обрабатывать до 550 тысяч заказов в сутки. При выходе на полную мощность эти показатели вырастут до 50 млн товаров и 1,4 млн заказов в сутки. Объект осуществляет полный цикл обработки: от приемки товаров до формирования посылок и передачи их в доставку.

На текущий момент в Новосибирской области уже работает другой фулфилмент-центр Ozon площадью свыше 60 тысяч кв. метров. Кроме того, в регионе действуют два хаба доставки. Таким образом, после запуска нового объекта совокупные складские мощности Ozon в Новосибирской области достигли 140 тысяч квадратных метров по полу.

Стоит отметить, что Новосибирск остается одним из ключевых регионов для развития складской инфраструктуры крупнейших игроков рынка электронной коммерции.

Компания Wildberries & Russ строит в Промышленно-логистическом парке крупный распределительный центр. Общая площадь объекта составит 160 тысяч кв. метров, инвестиции в его возведение — 9,2 млрд рублей. Запуск первой очереди площадью 50 тысяч «квадратов» запланирован на второй квартал 2026 года, полный ввод в эксплуатацию ожидается до конца года. Кроме того, в августе 2025 года Wildberries уже открыла в Новосибирске склад для сверхгабаритных товаров площадью более 10 тысяч квадратных метров.

В 2022 году «Яндекс Маркет» запустил сортировочный центр в Новосибирске. Он работает по модели FBS, при которой продавцы хранят товары у себя и самостоятельно передают их в доставку.

Ранее редакция сообщала, что федеральная сеть «Монетка» открыла распредцентр под Новосибирском. Он дополнил аналогичные объекты недвижимости таких ритейлеров, как «Магнит», «Пятерочка», «Лента» и т.д.