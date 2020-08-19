Партнерская программа Банка «Левобережный» с Гарантийным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства стала еще доступнее

Данный кредитный продукт пользуется большим спросом из-за отсутствия требования о предоставлении залога: 50% от суммы кредита обеспечивается поручительством Фонда поддержки МСП Новосибирской области, вторая половина – без обеспечения.

Кредит доступен предприятиям со средней годовой выручкой до 480 млн рублей (по данным официальной отчётности), которые зарегистрированы на территории Новосибирска и Новосибирской области.

Кредитные средства можно направить на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств. В первом случае срок кредита – до 60 месяцев, во втором – до 48 месяцев. Сумма кредита –до 10 млн рублей.

Важным условием для получения кредита является отсутствие подакцизных ОКВЭД.**

По данному продукту клиентам доступна кредитная линия с лимитом выдачи и кредитная линия с лимитом задолженности.

Подробную информацию о действующих программах кредитования малого и среднего бизнеса в Банке «Левобережный» можно получить, оставив заявку на сайте, по телефону единой справочной службы 8-800-3333-555 или в офисах банка.

**Деятельность организации, связанная с производством и (или) реализацией подакцизных товаров, перечисленных в ст. 181 НК РФ (алко-/табачная продукция, моторные масла, ГСМ и Д/Т, мотоциклы (свыше 150 л.с.), легковые А/М и др.)

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