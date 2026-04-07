Житель Татарского района украл пенсионные деньги из машины

Автор: Артем Рязанов

Он забрал из служебного автомобиля 52 тысячи рублей

В Татарском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело против местного жителя. Мужчина работал водителем в компании «Почта России». В начале марта 2024 года он взял из служебной машины 52 тысячи рублей. Эти деньги были предназначены для выплаты пенсий.

Доступ к деньгам был свободным, поэтому водитель смог незаметно их забрать. Правоохранители начали расследование по статье о краже.

— Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Расследование находится на контроле в Татарской межрайонной прокуратуре, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что семь аферистов получили сроки за хищение более 20 млн рублей в Новосибирске.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области

Новосибирцы подали 11 тысяч заявлений в первые классы

Автор: Оксана Мочалова

За первую неделю приёмной кампании родители подали в первые классы Новосибирска 11 тысяч заявлений. Год назад на эту же дату было около 12 тысяч. Небольшое снижение в департаменте образования связывают с тем, что родители перестали торопиться и штурмовать портал «Госуслуги» в первую минуту 1 апреля.

При этом общий прогноз на новый учебный год остаётся прежним. По словам начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахмедгареева, в школы Новосибирска пойдут около 20 тысяч первоклассников. Львиная доля из них — выпускники детских садов, но есть и дети, которые воспитывались в другом формате.

Новосибирские КФХ поддерживают просьбу об отмене маркировки фермерской продукции

Автор: Мария Гарифуллина

Российские сельхозпроизводители обратились в Минпромторг с просьбой отменить обязательную маркировку фермерской продукции. Письмо на имя главы ведомства Антона Алиханова направила Ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер». В обращении говорится, что из-за затрат на внедрение системы фиксируются случаи банкротств и ухода в тень ряда фермерских хозяйств.

Как отмечают в ассоциации, затраты на внедрение маркировки в среднем достигают 1 млн рублей при выручке в 2,5–3 млн рублей. Система потребовала от малых хозяйств увеличения штата (дополнительные операторы, кладовщики, IT-специалисты), закупки оборудования и ряда других регулярных расходов на криптографическую защиту, членские взносы в системах идентификации и оплату труда персонала.

Юной биатлонистке из Бердска требуется реабилитация после операции на позвоночнике

Аревик Оганнисян росла здоровой девочкой. В четыре года она упала с горки и получила перелом позвонка. Тогда врачам удалось справиться с последствиями, но травма спровоцировала развитие сколиоза.

В семь лет Аревик увлеклась биатлоном. Этот спорт стал для нее смыслом жизни. Однако полностью раскрыть свой потенциал девочке мешал прогрессирующий сколиоз.

В НГПУ назвали плюсы ментальной математики

Ментальная математика — это система обучения быстрому счёту в уме, часто с использованием специальных техник, таких, как счёты абакус (япон. соробан). Абакус — древние счёты, которые выглядят как деревянная рамка с нанизанными на проволоку бусинами. От советских счётов они отличаются разделением на верхние («небесные») и нижние («земные») костяшки, а также количеством спиц, сообщили в НГПУ.

В Новосибирске в настоящее время функционируют более 20 различных учебных и развивающих центров, в которых изучают ментальную математику. Более правильное название — ментальная арифметика, поскольку вычисления являются основными арифметическими действиями.

В Госдуме предложили увеличить штрафы за обман потребителей в десять раз

Автор: Артем Рязанов

Глава думской фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов внёс законопроект о десятикратном увеличении штрафов за обман покупателей. Наказание предлагается повысить за обмеривание, обвешивание, обсчёт и другие виды обмана при продаже товаров. Максимальный штраф для компаний может достичь 500 тысяч рублей.

Изменения хотят внести в статью 14.7 КоАП РФ («Обман потребителей»). В пояснительной записке авторы законопроекта указали, что это усилит превентивный эффект — то есть страх перед крупным штрафом заставит продавцов быть честнее.

В Новосибирске запретили передвижение на электросамокатах по ночам

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске вступили в силу изменения в постановление мэрии, которое регламентирует порядок использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Документ скорректировали с учётом опыта прошлого года и практики других российских городов — там похожие ограничения уже показали свою эффективность. Он начал действовать с 3 апреля.

Как сообщил на оперативном совещании в мэрии первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев, весь прошлый сезон власти внимательно следили за тем, как работают старые нормы, общались с кикшеринговыми компаниями, учитывали мнение надзорных ведомств, включая тех, кто отвечает за безопасность дорожного движения. В результате выяснилось, что прежний порядок требует доработки. Горожане массово жаловались на хаотичную парковку, а в тёмное время суток случалось много аварий.

