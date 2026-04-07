Житель Татарского района украл пенсионные деньги из машины

В Татарском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело против местного жителя. Мужчина работал водителем в компании «Почта России». В начале марта 2024 года он взял из служебной машины 52 тысячи рублей. Эти деньги были предназначены для выплаты пенсий.

Доступ к деньгам был свободным, поэтому водитель смог незаметно их забрать. Правоохранители начали расследование по статье о краже.

— Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Расследование находится на контроле в Татарской межрайонной прокуратуре, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

