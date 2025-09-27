В Новосибирской области сократилось количество пенсионеров

В 2025 году в Новосибирской области насчитывается 789 434 пенсионера. Из них 135 490 продолжают трудиться. 86 тысяч пенсионеров — это люди старше 80 лет.

— В 2024 году численность пенсионеров в Новосибирской области составляла 798 379 человек, из них работающих пенсионеров — 150 307 человек, — рассказали в Отделение СФР по Новосибирской области редакции Infopro54.

Сейчас страховую пенсию по инвалидности получают 35 862 человека. Социальную пенсию по инвалидности — 53 299 человек, из них 14 068 — дети-инвалиды.

Чтобы иметь право на получение страховой пенсии, гражданину необходимо накопить как минимум 30 пенсионных коэффициентов и иметь не менее 15 лет страхового стажа. В Новосибирской области минимальная страховая пенсия составляет 14 945 рублей.

Работающие пенсионеры получают страховую пенсию. Ее размер зависит от трудового стажа, зарплаты и накопленных пенсионных баллов. С 2025 года индексация пенсий для них возобновилась. С 1 января страховые пенсии выросли на 7,3%, а затем еще на 2,2% с учетом инфляции, достигнув 9,5%.

