В Госдуме сообщили о возможном способе увеличить пенсию более чем в два раза

Отсрочка выхода на пенсию позволяет увеличить пенсионные выплаты, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, решение продолжить трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста значительно повышает коэффициенты, которые используются при расчете пенсии.

— Если гражданин решил поработать в течение пяти лет после наступления пенсионного возраста, он может увеличить свои индивидуальные пенсионные коэффициенты на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. При отсрочке на 10 лет размер пенсии возрастет более чем в два раза, — отметила депутат в комментарии ТАСС.

Бессараб уточнила, что при таком сценарии индивидуальные пенсионные коэффициенты индексируются в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза. Дополнительно гражданину продолжают начисляться пенсионные баллы.

При этом парламентарий подчеркнула, что в период отсрочки человек получает исключительно заработную плату, без пенсионных выплат.

В России наиболее распространенной является страховая пенсия по старости — она назначается при наличии необходимого стажа и минимального количества пенсионных баллов. По прогнозу, в 2026 году средний размер таких выплат для неработающих пенсионеров превысит 27 тыс. рублей. Также существуют страховые пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Тем, кто не имеет права на страховую пенсию, оформляется социальная пенсия, включая нетрудоспособных граждан и детей с инвалидностью.

На сентябрь 2025 года в Новосибирской области проживало 789 434 пенсионера. Из них 135 490 продолжали работать. 86 тысяч пенсионеров — люди старше 80 лет. В 2024 году в регионе было 798 379 пенсионеров, из них 150 307 работали.

В 2026 году пенсию по возрасту начислят женщинам 1967 года рождения (59 лет) и мужчинам 1962 года рождения (64 года). К 2028 году новосибирцы-мужчины станут получать выплаты по старости в 65 лет, а женщины — в 60 лет.

По данным Новосибирскстата, ожидаемая продолжительность жизни населения области в 2023 году составляла 72,2 лет, мужчин — 66,2, женщин — 78,1. Причем в городах средний возраст дожития у мужчин составлял 66,9 лет, на селе — 63,3 лет. Более свежие данные статистики на момент публикации редакции найти не удалось.

Для того, чтобы получать пенсию по старости в двойном размере жительницам региона в среднем нужно проработать до 70 лет, мужчинам — до 75.

