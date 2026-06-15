По итогам трех ЕГЭ в Новосибирской области зарегистрированы 40 стобалльников

Завершена аттестация выпускников школ по литературе, истории и химии. Одиннадцатиклассники готовятся к последним государственным экзаменам, которые пройдут на этой неделе.

Между тем, появились результаты сдачи первых ЕГЭ. 1 июня, выпускники сдавали химию, историю и литературу.

— Предварительно, пока 40 человек получили 100-балльные результаты, — сообщил на оперативном совещании в региональном правительстве замминистра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.

Он обратил внимание, что на текущей неделе завершается основной этап ЕГЭ: 18 и 19 июня учащиеся продемонстрируют свои знания иностранных языков (в устной форме) и информатики.

В период с 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены в основные даты. Пересдача одного из предметов для одиннадцатиклассников состоится 8 и 9 июля.

Напомним, в 2023 году максимальные сто баллов получили 114 участников сдачи ЕГЭ в регионе, в 2024 — было 174 стобалльных результата (некоторые выпускники смогли получить 100 баллов по двум предметам, а один — по трём.), в 2025 — 69.

Стоит отметить, что в области растёт доля выпускников, выбирающих для сдачи ЕГЭ предметы естественно‑научного цикла. По данным регионального министерства образования, показатель увеличился с 29 % до 35,2 % — это выше плановых значений Министерства просвещения.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на ЕГЭ по обществознанию спросили про УПК и традиционные ценности.