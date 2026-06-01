«Все выходили бледные»: новосибирские выпускники рассказали о сложных заданиях на ЕГЭ по химии

В Новосибирской области стартовал основной период государственной итоговой аттестации. В первый день, 1 июня, выпускники сдавали ЕГЭ по истории, литературе и химии. Infopro54 поговорил с несколькими участниками экзаменационной кампании и узнал, были ли удаления с экзаменов за шпаргалки и списывание.

Литературу в этом году сдавали 729 человек. Традиционно этот экзамен считается достаточно сложным. В этом году, судя по репликам выпускников, ЕГЭ по литературе особо пугающим не был, хотя сложность вариантов различалась.

— По литературе, в общем, средний уровень сложности. Мы после экзамена обсудили варианты с одноклассниками и знакомыми из других школ. Я поняла, что у некоторых были прямо лёгкие варианты. Мне выпал чуть посложнее, но в целом всё не так страшно, — сказала в беседе с журналистом Infopro54 выпускница 11-го класса Екатерина.

По словам сдававших ЕГЭ, совсем иная картина наблюдалась в аудиториях, где писали химию. Этот предмет входит в число самых трудных. Задания 2026 года очень сложными сочли даже те, кто стабильно писал пробники на 92+ баллов.

— Из класса, где я писала, все выходили бледные и зарёванные, независимо от того, какой вариант попался. Там 33-е задание, и оно нового типа в этом году — сложные структурные формулы. Про него никто толком ничего не знал. Я ужасно написала, хотя два года усиленно готовилась. Уверена, что придётся пересдавать, — говорит выпускница новосибирской гимназии Дарья.

Задания по истории выпускники сочли средними по сложности, хотя ожидали, что Сибири достанутся в этом году очень сложные варианты. По темам разброс был довольно широким. Как и в прошлые годы, в варианты ЕГЭ по истории вошли вопросы об СВО: школьники должны знать важные даты и имена героев.

Что касается удалений с экзаменов за нарушение правил, то в первый день экзаменационной кампании такие эпизоды были. Об этом Infopro54 сообщили в региональном Министерстве образования. Там подчеркнули, что это единичные случаи, и напомнили, что не надо списывать, пытаться использовать средства связи, потому что это в итоге приводит к негативным последствиям.

Свои результаты по истории, литературе и химии участники узнают ориентировочно 13 июня. Экзамен по истории 1 июня сдавали 2 256 человек, по химии – 1 716.

Всего в регионе экзаменационные испытания проходят 16 298 человек, из них 14 657 — выпускники школ текущего года, 1396 — выпускники прошлых лет, 175 — обучающиеся организаций среднего профессионального образования, четверо — из иностранных образовательных организаций, 16 человек, не завершивших обучение в прошлые годы, и 50 десятиклассников, освоивших программу по отдельным предметам досрочно.

