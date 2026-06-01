«Все выходили бледные»: новосибирские выпускники рассказали о сложных заданиях на ЕГЭ по химии

Есть те, кто уже планирует пересдачу, потому что уверен, что результат будет невысоким

В Новосибирской области стартовал основной период государственной итоговой аттестации. В первый день, 1 июня, выпускники сдавали ЕГЭ по истории, литературе и химии. Infopro54 поговорил с несколькими участниками экзаменационной кампании и узнал, были ли удаления с экзаменов за шпаргалки и списывание.

Литературу в этом году сдавали 729 человек. Традиционно этот экзамен считается достаточно сложным. В этом году, судя по репликам выпускников, ЕГЭ по литературе особо пугающим не был, хотя сложность вариантов различалась.

— По литературе, в общем, средний уровень сложности. Мы после экзамена обсудили варианты с одноклассниками и знакомыми из других школ. Я поняла, что у некоторых были прямо лёгкие варианты. Мне выпал чуть посложнее, но в целом всё не так страшно, — сказала в беседе с журналистом Infopro54 выпускница 11-го класса Екатерина.

По словам сдававших ЕГЭ, совсем иная картина наблюдалась в аудиториях, где писали химию. Этот предмет входит в число самых трудных. Задания 2026 года очень сложными сочли даже те, кто стабильно писал пробники на 92+ баллов.

— Из класса, где я писала, все выходили бледные и зарёванные, независимо от того, какой вариант попался. Там 33-е задание, и оно нового типа в этом году — сложные структурные формулы. Про него никто толком ничего не знал. Я ужасно написала, хотя два года усиленно готовилась. Уверена, что придётся пересдавать, — говорит выпускница новосибирской гимназии Дарья.

Задания по истории выпускники сочли средними по сложности, хотя ожидали, что Сибири достанутся в этом году очень сложные варианты. По темам разброс был довольно широким. Как и в прошлые годы, в варианты ЕГЭ по истории вошли вопросы об СВО: школьники должны знать важные даты и имена героев.

Что касается удалений с экзаменов за нарушение правил, то в первый день экзаменационной кампании такие эпизоды были. Об этом Infopro54 сообщили в региональном Министерстве образования. Там подчеркнули, что это единичные случаи, и напомнили, что не надо списывать, пытаться использовать средства связи, потому что это в итоге приводит к негативным последствиям.

Свои результаты по истории, литературе и химии участники узнают ориентировочно 13 июня. Экзамен по истории 1 июня сдавали 2 256 человек, по химии – 1 716.

Всего в регионе экзаменационные испытания проходят 16 298 человек, из них 14 657 — выпускники школ текущего года, 1396 — выпускники прошлых лет, 175 — обучающиеся организаций среднего профессионального образования, четверо — из иностранных образовательных организаций, 16 человек, не завершивших обучение в прошлые годы, и 50 десятиклассников, освоивших программу по отдельным предметам досрочно.

Премьера фильма «Ветер», получившего звание лучшей российской игровой картины 2025 года, по версии кинопремии «НИКА», состоится в Центре культуры и отдыха «Победа». Режиссер Сергей Члиянц представит свою работу и побеседует со зрителями.

«Ветер» — это режиссерский дебют Сергея Члиянца в полнометражном игровом кино. Ранее он был известен как продюсер знаковых отечественных фильмов, включая «Бумер», «Настройщик», «Мама, не горюй», «Даун Хаус», «Живой» и другие.

В России изменились правила парковки для электромобилей

Автор: Артем Рязанов

С 1 июня 2026 года в России вступили в силу новые правила парковки для электрокаров и подзаряжаемых гибридов. Эти нормы разработаны МЧС, напоминает газета «Известия». Владельцам таких транспортных средств рекомендуется более тщательно выбирать место для стоянки.

Согласно новым правилам, электромобили и гибридные автомобили нельзя оставлять на парковках без систем пожарной безопасности. Это касается даже тех случаев, когда транспортное средство не подключено к зарядке. Теперь электрокары должны быть размещены группами не более 10 штук, а такие группы необходимо отделять от машин с традиционными двигателями специальными огнестойкими преградами и системами автоматического пожаротушения.

Вратарь Семён Кокаулин покинул ХК «Сибирь»

Автор: Артем Рязанов

21-летний голкипер новосибирского клуба покинул команду. Его контракт истёк 31 мая, и теперь он продолжит карьеру в другом клубе. Об этом стало известно 1 июня из пресс-релиза ХК «Сибирь».

Семён Кокаулин родился 12 октября 2004 года в Кемерове. С 2021 года он выступал за «Сибирских снайперов» в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ). За четыре сезона сыграл 78 матчей, в четырёх из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Его процент отражённых бросков составил 89,5%, а средний коэффициент надёжности — 3,59 шайбы за матч.

В реестр должников по алиментам в Новосибирске включили более 7000 человек

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году на исполнении у судебных приставов в Новосибирской области находится 20,5 тысяч исполнительных листов должников по алиментам. 15 тысяч из них перешли с предыдущего года так как исполняются по достижении детьми несовершеннолетия. Об этом сообщил первый заместитель руководителя ГУ ФССП России по Новосибирской области Федор Плесовских.

По его словам, в 2026 году значительно увеличилось количество исполнительных производств, которые окончены в связи с направлением соответствующих постановлений работодателям об удержании задолженности или текущих платежей по алиментам с их сотрудников.

Сроки заключения новой мусорной концессии в Новосибирске сдвинули на август

Автор: Юлия Данилова

Итоги торгов по выбору компаний, которые будут строить под Новосибирском мусорные полигоны в рамках концессионного соглашения, были подведены еще в мае. Как и ожидалось, победителями стали инициаторы проекта. Им придется реализовывать концессионный проект к которому будет приковано пристальное внимание и депутатов, и общественности. Заявок от иных юридических лиц в установленный срок не поступило, в связи с чем, согласно ст. 37 115-ФЗ, концессионные соглашения планируется заключать на условиях, предусмотренных в предложениях ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный» без дополнительного проведения конкурса, поясняли в МинЖКХ области.

По информации ТАСС, сейчас сроки заключения соглашений сдвинуты на август.

Спрос на подержанные кроссоверы и внедорожники в Новосибирске вырос на четверть

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области с начала года наблюдается увеличение спроса на подержанные кроссоверы и внедорожники на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным аналитиков «Авито Авто», средняя стоимость автомобиля в этом сегменте составляет 2,4 млн рублей.

Среди брендов особенно значительный рост спроса показали Volkswagen (+50%), Lexus (+37%), Hyundai (+34%) и Mitsubishi (+33%).

