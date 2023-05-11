Питерская компания «СИ-2000» выполнит ремонт фасада бассейна «Нептун»

В Новосибирске подвели итоги третьего по счету аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту фасада бассейна «Нептун» («Спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта»). Победитель — ООО «СИ-2000» (Санкт-Петербург), говорится на сайте госзакупок.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика, на участие в аукционе было подано три заявки, две из которых были отклонены. В результате, компания-победитель снизила первоначальную цену на 7% и выполнит работы за 114,1 млн рублей (при начальной стоимости контракта в 122,7 млн рублей).

Напомним, это уже третья попытка найти подрядчика на выполнение капитального ремонта фасада бассейна «Нептун», расположенного на ул. Богдана Хмельницкого, 25. Первый аукцион был объявлен в марте текущего года, второй — в апреле. На них не было подано ни одной заявки.

Согласно документации, подрядчик должен был выполнить устройство гидроизоляции и утепления фундаментных конструкций, ремонт ж/б элементов каркаса, чердачных стен и цоколя, смонтировать внутренние и наружные витражи и выполнить их остекление, выполнить устройство системы вентиляции. Кроме того, заменить светопрозрачные конструкции на фасаде.

Ранее, министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов заявлял о том, что на время ремонта бассейна, спортсменов планируется перевести в бассейн «Маяк», а сборную команду Новосибирской области — в бассейн «Лазурный».

Здание бассейна «Нептун» введено в эксплуатацию в 1969 году. С 2015 года в госсобственности Новосибирской области. На базе объекта создано государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки по плаванию», с последующим переименованием в государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта». На сегодняшний день «Нептун» — единственный действующий бассейн в Новосибирске с дорожками длиной 50 метров.

По данным Seldon Basis, ООО «СИ-2000» образовано в мае 2000 года в г. Санкт-Петербург. Основной вид деятельности по ОКВЭД — строительство жилых и нежилых зданий. Уставной капитал компании — 16,07 млн рублей. Единственным учредителем и генеральным директором является Виктор Царапов. Согласно финансовой отчетности за 2022 год, выручка компании составила 21 млн рублей (в 2021 году — 49,4 млн рублей), чистая прибыль — 3,1 млн рублей (в 2021 году — 7,4 млн рублей). В активе компании 24 госконтракта на общую сумму 288 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что реконструкцию фасада музтеатра в Новосибирске завершат в октябре.