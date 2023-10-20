Рекламодателям

Победители «Сибирь.ПРО» посетили Центр управления сетями ПАО «Россети Сибирь» и подстанцию «Городская» в Красноярске

  • 20/10/2023, 12:44

Также для представителей сибирских СМИ была организована встреча с первыми лицами компании.

Победители «Сибирь.ПРО» посетили Центр управления сетями ПАО «Россети Сибирь» и подстанцию «Городская» в КрасноярскеПресс-тур победителей Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» продолжился в Красноярском крае: участники XIII «Сибирской медиа-недели» посетили объекты генерального партнёра проекта ПАО «Россети Сибирь» – Центр управления сетями и подстанцию «Городская» в столице региона. Также для представителей сибирских СМИ была организована встреча с первыми лицами компании.

Лидеры проекта ознакомились с работой одного из наиболее современных и технологически оснащенных диспетчерских пунктов в группе компаний «Россети». ЦУС в г. Красноярске реконструирован в рамках подготовки к Зимней универсиаде 2019 года. Применение передовых российских разработок позволяет в режиме реального времени отслеживать ключевые параметры и состояние объектов всей энергосистемы Сибири, координировать режимы работы электрических сетей, предотвращать и в самые короткие сроки ликвидировать технологические нарушения.

Корреспонденты региональных изданий и телеканалов смогли пообщаться с заместителем генерального директора по техническим вопросам – главным инженером компании «Россети Сибирь» Игорем Сорокиным и директором по развитию дополнительных услуг и сервисов Русланом Неволиным. Речь шла о подготовке округа к зиме, также рассматривались вопросы снижения негативного воздействия на окружающую среду. Игорь Сорокин рассказал о программе, которая предполагает перевод частных домов с печного отопления на электрическое, а Руслан Неволин сообщил о планах компании по развитию сети электрозарядных станций для автомобилей и городского транспорта.

Кроме того, лучшие журналисты Сибири побывали на подстанции 110 кВ «Городская», которая является одним из важнейших энергообъектов г. Красноярска. Она обеспечивает надёжное питание социально значимых объектов – детских садов, школ, городского водозабора и краевой клинической больницы.

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» генеральный партнёр проекта ПАО «Россети Сибирь» является учредителем номинации «Надежная энергетика». Победа присуждается за материал или серию материалов о развитии электросетевого комплекса Сибири и его значимости в укреплении социального и экономического потенциала территорий. Актуальны темы модернизации энергоинфраструктуры, прозрачности тарифообразования в отрасли, а также публикации и сюжеты о ежедневном труде энергетиков.

Победителем этого года в номинации стала автор и ведущая телекомпании «12 канал» (Омская область) Наталья Фаткина. Жюри признало лучшим её проект «Технологично. Как согревались без батарей и обогревателей? Всё про отопление».

«Важно, чтобы про работу электросетевого комплекса, который имеет первоочередное значение для социально-экономического развития регионов, журналисты говорили именно так – ярко, интересно и нестандартно. В этом году мне особенно приятно вручать награду представительнице города Омска, моей землячке, Наталье Фаткиной», – отметила член жюри проекта, директор по связям с общественностью ПАО «Россети Сибирь» Анастасия Распопина.

Фото оператора конкурса «Сибирь.ПРО» — Ассоциации «Сибирский окружной информационный центр»

1 149

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxRKzЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxR2JЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxRQUGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pUnJbpx5meЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pUnJbpxQsTЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Губернатор поддержал инициативу по увековечиванию в Новосибирской области памяти павших в СВО воинов
19/10/23 11:03
Сибиряк во время выполнения боевой задачи в зоне СВО подорвался на мине и выжил
13/10/23 15:56
Крупную партию гуманитарной помощи получили волонтёры и участники СВО от Новосибирской области
13/10/23 13:15

Незаконную добычу песка обнаружило Минприроды под Новосибирском

Инспектор выехал на место по жалобе на захламление территории.
Читать далее >>

«Не нужно запутывать слухи»: глава Минприроды НСО Евгений Шестернин уверен в будущем

Чиновник прокомментировал свой неопределённый статус в правительстве региона.
Читать далее >>

В 5 раз уменьшилось количество обращений от граждан-двойников к приставам Новосибирска

Это произошло благодаря изменениям в законодательстве, позволяющим более четко определять должников, не приписывая чужие долги их однофамильцам.
Читать далее >>

Новосибирская область обходит соседние регионы по количеству туристов

За семь месяцев регион посетили более 720 тысяч туристов.
Читать далее >>

Автомобильный мост через реку Карасук обрушился в районе Новосибирской области

В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица. Для проживающих на ней детей отменены занятия в школе.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Дмитрий Овчинников, публицист

Дмитрий Овчинников: Самокатам — бой, Или запретить нельзя оставить

Все прогрессивное человечество сегодня делает выбор в пользу микромобильности, а в Новосибирске горожане жалуются на мешающие им самокаты.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Стали известны все дефицитные специалисты в учебных организациях Новосибирска
20/10/23 15:51
Общество
«Совести у них нет!»: потерянный ребенком телефон присвоила мама его одноклассника в Новосибирске
20/10/23 15:46
Общество
Снег и похолодание придут в Новосибирск с 20 октября
20/10/23 15:16
Общество
С разработками новосибирских ученых ознакомились представители 23 предприятий Новосибирска
20/10/23 15:03
Власть Промышленность
Водители устроили стрельбу на дороге в Новосибирске
20/10/23 14:30
Происшествия
Тесты для коров и свиней изобрели новосибирские ученые при поддержке правительства региона
20/10/23 14:01
Власть Общество
В Новосибирске за девять месяцев сдано в эксплуатацию 1 млн 150 тысяч кв метров жилья
20/10/23 14:00
Недвижимость
Киллера с Ипподромской, стрелявшего в бизнесмена, вычислили по камерам видеонаблюдения
20/10/23 13:32
Право&Порядок
Незаконную добычу песка обнаружило Минприроды под Новосибирском
20/10/23 13:05
Бизнес Право&Порядок
В Краеведческом музее открывается выставка «Солнечная каллиграфия»
20/10/23 12:56
Культура
Завершается прием заявок на ежегодный конкурс эссе среди молодежи «Наследие выдающихся предпринимателей Новосибирской области»
20/10/23 12:51
Бизнес
Новосибирскому Октябрьскому мосту исполнилось 68 лет
20/10/23 12:37
Город
Иномарка сбила 15-летнего подростка в Новосибирске
20/10/23 11:52
Происшествия
С композитором Владимиром Лямкиным простились в Новосибирске
20/10/23 11:37
Общество
Школа нестационарной мобильной торговли и вендинга приглашает на обучение предпринимателей
20/10/23 11:32
Власть Общество
В Центробанке объяснили повышение стоимости авиабилетов в Новосибирске
20/10/23 11:25
Бизнес Экономика
В Новосибирске завершается реконструкция зеленой зоны сквера «Крылья Сибири»
20/10/23 11:23
Власть Общество
Концерт Дианы Арбениной в Новосибирске пропал с сайта продажи билетов
20/10/23 11:15
Общество
ДОМ.РФ выставил на торги два имущественных комплекса в Новосибирске
20/10/23 11:02
Недвижимость
Родителям, погибшей на заброшке в Новосибирске девочки, выплатили 4 млн рублей
20/10/23 10:55
Общество
Популярное
Астролог Зараев о влиянии коридора затмений на знаки зодиака
20/10/23 12:38
Снимок зрительного нерва грызуна стал призером на конкурсе Nikon Small World 2023
20/10/23 10:13
В России могут запретить оскорбительные названия населенных пунктов
19/10/23 17:43
Подросткам хотят позволить работать на вредных и опасных производствах
19/10/23 14:22
В Госдуме разработали ряд способов компенсации советских вкладов
19/10/23 12:22
Что необходимо предпринять, если пропал близкий человек
19/10/23 9:37

Новости компаний

ВТБ выяснил, кому чаще звонили мошенники в этом году
20/10/23 14:23
Победители «Сибирь.ПРО» посетили Центр управления сетями ПАО «Россети Сибирь» и подстанцию «Городская» в Красноярске
20/10/23 12:44
В рамках XIII «Сибирской медиа-недели» лучшие журналисты Сибири посетили спортивный комплекс «Локомотив Арена»
20/10/23 9:00
Портфель классических сбережений физлиц вырос более чем на 14% и превысил 6 трлн рублей
19/10/23 17:49
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером телевизионного конкурса «Сибирские сказки»
19/10/23 17:09
Пресс-тур лауреатов «Сибирь.ПРО» продолжился посещением одного из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири
19/10/23 13:48

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Октябрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска