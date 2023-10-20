Победители «Сибирь.ПРО» посетили Центр управления сетями ПАО «Россети Сибирь» и подстанцию «Городская» в Красноярске

Пресс-тур победителей Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» продолжился в Красноярском крае: участники XIII «Сибирской медиа-недели» посетили объекты генерального партнёра проекта ПАО «Россети Сибирь» – Центр управления сетями и подстанцию «Городская» в столице региона. Также для представителей сибирских СМИ была организована встреча с первыми лицами компании.

Лидеры проекта ознакомились с работой одного из наиболее современных и технологически оснащенных диспетчерских пунктов в группе компаний «Россети». ЦУС в г. Красноярске реконструирован в рамках подготовки к Зимней универсиаде 2019 года. Применение передовых российских разработок позволяет в режиме реального времени отслеживать ключевые параметры и состояние объектов всей энергосистемы Сибири, координировать режимы работы электрических сетей, предотвращать и в самые короткие сроки ликвидировать технологические нарушения.

Корреспонденты региональных изданий и телеканалов смогли пообщаться с заместителем генерального директора по техническим вопросам – главным инженером компании «Россети Сибирь» Игорем Сорокиным и директором по развитию дополнительных услуг и сервисов Русланом Неволиным. Речь шла о подготовке округа к зиме, также рассматривались вопросы снижения негативного воздействия на окружающую среду. Игорь Сорокин рассказал о программе, которая предполагает перевод частных домов с печного отопления на электрическое, а Руслан Неволин сообщил о планах компании по развитию сети электрозарядных станций для автомобилей и городского транспорта.

Кроме того, лучшие журналисты Сибири побывали на подстанции 110 кВ «Городская», которая является одним из важнейших энергообъектов г. Красноярска. Она обеспечивает надёжное питание социально значимых объектов – детских садов, школ, городского водозабора и краевой клинической больницы.

В рамках Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» генеральный партнёр проекта ПАО «Россети Сибирь» является учредителем номинации «Надежная энергетика». Победа присуждается за материал или серию материалов о развитии электросетевого комплекса Сибири и его значимости в укреплении социального и экономического потенциала территорий. Актуальны темы модернизации энергоинфраструктуры, прозрачности тарифообразования в отрасли, а также публикации и сюжеты о ежедневном труде энергетиков.

Победителем этого года в номинации стала автор и ведущая телекомпании «12 канал» (Омская область) Наталья Фаткина. Жюри признало лучшим её проект «Технологично. Как согревались без батарей и обогревателей? Всё про отопление».