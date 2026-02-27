Иммунолог Дёмина назвала способы укрепления иммунитета в межсезонье

В период межсезонья, когда организм испытывает дефицит солнечного света и витаминов, тема защиты от вирусов становится особенно актуальной. В конце зимы важно поддержать здоровье и не навредить себе. Вредные привычки остаются одним из главных деструктивных факторов.

—Курение и злоупотребление алкоголем – одни из самых серьёзных врагов здоровья. Эти привычки не только ослабляют иммунную систему, но и провоцируют развитие множества болезней. Алкоголь и табак нарушают естественные защитные механизмы организма, делая его уязвимым перед инфекциями, – рассказала Горсайту заведующая отделением аллергологии клиники иммунопатологии НИИ фундаментальной и клинической иммунологии Дарья Дёмина.

Ещё одним серьезным врагом здоровья эксперт называет хронический стресс. Постоянное напряжение и недосып снижают способность организма противостоять инфекциям. Чтобы помочь организму, важно следить за режимом дня, находить время для отдыха и полноценно высыпаться.

Кроме того, Дарья Дёмина обращает внимание на распространенное заблуждение о вреде вакцинации. По её словам, прививки не ослабляют, а тренируют иммунитет, формируя устойчивость к тяжелым инфекциям.

Эксперт призывает сибиряков не заниматься самолечением и бесконтрольно не принимать иммуномодуляторы и витамины. Оптимальный способ поддержать организм — скорректировать рацион, добавить регулярные прогулки и посильную физическую активность.

— Регулярные прогулки на свежем воздухе, занятия спортом или даже лёгкая физическая активность дома укрепляют не только мышцы, но и иммунитет. Кроме того, полезно закаливание, но приступать к нему нужно постепенно, прислушиваясь к реакциям организма, – пояснила иммунолог.

При проблемах с иммунитетом специалист рекомендует обращаться к терапевту или аллергологу-иммунологу. Врачи назначат необходимые анализы, чтобы оценить состояние здоровья, и подскажут, стоит ли применять какие-либо препараты.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске увеличивается число случаев РС-вирусной инфекции.