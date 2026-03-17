Стоматолог предупредила новосибирцев о риске инфаркта из-за кариеса

Автор: Оксана Мочалова

Инфекция в полости рта распространяется по кровотоку и поражает жизненно важные органы

Полость рта не существует изолированно от остальных систем. Инфекция, источником которой становится банальный кариес, способна распространяться с током крови, поражая внутренние органы. В группе особого риска находятся люди с уже имеющимися хроническими заболеваниями.

— Люди с хроническими заболеваниями – диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими или респираторными недугами – особенно уязвимы перед проблемами полости рта. Не последнюю роль в этом играют вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя. Нездоровое питание с большим количеством сахара в рационе тоже наносит серьёзный вред, — рассказала Горсайту главный внештатный специалист-стоматолог регионального минздрава, главврач клинической стоматологической поликлиники №3 Наталья Кузнецова.

По ее словам, углеводы создают во рту кислую среду, которая является идеальным инкубатором для бактерий. Эти микроорганизмы истончают эмаль, открывая ворота для инфекции.

Последствия такого соседства могут быть фатальны. Очаг инфекции в зубе способен спровоцировать респираторные заболевания, включая пневмонию. Сердечно-сосудистая система также находится под ударом, поскольку токсины бактерий могут влиять на ритм сердца, приводить к недостаточности и другим тяжелым состояниям.

— Казалось бы, кариес – всего лишь проблема зубов. Но на самом деле инфекции полости рта иногда провоцируют респираторные болезни, такие как пневмония или даже астм. Сердечно-сосудистая система тоже страдает: кариес может привести к аритмии или сердечной недостаточности, в последствии и к более тяжёлым состояниям, — говорит эксперт.

Кроме того, бактерии из ротовой полости беспрепятственно проникают в желудочно-кишечный тракт, провоцируя гастрит, язвенную болезнь и сбои в работе поджелудочной железы. Это, в свою очередь, повышает риски развития сахарного диабета.

В качестве профилактики новосибирский стоматолог рекомендует комплексный подход. Это не только отказ от курения и злоупотребления алкоголем, но и коррекция рациона с заменой простых углеводов на овощи, орехи и кисломолочные продукты. Ключевым условием остается регулярная гигиена и визиты к врачу дважды в год.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске разработан домашний кардиограф для людей с болезнями сердца.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

