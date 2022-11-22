Крупнейший в мире производитель видеокарт покинул РФ

Согласно данным отчетности компании за третий квартал текущего года, американская Nvidia официально покинула РФ, пишет Лента.ру.

В прошлом финансовом году на российском рынке удалось получить не более 2% ее совокупной выручки, а на игровом направлении — 4% (около 500 млн долларов).

При этом убытки компании после ухода из РФ составили 16 млн долларов.

Ранее производитель видеокарт заявлял, что закроет офис в стране лишь на время, так как стало невозможным обеспечить эффективную работу сотрудников. Однако впоследствии компания «активно вывозила на чартерных самолетах тех, кто согласен релоцироваться в офисы в других странах». О чем сообщал источник издания Forbes,

Уточняется, что до февраля штат российского подразделения Nvidia насчитывал 300 человек.

А, начиная с июля, Nvidia больше не продлевает и не продает российским компаниям новые лицензии на программное обеспечение для облачного гейминга.

Ранее редакция сообщала, что японская Toyota приступила к увольнению своих сотрудников в России. Однако автопроизводитель пообещал продолжить обслуживание автомобилей Toyota и Lexus после продажи, а также сохранить дилерскую сеть.