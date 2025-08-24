Рекламодателям

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль инцидент в детском лагере под Новосибирском

  • 24/08/2025, 11:45
Автор: Ольга Кирсанова
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль инцидент в детском лагере под Новосибирском
Учреждение временно закрыли из-за угрозы жизни и здоровью детей

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав воспитанников детского лагеря в селе Завьялово Новосибирской области.

Ранее работу лагеря «Лето» в селе Завьялово Искитимского района приостановили после проверки прокуратуры, полиции и Роспотребнадзора. Среди выявленных нарушений: ненадлежащие условия хранения и приготовления еды, необустроенные места отдыха, несоблюдение санитарных норм. Кроме того, в лагере отсутствует медперсонал, а охраняли территорию местные жители и подросток. Плюс ко всему, часть персонала официально не трудоустроена.

Почти полторы сотни детей было решено вывезти.

 

Почти полторы сотни детей вывезли из "опасного" лагеря

После выявленных нарушений организатору «опасного» лагеря было внесено представление.

По факту ЧП в региональном СК организована процессуальная проверка.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — говорится в сообщении российского ведомства.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее родители отдыхающих в лагере «Завьяловский» детей сообщили о массовых отравлениях воспитанников. Однако директор учреждения заявил, что ситуация находится на контроле администрации. После жалоб сибиряков в лагерь прибыли сотрудники прокуратуры.

Источник фото: Телеграм-канал «Следком», прокуратура НСО

820

Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : ЧП Завьялово детский лагерь Александр Бастрыкин


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль инцидент в детском лагере под Новосибирском
24/08/25 11:45
Общество Право&Порядок
Уроки иностранного языка сократят в школах Новосибирска
24/08/25 9:45
Образование Общество
Эксперты рассказали новосибирцам, как пережить приближающуюся осень
23/08/25 19:00
Общество
Через неделю в Новосибирске отметят очередной День Знаний
23/08/25 18:00
Образование Общество
В Новосибирске начался суд из-за контрафактного павлопосадского платка
23/08/25 17:00
Общество Право&Порядок
Продажи люксовых подержанных автомобилей выросли в России
23/08/25 15:00
Общество
В Новосибирске вырос спрос на генетические паспорта и тесты на отцовство
23/08/25 13:00
Медицина Наука
Между «жёсткостью» и «гибкостью»: в Новосибирске издали новые учебные пособия для педагогов-психологов
23/08/25 12:00
Образование Общество
Рост цен в магазинах Новосибирска в июле почти остановился
23/08/25 11:00
Бизнес Общество Экономика
Депутаты Госдумы предложили создать в России официальные криптообменники
23/08/25 9:00
Общество Право&Порядок Финансы
Новосибирская компания создала «дочку» в Казахстане
22/08/25 19:00
Бизнес ВЭД
Около сотни должников нашли в одном из микрорайонов Новосибирска
22/08/25 18:30
Право&Порядок
«Это не шутки»: новосибирский стоматолог оценила риски самостоятельной установки пломб и виниров
22/08/25 18:05
Медицина Общество
Московская компания запускает в Новосибирске проект совместно с Денисом Ивановым
22/08/25 17:00
Бизнес Город
«Городская палеонтология»: жители Новосибирска занялись поиском древностей в метро, библиотеках и ДК
22/08/25 16:00
Город История Общество Стиль жизни
Конкурс в колледжах Новосибирска доходит до 33 человек на место
22/08/25 15:30
Власть Образование Общество
Масштабный дорожный ремонт в Новосибирске близится к завершению
22/08/25 15:20
Власть
Дождливые выходные ожидают новосибирцев
22/08/25 15:00
Общество
В Новосибирске построят станцию метро «Каменская» рядом с ТЦ «Аура»
22/08/25 14:30
Общество
В Новосибирске началась вакцинация от гриппа
22/08/25 14:00
Общество
Популярное
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00
Новосибирский священник рассказал историю и традиции Медового Спаса
12/08/25 18:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на август 2025
31/07/25 10:07
Новосибирская дачница нашла на своем участке семейство цокоров
30/07/25 19:15
Агроном Шубина рассказала, какие работы следует провести дачникам в конце июля
25/07/25 15:00
Новости компаний
Энергетики обеспечивают сохранность ВОЛС в рамках договоров с провайдерами
22/08/25 10:50
Уралсиб и Билайн запустили проект по идентификации иностранцев для подключения к мобильной связи
20/08/25 9:15
Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr
19/08/25 10:12
Анастасия Агафонова вошла в Топ-3 рейтинга руководителей подразделений premium banking
15/08/25 9:18
Новосибирские энергетики зафиксировали самовольные подвесы еще на 770 опорах ЛЭП
13/08/25 10:45
Банк Уралсиб стал партнером межрегионального конноспортивного турнира «Большой сибирский круг»
13/08/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Август 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять