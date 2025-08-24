Глава СКР Бастрыкин взял на контроль инцидент в детском лагере под Новосибирском

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по информации о нарушении прав воспитанников детского лагеря в селе Завьялово Новосибирской области.

Ранее работу лагеря «Лето» в селе Завьялово Искитимского района приостановили после проверки прокуратуры, полиции и Роспотребнадзора. Среди выявленных нарушений: ненадлежащие условия хранения и приготовления еды, необустроенные места отдыха, несоблюдение санитарных норм. Кроме того, в лагере отсутствует медперсонал, а охраняли территорию местные жители и подросток. Плюс ко всему, часть персонала официально не трудоустроена.

Почти полторы сотни детей было решено вывезти.

После выявленных нарушений организатору «опасного» лагеря было внесено представление.

По факту ЧП в региональном СК организована процессуальная проверка.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, — говорится в сообщении российского ведомства.

Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее родители отдыхающих в лагере «Завьяловский» детей сообщили о массовых отравлениях воспитанников. Однако директор учреждения заявил, что ситуация находится на контроле администрации. После жалоб сибиряков в лагерь прибыли сотрудники прокуратуры.