Поезд «Россия» задержится в пути до Новосибирска из-за ЧП

Поезд №2 «Москва – Владивосток» опаздывает на 6 часов из-за крушения на Урале. В Новосибирск он прибудет около 17 часов, хотя по расписанию должен был прибыть в 11:54.

По данным телеграм-канала Новосибирская железная дорога, от Перми до Екатеринбурга состав ехал по более длинной и медленной Горнозаводской дороге через Чусовую и Нижний Тагил. Пассажиров поезда обеспечили горячим питанием.

Задержки вызваны ЧП на Урале. В ночь на 2 марта на перегоне Бахаревка – Ферма в Перми десять вагонов с зерном грузового состава сошли с рельсов и врезались во встречный пассажирский электровоз. Жертв нет, но локомотив и вагоны сильно повреждены. Движение по Транссибирской магистрали приостановили на 11 часов.

3 марта движение восстановили. Поезд №70 из Москвы в Читу отправился по расписанию. В аварии пострадал барабинский электровоз ЭП2К-077, который тащил новосибирский ЭД4М-0338. Электропоезд возвращался домой после аренды «Пермской пригородной компанией».

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура возбудила дело против «Экспресс-пригород» из-за опоздания поездов в Новосибирске.