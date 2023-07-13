Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придет похолодание

С 1 августа температура будет от +13 и до +19 в Новосибирске. Об этом сообщается на сайте Gismeteo.

По данным синоптиков, в августе нас ожидает несколько солнечных дне, но в основное время будет облачно с дождем. Температура превысить 20 градусов только 4,5,6,12,13 августа, остальное время ожидается от +13 и до +19.

Стоит отметить, что Яндекс.Погода дает более теплый прогноз. С в первой половине месяца будет превышать 20 градусов (+20…+23), но с облачностью. Однако во второй половине месяца нас ожидает незначительное похолодание от +21 до +17 с облачностью и возможными дождями.

Ранее редакция сообщала о том, что 13 июля в Новосибирске снова прогнозируют грозы.