Потребление электроэнергии в энергосистеме региона в октябре увеличилось на 1,4 %

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в октябре 2020 года составило 1423,7 млн кВт•ч, что на 1,4 % больше объема потребления за октябрь 2019 года, сообщили в пресс-службе Новосибирского РДУ.

Выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области в октябре текущего года составила 1051,1 млн кВт•ч, что на 2,0 % больше аналогичного показателя 2019 года. При этом тепловые электростанции (ТЭС) Новосибирской области в октябре 2020 года выработали 876,0 млн кВт•ч электроэнергии, что на 3,1 % меньше объема выработки ТЭС в октябре 2019 года. Выработка Новосибирской ГЭС в октябре 2020 года составила 175,1 млн кВт•ч, увеличившись на 37,9 %.

Как пояснил директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода, увеличение выработки Новосибирской ГЭС в октябре 2020 связано с большим расходом воды через гидроагрегаты при большей приточности в Новосибирское водохранилище по сравнению с октябрем 2019 года.

Потребление электроэнергии за десять месяцев 2020 года по энергосистеме Новосибирской области составило 12 707,0 млн кВт•ч, что на 3,1 % меньше, чем за тот же период 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение составило 3,4 %.

Выработка электроэнергии за десять месяцев 2020 года по энергосистеме Новосибирской области составила 9857,6 млн кВт•ч, что на 4,4 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение составило 4,7 %.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. В октябре 2020 года величина перетока в энергосистему Новосибирской области составила 372,5 млн кВт•ч, всего с начала года – 2849,4 млн кВт•ч.

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