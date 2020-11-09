Новосибирцы стали почти в два раза чаще обращаться к психологам

В Новосибирске по сравнению с весной спрос на услуги психологов вырос на 17%, а по сравнению с осенью прошлого года — на 81%. Хотя предложение также растет (+82% по сравнению с прошлой осенью), спрос его не превышает. Цены на услуги психологов растут — один сеанс в Новосибирске стал стоить 800 рублей, что на 14% больше чем весной и чем в прошлом году. К таким выводам пришли аналитики Авито Услуг.

В России по сравнению с весной спрос на услуги психологов подскочил почти на треть (+32%), а по сравнению с осенью прошлого года — почти вдвое (+89%). Хотя предложение также растет (+65% по сравнению с прошлой осенью), спрос довольно сильно его превышает — на одно объявление приходится около 8 запросов от потенциальных клиентов. Это обусловило и повышение цен — один сеанс в среднем по стране стал стоить 800 рублей, что на 14% больше, чем весной или в прошлом году.

— Росту интереса к консультациям способствуют сразу несколько факторов: это и тревожность из-за пандемии, и невозможность проводить время привычным образом из-за ограничений и переработки, связанные с удаленной работой, а также чувство одиночества у тех, кто живет один и больше не ходит в офис. Вместе со спросом растет и число предложений консультаций психологов, понимающих, насколько сложно дается людям переход к «новой нормальности», больше всего объявлений о психологической помощи появилось в мае 2020 года — на 108% больше, чем в аналогичный период прошлого года, — констатировал руководитель маркетинговых проектов Авито Услуги Иван Чулков.

Потребность в психологической помощи постепенно дестигматизируется, и хотя чаще всего её ищут жители Москвы (на столицу приходится около 24% запросов), и Санкт-Петербурга (10%), тренд проникает и в другие регионы. После столиц в топе городов, где чаще всего обращаются к психологам, находятся Краснодар (около 5% от всероссийского спроса) и Казань (около 3%). А вот самый большой всплеск спроса на услуги психологов за год зафиксирован в Сибири, на Урале и в Поволжье: в Барнауле (+205%), Ижевске (+192%), Перми и Тольятти (по +161% в каждом городе), также значительно чаще стали обращаться к психологам в Тюмени, Уфе, Челябинске.

По его словам, чтобы отвлечься, успокоиться и справиться со стрессом без помощи психологов и дополнительных трат, россияне активно используют всевозможные антистресс-товары. Так, по данным Авито, спрос на антистресс-игрушки — слаймы, сквиши, подушки, спиннеры, магнитные головоломки — вырос на 22% по сравнению с прошлым годом.

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