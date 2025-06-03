На торги под застройку выставлены почти 4,5 га на Расточке в Новосибирске

Мэрия Новосибирска выставит на торги право заключения договора о комплексном развитии территории площадью 44 919 кв. метров (почти 4,5 га) в Кировском районе Новосибирска, именуемой среди горожан, как Расточка. Постановление об этом подписал мэр города Максим Кудрявцев. Речь идет об участке земли в границах улиц Бурденко, Горбаня, Бебеля и 2-я Бурденко. Департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска поручено организовать аукцион в течение 3 месяцев.

Начальная цена договора — 239,7 миллиона рублей. Шаг аукциона — 11 млн рублей.

Победитель аукциона должен не позднее 31 декабря 2029 года подготовить участок к застройке. В эти же сроки компании предстоит расселить 17 жилых домов. Перезапустить территорию необходимо до 2032 года. Победитель должен построить жилые дома до 25 этажей (общая площадь жилой застройки — 216039 кв. метров), а также объекты социальной инфраструктуры.

— Стилистические решения фасадов объектов капитального строительства, обращенных к территориям общего пользования, должны быть определены с учетом стилистических решений фасадов сохраняемых зданий 1930-1950 годов постройки по улице Бурденко, — говорится в документе.

Кроме того, застройщик обязан передать городу в одном из построенных домов на первом этаже помещение площадью не менее 100 квадратных метров для объекта социальной инфраструктуры, а также отдать муниципалитету построенные дороги и объекты инженерной инфраструктуры.

Стоит отметить, что на майской сессии горсовета депутаты заявили о системном сбое в программе комплексного развития территории. По их мнению, в городе под видом КРТ в некоторых случаях продолжается точечная застройка. В качестве примера рассматривался проект КРТ по строительству высотки по улице Титова рядом с 34-й больницей.

Напомним, по информации правительства области, в 2025 году в Новосибирске запланирована подготовка к комплексному развитию 12 территорий общей площадью 151,96 га с расселением более 800 индивидуальных жилых домов и 192 ветхих и аварийных многоквартирных домов.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска одобрила три проекта комплексного развития территорий. Застроить площадки девелоперы должны к середине 2031 года.