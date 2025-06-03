Рекламодателям

На торги под застройку выставлены почти 4,5 га на Расточке в Новосибирске

  • 03/06/2025, 18:30
Автор: Оксана Мочалова
На торги под застройку выставлены почти 4,5 га на Расточке в Новосибирске
Начальная цена договора составляет 239,7 млн рублей

Мэрия Новосибирска выставит на торги право заключения договора о комплексном развитии территории площадью 44 919 кв. метров (почти 4,5 га) в Кировском районе Новосибирска, именуемой среди горожан, как Расточка. Постановление об этом подписал мэр города Максим Кудрявцев. Речь идет об участке земли в границах улиц Бурденко, Горбаня, Бебеля и 2-я Бурденко. Департаменту строительства и архитектуры мэрии Новосибирска поручено организовать аукцион в течение 3 месяцев.

Начальная цена договора — 239,7 миллиона рублей. Шаг аукциона — 11 млн рублей.

Победитель аукциона должен не позднее 31 декабря 2029 года подготовить участок к застройке. В эти же сроки компании предстоит расселить 17 жилых домов. Перезапустить территорию необходимо до 2032 года. Победитель должен построить жилые дома до 25 этажей (общая площадь жилой застройки — 216039 кв. метров), а также объекты социальной инфраструктуры.

— Стилистические решения фасадов объектов капитального строительства, обращенных к территориям общего пользования, должны быть определены с учетом стилистических решений фасадов сохраняемых зданий 1930-1950 годов постройки по улице Бурденко, — говорится в документе.

Кроме того, застройщик обязан передать городу в одном из построенных домов на первом этаже помещение площадью не менее 100 квадратных метров для объекта социальной инфраструктуры, а также отдать муниципалитету построенные дороги и объекты инженерной инфраструктуры.

На торги под застройку выставлены почти 4,5 га на Расточке в Новосибирске

Источник: постановление мэрии Новосибирска

Стоит отметить, что на майской сессии горсовета депутаты заявили о системном сбое в программе комплексного развития территории. По их мнению, в городе под видом КРТ в некоторых случаях продолжается точечная застройка. В качестве примера рассматривался проект КРТ по строительству высотки по улице Титова рядом с 34-й больницей.

Напомним, по информации правительства области, в 2025 году в Новосибирске запланирована подготовка к комплексному развитию 12 территорий общей площадью 151,96 га с расселением более 800 индивидуальных жилых домов и 192 ветхих и аварийных многоквартирных домов.

Ранее редакция сообщала, что мэрия Новосибирска одобрила три проекта комплексного развития территорий. Застроить площадки девелоперы должны к середине 2031 года.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

8

Рубрики : Недвижимость Город

Регионы: Новосибирск

Теги : тендер недвижимость КРТ


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Игорь Диденко: Экологичная упаковка — инвестиции в будущее

Игорь Диденко: Экологичная упаковка — инвестиции в будущее

Новосибирский картонно-бумажный комбинат — один из немногих гофропроизводителей за Уралом с собственной сырьевой базой. Генеральный директор комбината Игорь Диденко рассказал о реализации самых крупных и важных инвестиционных проектов последних лет
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
На торги под застройку выставлены почти 4,5 га на Расточке в Новосибирске
3/06/25 18:30
Город Недвижимость
В центре Новосибирска появится спорткомплекс за 1,6 млрд
3/06/25 18:15
Бизнес Власть Спорт
Пилотный проект по ограничению фишинговых сайтов запускают в России
3/06/25 18:00
Общество Право&Порядок
«БЕЛАЗ» разместит в Линево центр поддержки техники для карьеров
3/06/25 17:45
Бизнес
Министр культуры представила насыщенную летнюю программу в Новосибирской области
3/06/25 17:12
Власть
Цена картофеля в магазинах Новосибирска доходит до 140 рублей за килограмм
3/06/25 17:00
Общество Экономика
Дачники начали продавать первый урожай сибирской ягоды в Новосибирской области
3/06/25 16:00
Общество
Андрей Травников вручил награды многодетным матерям Новосибирской области
3/06/25 15:40
Власть
Максим Кудрявцев оценил интеллектуальную транспортную систему Новосибирска
3/06/25 15:30
Власть Город
ИИ-агенты изменят бизнес-процессы в России к 2027 году
3/06/25 15:15
Технологии
В компаниях Новосибирска упал спрос на руководителей
3/06/25 15:00
Бизнес
С 1 июня в России вступили в силу новые правила для автомобилистов
3/06/25 14:00
В Новосибирске из-за жары резко выросли продажи льда
3/06/25 13:00
Бизнес Общество
Сотрудник сотового оператора торговал личными данными абонентов в Новосибирске
3/06/25 12:00
Право&Порядок
Сбер: спрос на образовательное кредитование вырос у молодых сибиряков на 40% в 2025 году
3/06/25 11:23
Бизнес Финансы
Китайские и корейские подержанные кроссоверы пользуются спросом в Новосибирске
3/06/25 11:00
Дмитрий Патрушев рекомендовал Андрею Травникову повышать доходы новосибирцев
3/06/25 10:00
Власть Общество
В Новосибирске определили подрядчика по скверу Демакова с четвертой попытки
3/06/25 9:00
Бизнес Власть Город Общество
МинЖКХ намерено расторгнуть мусорные концессии в Новосибирске
3/06/25 8:30
Бизнес Власть Общество
Федеральный ритейлер открыл Fresh кафе в гипермаркете Новосибирска
2/06/25 18:30
Бизнес
Популярное
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новосибирский психолог рассказала правду о мате в песнях Шнурова
30/05/25 15:30
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на июнь 2025
30/05/25 10:04
На нашествие медведок пожаловались дачники Новосибирска
29/05/25 18:00
Новосибирцам рассказали, что делать с посадками после заморозков
29/05/25 12:00
Новости компаний
Конкурс журналистов расширяет горизонты с номинацией «Мультимедиа ПРОект»
3/06/25 11:10
Энергетики построили электросети для нового складского комплекса
3/06/25 10:25
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером детских праздников
3/06/25 9:51
Конкурс журналистов: номинацию «ПРОфессия энергетик» посвятили работникам энергетического комплекса
2/06/25 12:15
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба - «Кредитная карта года»
2/06/25 10:04
Самовольные ВОЛС угрожают электроснабжению Новосибирской области
30/05/25 9:40

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности