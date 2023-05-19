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Какое количество воды нужно выпивать ежедневно: основные правила и расчёт суточной нормы

  • 19/05/2023, 11:40
Сколько воды надо пить
Вода – основа нашей жизни. Если без еды мы способны прожить даже месяц (а некоторые особенно стойкие и дольше), то вот без воды мы едва ли продержимся 3-5 дней.

Удивляться тут нечему, ведь наше тело почти на 70% состоит из влаги. Именно поэтому столь важно следить за уровнем жидкости в организме и не допускать даже малейшего обезвоживания. Любой сбой грозит нарушением в работе всех систем нашего тела.

Роль воды в организме человека

Вода требуется нам каждый день. И речь здесь идёт не о напитках на её основе (например, о чае, морсах, отварах и т.д.), а именно о чистой воде без примесей. Это не только естественный порыв утолить жажду, это ещё и буст для нашего организма, который позволяет запустить работу абсолютно всех систем в нём.

Основные роли воды для человеческого организма:

  • жизненная необходимость (это очевидный пункт, без еды мы можем прожить достаточно долго, а вот без воды едва ли протянем 4 дня, вода является основой основ для нашего тела, даже малейший недостаток жидкости может привести к необратимым последствиям);
  • очищение организма (с водой из нашего организма выходят и токсины, и шлаки, и излишки витаминов и минералов, что позволяет поддерживать метаболизм в норме);
  • поддерживает нормальную работу органов ЖКТ (слюна формируется в достаточном объёме только тогда, когда в организме хватает жидкости, и именно она, в свою очередь, отвечает за выработку пищеварительных соединений для полноценной обработки пищи и её усвоения);
  • разжижает кровь (консистенция и нормальная циркуляция кровотока напрямую зависит от количества употребляемой ежедневно воды);
  • помогает сбросить лишние килограммы и поддерживать вес в норме (в воде не содержится калорий, она помогает выводить из организма шлаки, к тому же она помогает обмануть наш мозг – дело в том, что при употреблении даже одного стакана воды рецепторы сообщают в наш мозг информацию о том, что желудок заполнен, так что мозг снижает чувство голода на время, это хороший способ снизить количество употребляемой пищи и значительно увеличить перерыв между трапезами);
  • увлажняет кожу и предотвращает преждевременное старение (кожа содержит большое количество влаги, так что даже малейшие потери жидкости ведут к возникновению весьма неприятных последствий, недостаток жидкости в организме грозит появлением сухости, шелушений, заломов, акне, пигментации, особенно это касается женщин, поскольку у них кожа более нежная и чувствительная от природы);
  • поддержка мышечного тонуса и подвижности суставов (и мышцы, и суставы являются теми тканями, которые остро нуждаются в увлажнении, недостаток влаги в них ведёт к нарушению работы, выражающемуся в получении травм даже при минимальных нагрузках, болям, отёкам);
  • нормализует работу мозга (мозг, пожалуй, является самым влагозависимым органом в нашем теле, даже малейшее обезвоживание сразу же сказывается на его работе, у нас начинает путаться сознание, пропадает настроение, мы не можем сконцентрироваться даже на простейшей задаче, появляется бессонница, раздражительность, тревожность, при ухудшении ситуации мозг перестаёт усваивать и обрабатывать информацию должным образом, а где неправильно усваиваемая информация, там и нарушение нормальной жизнедеятельности).

Какую воду выбрать для ежедневного употребления?

Не вся вода одинаково полезна для нашего тела. Это сегодня ни для кого не секрет. Нет, конечно, утолить жажду на первое время поможет и кипячёная вода, но вот приятные бонусы в виде выведения токсинов, разжижения крови, улучшения когнитивных функций вы от такой воды вряд ли получите. Потому придётся выбирать. Следующие рекомендации помогут выбрать наиболее подходящий вариант:

  1. Специалисты утверждают, что самой подходящей будет отфильтрвоанная или бутилированная вода комнатной температуры. Да, именно комнатной, хотя есть и теории о том, что холодная вода улучшает обменные процессы. Дело в том, что слишком холодная жидкость хоть и может быть приятной в жаркий летний день, она, во-первых, раздражающе действует на слизистые (резкие перепады температур), и, во-вторых, значительно повышает риск простуды горла.
  2. От кипятка и кипячёной воды нужно сразу отказаться. Она не содержит в себе болезнетворных бактерий, но и пользы в неё вы тоже не найдёте. Кипячёная вода – продукт стерильный, потому увлекаться им точно не стоит.
  3. Минеральная вода станет хорошей альтернативой, но только в том случае, если вы выберете универсальный её вид для ежедневного употребления. Речь идёт о столовой минералке, которая содержит сбалансированное количество минералов. Можно выбрать как газированный, так и негазированный вариант, хотя от первого стоит отказаться людям, страдающим от проблем с органами ЖКТ.

Рассчитываем норму правильно: основная формула

Те самые заветные 2 литра в сутки, которые советуют употреблять всем без разбору – ориентир плохой. На обобщённые данные вообще в случае с рационом ориентироваться не стоит, поскольку каждый организм уникален. Превышение нормы тоже может грозить появлением осложнений, поэтому обязательно следите за своим организмом, когда выпиваете норму жидкости.

При расчёте дневной нормы нужно ориентироваться, прежде всего, на собственный вес, а затем учитывать наличие хронических отклонений, рацион и другие мелочи, способные влиять на уровень жидкости в организме.

Формула расчёта воды по весу:

  • на 40 кг – 1,2 л в сутки;
  • на 50 кг – 1,5 л в сутки;
  • на 60 кг – 1,8 л в сутки и т.д.

На каждые 10 кг веса прибавляют по 300 мл жидкости (это примерно один стакан). Ориентируйтесь на эти данные при высчитывании собственной суточной дозы.

Заключение

Вода – незаменимый продукт для нашего организма. От неё зависит работа абсолютно всех органов и систем нашего организма. Без воды мы не сможем прожить и недели, без неё мы не сможем сбросить ненавистные лишние килограммы, очистить кожу, вернуть мышцам тонус. Потому так важно выпивать достаточное количество воды ежедневно.

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