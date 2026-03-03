Жанна Луцкая: Посуточная аренда становится полноценным участником сферы гостеприимства Новосибирской области

Жанна Луцкая, руководитель группы отдела продаж «Авито Путешествий», рассказала о трендах на рынке краткосрочной аренды в Новосибирске и области, а также о влиянии этого рынка на туриндустрию региона.

Гость становится круглогодичным

— Жанна, как, по вашим данным, изменился спрос на краткосрочную аренду в Новосибирской области за последний год?

— Новосибирск стабильно входит в топ-10 самых популярных направлений для путешествий, причем речь идет о гостях не только из соседних субъектов страны, но и о туристах со всей России. 78% гостей, бронирующих жилье за последний год, приезжают из других регионов, 22% — местные жители, которые путешествуют внутри области.

Мы наблюдаем, что спрос начинает довольно равномерно распределяться по году, то есть в Новосибирске присутствует самый желанный для индустрии — круглогодичный — гость.

— Кто чаще всего арендует квартиры посуточно? С какой целью гости приезжают в Новосибирск?

— Практически половина гостей путешествуют вдвоем, треть — с детьми. Больше стало тех, кто путешествует с животными.

Что касается целей приезда, то треть опрошенных нами гостей отметили, что бронировали жилье для отпуска и туризма. Также в списке — деловые, оздоровительные поездки, медицинский и образовательный туризм.

Еще один тренд — увеличение срока аренды, то есть гости планируют остановиться на более длительный период. Для арендодателей это всегда хорошо.

— Какие объекты наиболее востребованы у арендаторов?

— 80% гостей выбирают для размещения студии и однокомнатные квартиры. При этом мы наблюдаем, что в Новосибирске спрос на загородное жилье вырос на 16%. Как правило, такие объекты арендуют гости внутри своего региона под знаковые события.

Из локаций наиболее востребован Октябрьский район, в топ по популярности также входят Ленинский и Центральный. При этом в 2025 году на 29% вырос спрос на аренду в Дзержинском районе, на 19% — в Кировском. То есть каждый район Новосибирска имеет свои точки притяжения, и спрос начал более равномерно распределяться в рамках города.

Большая трансформация

— Какие тренды сформировались в сегменте предложения краткосрочной аренды в Новосибирске?

— Этот рынок в целом по России и в Новосибирской области в частности переживает большую трансформацию. Он становится не просто способом сдать квартиру, а полноценным участником сферы гостеприимства. По нашим наблюдениям, 47% гостей сегодня выбирают для размещения квартиры, апартаменты или дома/коттеджи, 35% бронирований приходятся на отели.

На наш взгляд, это связано с тем, что краткосрочная аренда дает возможность гибко выстраивать свое время, пространство, возможность чувствовать себя как дома, то есть жилье в туристической поездке становится не просто местом для ночевки, а полноценной частью опыта путешествий.

В 2025 году количество предложений на рынке краткосрочной аренды Новосибирска выросло на 8%, а оплаченных бронирований — на 11%. Это довольно сбалансированный, устойчивый рост, который на сегодняшний день позволяет арендодателям развиваться в достаточно комфортных условиях.

Средний чек бронирования вырос на 2%, а срок аренды составляет от двух до трех ночей.

— Растет ли в предложении доля апартаментов? Сейчас в городе строят много объектов этого класса.

— Сегодня около 40% гостей выбирают такой тип размещения, как студии, в который включены апартаменты. Это довольно популярное направление. Мы также понимаем, что количество апарт-комплексов в Новосибирске растет, и в перспективе это будет влиять на предложение, на конкуренцию, возможно, будет драйвером роста качества услуг в посуточной аренде.

Профессиональные игроки наращивают вес

— Как оцениваете конкуренцию на рынке краткосрочной аренды?

— Рынок становится все более конкурентным, и конкуренция смещается от цены к качеству предложений. То есть посуточная аренда перестает быть дополнительным заработком, становится полномасштабным бизнесом, который арендодатели ведут системно.

— Много ли на рынке региона управляющих компаний, собственников, которые профессионально занимаются сдачей в аренду объектов?

— В процентном соотношении примерно 30% арендодателей имеют в собственности семь и более квартир. Кроме того, количество объектов растет быстрее, чем количество арендодателей. Это еще один показатель, что на рынке посуточной аренды появляется все больше профессиональных игроков.

— Можете прокомментировать законодательное поле, в котором работает рынок краткосрочной аренды? В плане уплаты налогов, взаимодействия с соседями?

— На сегодняшний день законодательство разрешает краткосрочную аренду, в том числе в многоквартирных домах. Однако, на наш взгляд, для качественного ведения этого бизнеса важно соблюдать нормы многоквартирного дома и коммуникации с соседями.

Что касается регистрации в реестре средств размещения, то пока речь идет об объектах, которые предоставляют гостиничный сервис. Это апарт-отели, отели, гостиницы, глэмпинги, гостевые дома. Квартиры частного сектора не проходят классификацию, но на площадках аренды могут размещаться на официальной основе как физлица, самозанятые, юрлица, ИП и ООО.

Спрос перераспределяется

— По вашим прогнозам, как будет развиваться ситуация на рынке посуточной аренды?

— Рынок продолжит масштабироваться, но не за счет количества гостей, а за счет перераспределения спроса и роста требований к качеству. То есть гости выбирают новые регионы, направления, типы размещения и поводы для поездок. В связи с этим, на наш взгляд, сегодня не стоит ждать высокого сезона, нужно учиться управлять загрузкой и сезоном и повышать качество предоставляемого сервиса.

В структуре рынка мы ожидаем рост количества предложений, в том числе апартаментов, рост доли профессиональных арендодателей, что скажется на стабилизации цен в регионе.

Рынок становится более зрелым. Мы наблюдаем формирование преемственности: многие гости сохраняют контакты понравившихся им объектов проживания, возвращаются к этим арендодателям, рекомендуют их своим друзьям и знакомым. И бизнес в этом тоже заинтересован.

Краткосрочная аренда все глубже интегрируется в региональную экономику и становится неотъемлемой частью локальной туристической инфраструктуры. Для жителей регионов это возможность получать дополнительный доход, запускать свой полноценный бизнес. Для регионов — повышение качества частного размещения.