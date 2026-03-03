Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Туризм

Жанна Луцкая: Посуточная аренда становится полноценным участником сферы гостеприимства Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Конкуренция на рынке смещается в качество услуг

Жанна Луцкая, руководитель группы отдела продаж «Авито Путешествий», рассказала о трендах на рынке краткосрочной аренды в Новосибирске и области, а также о влиянии этого рынка на туриндустрию региона.

Гость становится круглогодичным

— Жанна, как, по вашим данным, изменился спрос на краткосрочную аренду в Новосибирской области за последний год?

— Новосибирск стабильно входит в топ-10 самых популярных направлений для путешествий, причем речь идет о гостях не только из соседних субъектов страны, но и о туристах со всей России. 78% гостей, бронирующих жилье за последний год, приезжают из других регионов, 22% — местные жители, которые путешествуют внутри области.

Мы наблюдаем, что спрос начинает довольно равномерно распределяться по году, то есть в Новосибирске присутствует самый желанный для индустрии — круглогодичный — гость.

— Кто чаще всего арендует квартиры посуточно? С какой целью гости приезжают в Новосибирск?

— Практически половина гостей путешествуют вдвоем, треть — с детьми. Больше стало тех, кто путешествует с животными.

Что касается целей приезда, то треть опрошенных нами гостей отметили, что бронировали жилье для отпуска и туризма. Также в списке — деловые, оздоровительные поездки, медицинский и образовательный туризм.

Еще один тренд — увеличение срока аренды, то есть гости планируют остановиться на более длительный период. Для арендодателей это всегда хорошо.

— Какие объекты наиболее востребованы у арендаторов?

— 80% гостей выбирают для размещения студии и однокомнатные квартиры. При этом мы наблюдаем, что в Новосибирске спрос на загородное жилье вырос на 16%. Как правило, такие объекты арендуют гости внутри своего региона под знаковые события.

Из локаций наиболее востребован Октябрьский район, в топ по популярности также входят Ленинский и Центральный. При этом в 2025 году на 29% вырос спрос на аренду в Дзержинском районе, на 19% — в Кировском. То есть каждый район Новосибирска имеет свои точки притяжения, и спрос начал более равномерно распределяться в рамках города.

Большая трансформация

— Какие тренды сформировались в сегменте предложения краткосрочной аренды в Новосибирске?

— Этот рынок в целом по России и в Новосибирской области в частности переживает большую трансформацию. Он становится не просто способом сдать квартиру, а полноценным участником сферы гостеприимства. По нашим наблюдениям, 47% гостей сегодня выбирают для размещения квартиры, апартаменты или дома/коттеджи, 35% бронирований приходятся на отели.

На наш взгляд, это связано с тем, что краткосрочная аренда дает возможность гибко выстраивать свое время, пространство, возможность чувствовать себя как дома, то есть жилье в туристической поездке становится не просто местом для ночевки, а полноценной частью опыта путешествий.

В 2025 году количество предложений на рынке краткосрочной аренды Новосибирска выросло на 8%, а оплаченных бронирований — на 11%. Это довольно сбалансированный, устойчивый рост, который на сегодняшний день позволяет арендодателям развиваться в достаточно комфортных условиях.

Средний чек бронирования вырос на 2%, а срок аренды составляет от двух до трех ночей.

— Растет ли в предложении доля апартаментов? Сейчас в городе строят много объектов этого класса.

— Сегодня около 40% гостей выбирают такой тип размещения, как студии, в который включены апартаменты. Это довольно популярное направление. Мы также понимаем, что количество апарт-комплексов в Новосибирске растет, и в перспективе это будет влиять на предложение, на конкуренцию, возможно, будет драйвером роста качества услуг в посуточной аренде.

Профессиональные игроки наращивают вес

— Как оцениваете конкуренцию на рынке краткосрочной аренды?

— Рынок становится все более конкурентным, и конкуренция смещается от цены к качеству предложений. То есть посуточная аренда перестает быть дополнительным заработком, становится полномасштабным бизнесом, который арендодатели ведут системно.

— Много ли на рынке региона управляющих компаний, собственников, которые профессионально занимаются сдачей в аренду объектов?

— В процентном соотношении примерно 30% арендодателей имеют в собственности семь и более квартир. Кроме того, количество объектов растет быстрее, чем количество арендодателей. Это еще один показатель, что на рынке посуточной аренды появляется все больше профессиональных игроков.

— Можете прокомментировать законодательное поле, в котором работает рынок краткосрочной аренды? В плане уплаты налогов, взаимодействия с соседями?

— На сегодняшний день законодательство разрешает краткосрочную аренду, в том числе в многоквартирных домах. Однако, на наш взгляд, для качественного ведения этого бизнеса важно соблюдать нормы многоквартирного дома и коммуникации с соседями.

Что касается регистрации в реестре средств размещения, то пока речь идет об объектах, которые предоставляют гостиничный сервис. Это апарт-отели, отели, гостиницы, глэмпинги, гостевые дома. Квартиры частного сектора не проходят классификацию, но на площадках аренды могут размещаться на официальной основе как физлица, самозанятые, юрлица, ИП и ООО.

Спрос перераспределяется

— По вашим прогнозам, как будет развиваться ситуация на рынке посуточной аренды?

— Рынок продолжит масштабироваться, но не за счет количества гостей, а за счет перераспределения спроса и роста требований к качеству. То есть гости выбирают новые регионы, направления, типы размещения и поводы для поездок. В связи с этим, на наш взгляд, сегодня не стоит ждать высокого сезона, нужно учиться управлять загрузкой и сезоном и  повышать качество предоставляемого сервиса.

В структуре рынка мы ожидаем рост количества предложений, в том числе апартаментов, рост доли профессиональных арендодателей, что скажется на стабилизации цен в регионе.

Рынок становится более зрелым. Мы наблюдаем формирование преемственности: многие гости сохраняют контакты понравившихся им объектов проживания, возвращаются к этим арендодателям, рекомендуют их своим друзьям и знакомым. И бизнес в этом тоже заинтересован.

Краткосрочная аренда все глубже интегрируется в региональную экономику и становится неотъемлемой частью локальной туристической инфраструктуры. Для жителей регионов это возможность получать дополнительный доход, запускать свой полноценный бизнес. Для регионов — повышение качества частного размещения.

Фото предоставлено пресс-службой компании Авито. Автор фото: Егор Тиммерман

Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы

Рубрики : Туризм

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : туризм Авито

780
0
0
Предыдущая статья
Проверки гостиниц и баз отдыха начались в Новосибирской области
Следующая статья
Дополнительные пятивагонные составы метропоездов запустят в Новосибирске

Проверки гостиниц и баз отдыха начались в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В 1 квартале 2026 года в Новосибирской области запланированы выездные обследования 11 коллективных средств размещения (КСР), ведется работа по информированию и предупреждению нарушений, разъяснительные консультации, беседы с руководителями КСР. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минэкономразвития региона.

В 2025 году министерством экономического развития проведены выездные обследования 6 КСР, по результатам обследований вынесены предостережения в части «несоблюдения требований законодательства по вхождению в реестр классифицированных средств размещения».

Читать полностью

В ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

В Объединенных Арабских Эмиратах, откуда из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке временно не могут вылететь российские туристы, по экспертной оценке может находиться порядка 1000 новосибирцев.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, общее число российских туристов, которые сейчас находятся в Дубае и других городах ОАЭ, может достигать 50 тысяч человек. Новосибирскую долю в этом потоке можно примерно оценить исходя из регулярности рейсов, загрузки самолетов и спроса на туры в эту страну. Infopro54 провел собственные подсчеты и опросила участников рынка. В результате и получилось указанное количество. Подчеркнем, это не официальные данные, а именно примерная оценка.

Читать полностью

Для горнолыжного курорта «Скакуша» выделили землю под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

По ходатайству администрации Маслянинского муниципального округа участок земли площадью 242990 кв. м. переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий. На участке планируется разместить горнолыжный курорт «Скакуша». Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Андрей Травников.

Напомним, создание горнолыжного курорта в окрестностях села Березово руководство Банка ГПБ (АО) и глава округа Вячеслав Ярманов обсуждали летом 2025 года.

Читать полностью

Новосибирцы зимой побывали в 76 странах

Автор: Артем Рязанов

Подведены итоги зимних поездок жителей Новосибирска. Всего путешественники побывали в 76 странах, — это на семь локаций больше, чем зимой прошлого года. Самым активным месяцем для поездок стал декабрь, когда было сделано 38% всех зимних бронирований.

Как отмечает Авиасейлс, самой популярной страной среди новосибирских путешественников зимой стал Таиланд, который составил 22% всех международных бронирований. В топ-10 также вошли Казахстан (16%), Узбекистан (12%), ОАЭ (9%), Китай (7%), Кыргызстан (6%), Грузия (5%), Вьетнам (4%), Турция (4%). Примечательно, что по сравнению с предыдущей зимой количество поездок в Грузию и Китай увеличилось более чем вдвое — на 165% и 122% соответственно.

Читать полностью

Новосибирская область вошла в топ-10 направлений для поездок по России

В 2025 году Новосибирск занял почетное седьмое место среди российских городов по количеству заказов посуточного жилья. Об этом сообщили эксперты отрасли на конференции «Краткосрочно», которая прошла в городе 25 февраля. В рамках мероприятия представители платформы «Авито Путешествия» провели встречу с региональными владельцами и управляющими объектами для обсуждения актуальных тенденций на рынке жилья для туристов.

По статистике за январь 2026 года, число бронирований в Новосибирске продемонстрировало рост на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек увеличился на 2%. Среди путешественников преобладают пары и семьи: каждая вторая бронь сделана для двоих, а треть поездок совершается с детьми.

Читать полностью

Новосибирская область получила по туристическому налогу чуть более 100 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года, первого года действия туристического налога, в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области поступило почти 104 млн рублей. В 2025 году данный сбор взимался на территории 35 муниципалитетов. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона. Впрочем, в ведомстве заявляют, что сумма будет увеличена, так как данные по четвертому кварталу еще подводятся.

За год турналог заплатили более 540 тысяч размещенных в отелях, гостиницах, хостелах и т.д. туристов.

Читать полностью
Актуальный разговор

Андрей Степаненко: Мотороллеры и мопеды в Пекине ― полноценный городской транспорт

На улицах вообще нет мусора, грязи и запахов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть

Новосибирскую подземку модернизируют для увеличения пассажиропотока

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Общество

Ветслужба ответила на вопрос о сокращении поставок говядины на рынки Новосибирска

Мировые и федеральные новости

Иран и США: от тайного переворота к открытому противостоянию

Общество

Стоимость второго тоннеля метро на станции «Золотая Нива» назвал мэр Новосибирска

Право&Порядок

Прокуратура возбудила дело против «Экспресс-пригород» из-за опоздания поездов в Новосибирске

Общество

Дополнительные пятивагонные составы метропоездов запустят в Новосибирске

Туризм

Жанна Луцкая: Посуточная аренда становится полноценным участником сферы гостеприимства Новосибирской области

Бизнес Власть Туризм

Проверки гостиниц и баз отдыха начались в Новосибирской области

Власть Общество

Таможенники из Новосибирска передали на СВО стоматологические инструменты

Власть

Экс-прокурор Новосибирска Денис Ференец перешел на работу в администрацию Оби

Бизнес Власть Недвижимость

Суд запретил мэрии затягивать продажу «Подсолнуха» на Ватутина

Общество

Маленькому Али Мирзаеву с диагнозом аутизм требуется дорогостоящее лечение

Общество

По четвертому мосту в Новосибирске проехало более 1,2 млн автомобилей

Общество

Новосибирские туристы начали возвращаться с курортов ОАЭ

Авто Общество

«Меньше реагентов и сильнее морозы»: в Новосибирске оценили состояние автомобилей после зимы

Бизнес Общество

«Корабль подходит к портам Ирана»: новосибирский бизнес внимательно следит за развитием событий в Персидском заливе

Бизнес Недвижимость Право&Порядок

Суд взыскал 98 млн рублей с экс-депутата горсовета Новосибирска Джулая

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Бизнес Прямым текстом

Екатерина Батенева: Количество квартир в Новосибирске растет гораздо быстрее, чем поток туристов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности