Туризм

Новосибирская область вошла в топ-10 направлений для поездок по России

Дата:

В январе 2026 года среди наиболее востребованных районов Новосибирска у туристов оказались Октябрьский, Ленинский и Центральный

В 2025 году Новосибирск занял почетное седьмое место среди российских городов по количеству заказов посуточного жилья. Об этом сообщили эксперты отрасли на конференции «Краткосрочно», которая прошла в городе 25 февраля. В рамках мероприятия представители платформы «Авито Путешествия» провели встречу с региональными владельцами и управляющими объектами для обсуждения актуальных тенденций на рынке жилья для туристов.

По статистике за январь 2026 года, число бронирований в Новосибирске продемонстрировало рост на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек увеличился на 2%. Среди путешественников преобладают пары и семьи: каждая вторая бронь сделана для двоих, а треть поездок совершается с детьми.

По итогам 2025 года, количество бронирований в Новосибирской области увеличилось на 2,1%, причем сегмент загородной недвижимости показал впечатляющий рост в 16%. Росстат отмечает, что наиболее активным периодом для поездок были летние месяцы. В 2025 году в Новосибирск чаще всего приезжали жители Кемеровской области, Алтайского края, Томской и Омской областей, а также Красноярского края. Средняя стоимость аренды жилья в регионе за отчетный год составила 3 080 рублей за посуточную квартиру и 12 060 рублей за загородный дом.

В январе 2026 года среди наиболее востребованных районов Новосибирска у туристов оказались Октябрьский, Ленинский и Центральный. При этом наибольший прирост бронирований зафиксирован в Дзержинском (+29% к январю 2025 года), Кировском (+19%), Октябрьском (+18%) и Заельцовском (+15%) районах. За год количество предложений посуточной аренды в Новосибирске увеличилось на 8%.

Оценивая профиль путешественников, стоит отметить, что для каждого третьего гостя главным фактором при выборе жилья является оптимальное соотношение цены и качества. Большинство туристов предпочитают индивидуальное жилье: 47% снимают квартиры или дома посуточно. В то же время 35% останавливаются в отелях, а 9% выбирают хостелы. Такая практичность в выборе во многом обусловлена ростом делового туризма, поэтому люди едут в Новосибирск не только для отдыха.

Жанна Луцкая, руководитель группы отдела продаж «Авито Путешествий», отметила, что краткосрочная аренда жилья интегрируется в локальную туристическую инфраструктуру, удовлетворяя разнообразные потребности путешественников: от досуга и деловых поездок до обучения и оздоровления. Частные объекты расширяют выбор вариантов размещения, повышая привлекательность региона для туристов и качество туристического продукта. Для местных жителей это возможность начать свой прибыльный бизнес на растущем рынке. На сегодняшний день на платформе доступно более 44 000 объявлений об аренде посуточного жилья в Новосибирской области, что почти на 10% больше, чем годом ранее.

Фото: ru.freepik.com/Автор: jcomp

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Мэр Новосибирска против отмены социальной нагрузки по КРТ для застройщиков
200 тысяч и коньяк за услугу: замглавы Искитимского района пойдёт под суд за взятку

Новосибирская область получила по туристическому налогу чуть более 100 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

По итогам 2025 года, первого года действия туристического налога, в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области поступило почти 104 млн рублей. В 2025 году данный сбор взимался на территории 35 муниципалитетов. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона. Впрочем, в ведомстве заявляют, что сумма будет увеличена, так как данные по четвертому кварталу еще подводятся.

За год турналог заплатили более 540 тысяч размещенных в отелях, гостиницах, хостелах и т.д. туристов.

Читать полностью

Стоимость въездной визы в Египет для новосибирцев вырастет на 20%

С 1 марта 2026 года въездная виза в такую популярную среди новосибирских туристов страну, как Египет, подорожает на пять долларов, с 25-ти американских купюр до 30-ти. Об этом сообщает египетское издание Cairo 24 со ссылкой на документ Палаты туристических компаний и агентств страны.

Интересно, что приобретать визу по новой цене придется только путешественникам, прибывающим в аэропорты Каира и Хургады. Для курортов Синайского полуострова, включая Шарм-эль-Шейх, правила не меняются. Туристы, прилетевшие сюда, по-прежнему смогут получить бесплатную синайскую визу-пропуск сроком на 15 дней. Правда при выезде за пределы данного региона оплатить полноценную визу все же придется.

Читать полностью

Новосибирцев не могут заманить на пляжи Индийского океана

Автор: Юлия Данилова

По информации авиакомпании-перевозчика Myanmar Airways в зимний период последний вылет по маршруту Новосибирск-Мандалай был сделан 14 февраля 2026 года. Далее полетная программа будет приостановлена до осени 2026 года в связи с низкой сезонной загруженностью. Об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в Минэкономразвития Новосибирской области.

— Согласно официальной статистике, в 2024 году в Мьянму посетили около 3,9 тыс. граждан России. За период с января по сентябрь 2025 года число прибывших в страну россиян выросло на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 2 тысяч человек, — отметили в ведомстве.

Читать полностью

Стало известно, где весной планируют отдыхать новосибирцы

Автор: Артем Рязанов

Весной 2026 года доля бронирований на международные рейсы, сделанных новосибирцами, достигла 55% от всех купленных билетов, что на 14 процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

По данным Авиасейлс, наиболее серьезно вырос интерес к Китаю: доля бронирований увеличилась почти втрое по сравнению с весной 2025 года. Таиланд занял второе место с приростом на 15% по сравнению с предыдущим годом.
В пятёрку самых популярных зарубежных направлений у новосибирцев также вошли Узбекистан (18% международных перелётов), Турция (11%) и Казахстан (10%). Средний срок отдыха за границей остался прежним — 10 дней, как и в прошлом году. Каждый десятый путешественник планирует поездку с детьми.

Читать полностью

Новосибирцы стали чаще выбирать для отдыха зарубежные поездки

Автор: Оксана Мочалова

В начале 2026 года жители Новосибирска продемонстрировали возросший интерес к зарубежному отдыху. Согласно данным платформы Авиасейлс, доля международных бронирований в январе достигла 32%, что на процентный пункт больше, чем год назад. Несмотря на это, внутренний туризм сохранил своё лидерство, оставив за собой 68% всех поездок.

По данным аналитиков, новосибирцы стали планировать более продолжительные заграничные поездки. Средняя длительность такого путешествия в январе составила 10 дней. Для сравнения, поездки по России традиционно были короче — около пяти дней.

Читать полностью

Озеро Хомутина из Новосибирской области хотят включить в нацпроект

Автор: Юлия Данилова

Новосибирская область планирует войти в новый нацпроект «Вода России» с озером Хомутина, которое расположено в Маслянинском районе.

— Ранее мы направляли документы на конкурс на предыдущий нацпроект «Экологическое благополучие». К сожалению, по итогам ранжирования мы не набрали необходимую балльность, чтобы попасть в национальный проект по причине недостаточного развития внутреннего туризма, инфраструктуры и благоустройства. Сейчас планируем обратиться с заявкой на следующую трёхлетку. Администрация Маслянинского округа учла полученные замечания и пожелания, чтобы попасть в проект. То есть, эту работу мы не оставляем, — сообщил замминистра природных ресурсов Новосибирской области Дмитрий Цуканов.

Читать полностью
