Новосибирская область вошла в топ-10 направлений для поездок по России

В 2025 году Новосибирск занял почетное седьмое место среди российских городов по количеству заказов посуточного жилья. Об этом сообщили эксперты отрасли на конференции «Краткосрочно», которая прошла в городе 25 февраля. В рамках мероприятия представители платформы «Авито Путешествия» провели встречу с региональными владельцами и управляющими объектами для обсуждения актуальных тенденций на рынке жилья для туристов.

По статистике за январь 2026 года, число бронирований в Новосибирске продемонстрировало рост на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек увеличился на 2%. Среди путешественников преобладают пары и семьи: каждая вторая бронь сделана для двоих, а треть поездок совершается с детьми.

По итогам 2025 года, количество бронирований в Новосибирской области увеличилось на 2,1%, причем сегмент загородной недвижимости показал впечатляющий рост в 16%. Росстат отмечает, что наиболее активным периодом для поездок были летние месяцы. В 2025 году в Новосибирск чаще всего приезжали жители Кемеровской области, Алтайского края, Томской и Омской областей, а также Красноярского края. Средняя стоимость аренды жилья в регионе за отчетный год составила 3 080 рублей за посуточную квартиру и 12 060 рублей за загородный дом.

В январе 2026 года среди наиболее востребованных районов Новосибирска у туристов оказались Октябрьский, Ленинский и Центральный. При этом наибольший прирост бронирований зафиксирован в Дзержинском (+29% к январю 2025 года), Кировском (+19%), Октябрьском (+18%) и Заельцовском (+15%) районах. За год количество предложений посуточной аренды в Новосибирске увеличилось на 8%.

Оценивая профиль путешественников, стоит отметить, что для каждого третьего гостя главным фактором при выборе жилья является оптимальное соотношение цены и качества. Большинство туристов предпочитают индивидуальное жилье: 47% снимают квартиры или дома посуточно. В то же время 35% останавливаются в отелях, а 9% выбирают хостелы. Такая практичность в выборе во многом обусловлена ростом делового туризма, поэтому люди едут в Новосибирск не только для отдыха.

Жанна Луцкая, руководитель группы отдела продаж «Авито Путешествий», отметила, что краткосрочная аренда жилья интегрируется в локальную туристическую инфраструктуру, удовлетворяя разнообразные потребности путешественников: от досуга и деловых поездок до обучения и оздоровления. Частные объекты расширяют выбор вариантов размещения, повышая привлекательность региона для туристов и качество туристического продукта. Для местных жителей это возможность начать свой прибыльный бизнес на растущем рынке. На сегодняшний день на платформе доступно более 44 000 объявлений об аренде посуточного жилья в Новосибирской области, что почти на 10% больше, чем годом ранее.