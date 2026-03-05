Поиск здесь...
Новосибирская область вошла в топ популярных для автотуризма регионов

Дата:

Доля туристов среди арендаторов авто составила 39%, а спрос на загородное жилье в регионе остался на уровне прошлого года

Согласно данным Авито Авто и Авито Путешествий, в минувшую зиму самым востребованным направлением для автомобильных путешествий стал Краснодарский край. Его привлекательность обусловлена сочетанием горнолыжных курортов и субтропического климата Черноморского побережья. На второй позиции, как и в прошлом году, оказались Москва и Подмосковье. В пятерку популярных направлений среди автопутешественников также вошли Ставропольский край (поднявшийся на две позиции), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (без изменений) и Калининградская область (снизившаяся на две позиции).

Среди регионов-лидеров по популярности наибольшая доля туристов, арендовавших автомобили этой зимой, пришлась на Ставропольский край (72%), Мурманскую область (65%), Калининградскую и Краснодарский края (по 56%). Наименьший процент таких арендаторов наблюдался в Татарстане и обеих столицах, где он составил чуть более четверти.

В топ-10 регионов для автомобильных поездок россияне этой зимой забронировали на 12% больше домов, дач, коттеджей и таунхаусов по сравнению с предыдущим годом. Наиболее значительный рост показали Мурманская область (+33% год к году), Московская область (+17%), а также Дагестан и Ленинградская область (по +11%).

Анастасия Бардина, руководитель направления «Привлечение гостей» в Авито Путешествиях, отметила, что загородный формат часто выбирают большие компании и семьи с детьми. В среднем в качестве мест проживания в исследуемых регионах бронировались дома, дачи или коттеджи на четырех человек, среди которых были двое детей. Наиболее радушными регионами оказались Татарстан и Новосибирская область, где в загородных домах останавливались примерно по шесть человек.

Наибольшим спросом среди арендаторов на платформе этой зимой пользовались бюджетные модели автомобилей: Hyundai Solaris, Lada Granta, Volkswagen Polo, Kia Rio. Также в десятку популярных вошли Toyota Camry, Renault Logan, Lada Largus, Skoda Rapid, Haval Jolion и Renault Duster. Примечательно, что в двадцатку самых востребованных моделей вошли и три представителя премиум-класса: BMW 5 серии занял 12-е место, Mercedes-Benz E-Class — 16-е, а BMW 3 серии — 19-е.

Фото: freepik.com/Автор: freepik 

Рубрики : Туризм

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : путешествия Авито

Жанна Луцкая: Посуточная аренда становится полноценным участником сферы гостеприимства Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Жанна Луцкая, руководитель группы отдела продаж «Авито Путешествий», рассказала о трендах на рынке краткосрочной аренды в Новосибирске и области, а также о влиянии этого рынка на туриндустрию региона.

— Жанна, как, по вашим данным, изменился спрос на краткосрочную аренду в Новосибирской области за последний год?

Читать полностью

Проверки гостиниц и баз отдыха начались в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В 1 квартале 2026 года в Новосибирской области запланированы выездные обследования 11 коллективных средств размещения (КСР), ведется работа по информированию и предупреждению нарушений, разъяснительные консультации, беседы с руководителями КСР. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минэкономразвития региона.

В 2025 году министерством экономического развития проведены выездные обследования 6 КСР, по результатам обследований вынесены предостережения в части «несоблюдения требований законодательства по вхождению в реестр классифицированных средств размещения».

Читать полностью

В ОАЭ могут находиться около 1000 туристов из Новосибирска

Автор: Мария Гарифуллина

В Объединенных Арабских Эмиратах, откуда из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке временно не могут вылететь российские туристы, по экспертной оценке может находиться порядка 1000 новосибирцев.

По оценкам Ассоциации туроператоров России, общее число российских туристов, которые сейчас находятся в Дубае и других городах ОАЭ, может достигать 50 тысяч человек. Новосибирскую долю в этом потоке можно примерно оценить исходя из регулярности рейсов, загрузки самолетов и спроса на туры в эту страну. Infopro54 провел собственные подсчеты и опросила участников рынка. В результате и получилось указанное количество. Подчеркнем, это не официальные данные, а именно примерная оценка.

Читать полностью

Для горнолыжного курорта «Скакуша» выделили землю под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

По ходатайству администрации Маслянинского муниципального округа участок земли площадью 242990 кв. м. переведен из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий. На участке планируется разместить горнолыжный курорт «Скакуша». Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Андрей Травников.

Напомним, создание горнолыжного курорта в окрестностях села Березово руководство Банка ГПБ (АО) и глава округа Вячеслав Ярманов обсуждали летом 2025 года.

Читать полностью

Новосибирцы зимой побывали в 76 странах

Автор: Артем Рязанов

Подведены итоги зимних поездок жителей Новосибирска. Всего путешественники побывали в 76 странах, — это на семь локаций больше, чем зимой прошлого года. Самым активным месяцем для поездок стал декабрь, когда было сделано 38% всех зимних бронирований.

Как отмечает Авиасейлс, самой популярной страной среди новосибирских путешественников зимой стал Таиланд, который составил 22% всех международных бронирований. В топ-10 также вошли Казахстан (16%), Узбекистан (12%), ОАЭ (9%), Китай (7%), Кыргызстан (6%), Грузия (5%), Вьетнам (4%), Турция (4%). Примечательно, что по сравнению с предыдущей зимой количество поездок в Грузию и Китай увеличилось более чем вдвое — на 165% и 122% соответственно.

Читать полностью

Новосибирская область вошла в топ-10 направлений для поездок по России

В 2025 году Новосибирск занял почетное седьмое место среди российских городов по количеству заказов посуточного жилья. Об этом сообщили эксперты отрасли на конференции «Краткосрочно», которая прошла в городе 25 февраля. В рамках мероприятия представители платформы «Авито Путешествия» провели встречу с региональными владельцами и управляющими объектами для обсуждения актуальных тенденций на рынке жилья для туристов.

По статистике за январь 2026 года, число бронирований в Новосибирске продемонстрировало рост на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек увеличился на 2%. Среди путешественников преобладают пары и семьи: каждая вторая бронь сделана для двоих, а треть поездок совершается с детьми.

Читать полностью
