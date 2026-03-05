Новосибирская область вошла в топ популярных для автотуризма регионов

Согласно данным Авито Авто и Авито Путешествий, в минувшую зиму самым востребованным направлением для автомобильных путешествий стал Краснодарский край. Его привлекательность обусловлена сочетанием горнолыжных курортов и субтропического климата Черноморского побережья. На второй позиции, как и в прошлом году, оказались Москва и Подмосковье. В пятерку популярных направлений среди автопутешественников также вошли Ставропольский край (поднявшийся на две позиции), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (без изменений) и Калининградская область (снизившаяся на две позиции).

Среди регионов-лидеров по популярности наибольшая доля туристов, арендовавших автомобили этой зимой, пришлась на Ставропольский край (72%), Мурманскую область (65%), Калининградскую и Краснодарский края (по 56%). Наименьший процент таких арендаторов наблюдался в Татарстане и обеих столицах, где он составил чуть более четверти.

В топ-10 регионов для автомобильных поездок россияне этой зимой забронировали на 12% больше домов, дач, коттеджей и таунхаусов по сравнению с предыдущим годом. Наиболее значительный рост показали Мурманская область (+33% год к году), Московская область (+17%), а также Дагестан и Ленинградская область (по +11%).

Анастасия Бардина, руководитель направления «Привлечение гостей» в Авито Путешествиях, отметила, что загородный формат часто выбирают большие компании и семьи с детьми. В среднем в качестве мест проживания в исследуемых регионах бронировались дома, дачи или коттеджи на четырех человек, среди которых были двое детей. Наиболее радушными регионами оказались Татарстан и Новосибирская область, где в загородных домах останавливались примерно по шесть человек.

Наибольшим спросом среди арендаторов на платформе этой зимой пользовались бюджетные модели автомобилей: Hyundai Solaris, Lada Granta, Volkswagen Polo, Kia Rio. Также в десятку популярных вошли Toyota Camry, Renault Logan, Lada Largus, Skoda Rapid, Haval Jolion и Renault Duster. Примечательно, что в двадцатку самых востребованных моделей вошли и три представителя премиум-класса: BMW 5 серии занял 12-е место, Mercedes-Benz E-Class — 16-е, а BMW 3 серии — 19-е.