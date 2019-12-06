Предприятия Новосибирской области представили свои разработки на международной выставке «Электроника—Урал 2019».

Уже в 5-й раз в Екатеринбурге проходит важное не только для Уральского региона, но и для всей России событие в области автоматизации и электроники V Международная специализированная выставка «Электроника—Урал 2019».
В ходе выставки были освещены следующие темы:
Новосибирскую область на выставке представили ООО «НСК Коммуникации Сибири», ООО Научно Производственная Компания «РЭЛСИБ», ООО «Экспасофт», ООО «Центр профессиональной переподготовки рабочих», ООО «Айвойс Технолоджи».
Благодаря участию в выставке участники успешно представили свои товары и услуги на международной выставке, приняли продуктивное участие в деловой программе, проходящей в рамках выставки, получили уникальную возможность обмена опытом и контактами с зарубежными коллегами, а также с представителями других регионов Российской Федерации. Всё это способствовало заключению новых договоренностей и сделок, позволяющих СМиСП Новосибирской области продвинуть свои товары и услуги на российские региональные рынки, сократить сроки вывода на рынок новой продукции и масштабировать бизнес.
Фото предоставлено организаторами мероприятия
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