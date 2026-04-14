Блогер из Новосибирска ремонтирует дом для младшего брата

23-летний новосибирец Олег Дюрягин после смерти матери от болезни взял на себя воспитание восьмилетнего брата и восстановление семейного дома. Смерть близкого стала для него ударом, заставив отказаться от переезда в Москву и остаться в Новосибирске.

Первоочередными задачами стали оформление опеки и ремонт жилья. Олег отказался отдавать мальчика в детский дом или передавать родному отцу, считая, что тот не сможет обеспечить ему достойное будущее.

— Как бы ему было страшно оказаться в детдоме после смерти матери? Я не мог этого допустить, — поделился собеседник с изданием Горсайт.

Парень продал автомобиль, чтобы погасить семейные долги. Сейчас он восстанавливает родительский дом, на ремонт которого уже потрачено полмиллиона рублей, столько же потребуется на завершение работ. Он планирует управиться за два месяца, чтобы улучшить условия жизни брата.

— У этого дома своя история, здесь прошло моё детство, поэтому ностальгия сыграла свою роль. К тому же у участка хорошее месторасположение. Мы уже залили фундамент и очистили территорию, — объяснил новосибирец.

Интернет в дом уже провели, скоро будут газифицировать. Проект внутренней отделки готов, через пару месяцев можно будет жить. Затем планируется благоустройство участка.

— Мы останемся здесь. Я буду развиваться в Новосибирске, пробовать себя в бизнесе и блоге, повышать уровень нашей жизни. Продолжу вести соцсети и показывать, как мы живём, — заключил Олег Дюрягин.

После трагедии братья сблизились. Мальчик живёт с Олегом в съёмной квартире, старший брат оформил временную опеку. Документы на постоянную опеку готовятся полгода.

