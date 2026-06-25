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Право&Порядок

Судебные приставы вернули пенсионерке миллионы, украденные новосибирцем

Автор: Артем Рязанов

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Мошенники выдавали себя за сотрудников ЦБ и убеждали пожилых людей отдавать наличные для проверки, обещая возврат средств

Судебные приставы вернули москвичке 8 970 000 рублей — эти деньги женщина потеряла из‑за мошенников.

По данным следствия, житель Новосибирска организовал преступную группу, участники которой выдавали себя за сотрудников Центрального банка РФ. Злоумышленники звонили пожилым людям и убеждали, что деньги на их счетах нужно обязательно задекларировать: для этого требовалось передать наличные — якобы для проверки, после чего средства должны были вернуть.

Одной из жертв стала пенсионерка из Москвы: поверив звонившим, она собрала свои сбережения — 8 970 000 рублей, упаковала их в пакет и передала по указанному адресу.

В суде обвиняемый отрицал причастность к хищению: он утверждал, что был лишь курьером и не знал о преступной схеме. Тем не менее суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание — 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осуждённого сумму ущерба в пользу потерпевшей.

Исполнительный лист направили в подразделение судебных приставов по месту проживания осуждённого — в Новосибирск. Пристав выяснил, что во время обыска у должника уже изъяли денежные средства. После запроса в Главное управление МВД по г. Москве деньги перечислили на депозитный счёт службы судебных приставов, а затем — непосредственно потерпевшей.

Исполнительное производство завершено: требование суда исполнено в полном объёме.

Ранее редакция сообщала о том, что более 60 тысяч новосибирцев запретили дистанционные сделки с недвижимостью.

Источник фото: Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы : Новосибирск

Теги : суд приставы пенсионеры

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В Ордынском районе ускорили мобильный Интернет

Экс-главе новосибирского подразделения по борьбе с коррупцией грозит 15 лет

Автор: Артем Рязанов

Прокуратура предложила назначить бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области Владимиру Вялкову наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 345,5 млн рублей по делу о взяточничестве. Также гособвинитель потребовал лишить подсудимого звания полковника, сообщил «Ъ-Сибирь» осведомлённый источник.

Судебный процесс над бывшим сотрудником правоохранительных органов, начавшийся в декабре 2023 года, подходит к своему завершению. Генпрокуратура Сибирского федерального округа выступает в качестве обвинителя по этому делу.

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У нелегальных торговцев в Новосибирске изъяли около 10 тонн арбузов и дынь

Автор: Артем Рязанов

В Октябрьском районе Новосибирска в ходе рейда по выявлению мест нелегальной торговли, у предпринимателей было изъято около 10 тонн бахчевых культур, которые реализовывались с нарушением закона.

Специалисты отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей Октябрьского района провели проверку торговых точек на Гусинобродском шоссе. В результате проверки были обнаружены нарушения возле торгового центра «Зима».

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«Меркас» получил отказ по новосибирскому «Сибсельмашу» в Верховном суде

Автор: Юлия Данилова

Верховный суд России отказал ООО «Меркас», ООО «НТПЗ» и Андрею Соседко в передаче кассационных жалоб для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ. Об этом говорится в определении суда.

— Доводы кассационных жалоб не подтверждают наличие оснований, для пересмотра обжалуемых судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера, — уточняется в документе.

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Мошенники атакуют безработных новосибирцев через коды от Госуслуг

Автор: Артем Рязанов

Сервис DLBI, специализирующийся на разведке утечек данных и мониторинге даркнета, выявил новую мошенническую схему, нацеленную на временно безработных граждан, в том числе на тех, кто состоит на учёте в центрах занятости.

Схема строится в несколько этапов. Сначала злоумышленники звонят недавно уволенным людям и, ссылаясь на якобы невыплаченные компенсации, уговаривают заполнить заявление, а затем подтвердить его кодом из SMS от портала Госуслуг. Далее жертве сообщают о «взломе» аккаунта и под разными предлогами вынуждают перевести деньги на «безопасный счёт» либо оформить «онлайн-декларацию» наличных и передать их курьеру.

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Жители Новосибирска требуют 32 миллиона рублей за затопленные на парковке машины

Автор: Артем Рязанов

Железнодорожный районный суд Новосибирска рассматривает десять исков от жителей одного из домов города о возмещении ущерба от затопления подземной парковки. Истцы требуют компенсации от ООО УК «Дом» и МУП «Горводоканал».

Напомним, 28 января 2026 года двухуровневую парковку многоквартирного дома в Железнодорожном районе Новосибирска затопило. На первом уровне вода поднялась на 27 сантиметров, на втором — на 110. В этот момент на парковке стояли машины истцов.

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Участников триллионной схемы по торговле «бумажным НДС» нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Более тысячи налогоплательщиков Новосибирской области оказались клиентами российской площадки по торговле «бумажным НДС», в которую входило более 4,8 тысяч юридических лиц. Ее деятельность была раскрыта ФНС, ФСБ, СК и Генпрокуратурой России минувшей весной. «Схемные» вычеты, инициированные площадкой, «потянули» на 1,2 трлн. рублей. В целом по России налоговики выявили более 37 тысяч компаний, которые пользовались ее услугами.

В Новосибирске сумма ущерба, причиненного бюджету, оценивается в 2 млрд рублей.

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