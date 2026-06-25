Судебные приставы вернули пенсионерке миллионы, украденные новосибирцем

Судебные приставы вернули москвичке 8 970 000 рублей — эти деньги женщина потеряла из‑за мошенников.

По данным следствия, житель Новосибирска организовал преступную группу, участники которой выдавали себя за сотрудников Центрального банка РФ. Злоумышленники звонили пожилым людям и убеждали, что деньги на их счетах нужно обязательно задекларировать: для этого требовалось передать наличные — якобы для проверки, после чего средства должны были вернуть.

Одной из жертв стала пенсионерка из Москвы: поверив звонившим, она собрала свои сбережения — 8 970 000 рублей, упаковала их в пакет и передала по указанному адресу.

В суде обвиняемый отрицал причастность к хищению: он утверждал, что был лишь курьером и не знал о преступной схеме. Тем не менее суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему назначено наказание — 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осуждённого сумму ущерба в пользу потерпевшей.

Исполнительный лист направили в подразделение судебных приставов по месту проживания осуждённого — в Новосибирск. Пристав выяснил, что во время обыска у должника уже изъяли денежные средства. После запроса в Главное управление МВД по г. Москве деньги перечислили на депозитный счёт службы судебных приставов, а затем — непосредственно потерпевшей.

Исполнительное производство завершено: требование суда исполнено в полном объёме.

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