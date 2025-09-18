«Он будет всегда со мной рядом»: участник СВО из Новосибирска сделал татуировку в память о погибшем брате

Военнослужащий из Новосибирска сделал татуировку с портретом своего брата, погибшего на СВО. История двух братьев, которые служили вместе, сильно впечатлила художников. Ее подробности Infopro54 рассказал владелец новосибирского тату-салона.

Герой этой истории в 2024 году отправился на СВО добровольцем. Он командир штурмовой роты, и брат служил с ним.

— Всегда на штурме мы с ним были теми, кто идет в числе первых. Заходили двойками, пятерками, но всегда двигались первыми. И вот он погиб. Я решил сделать татуировку в память о нем. Я обещал своему брату, что он будет всегда со мной рядом, — так военнослужащий объяснил свое решение мастеру-татуировщику.

Работа была выполнена, когда участник СВО находился в Новосибирске в отпуске. Мастера говорят, его историю не забудут никогда.

— Технически эта работа была не сложной. Клиент пришел к нам с четким пониманием того, что должно быть изображено. Мы — исполнители. Но татуировка тронула всех причастных именно тем, какая история за ней стоит. История подвига, долга, трагедии. С одной стороны она очень личная: человек сделал татуировку для себя. С другой стороны равнодушным нельзя остаться, даже если ты не знаешь подробностей и просто видишь портрет человека в военной форме, его позывной на груди и понимаешь, что может означать указанная там дата. Рядом лик скорбящего Иисуса в терновом венке. Работу выполнил наш мастер Александр. Я уже много видел и сам делал татуировок, связанных с темой СВО. Но именно эта впечатлила меня, наверное, сильнее всего, — говорит владелец тату-салона «Татунхамон» Анатолий Кексель.

Художники, работающие с татуировками, говорят, что военная тематика изображений становится всё более распространенной. Участники СВО предпочитают, как правило, собирательные образы. Но и татуировки, посвященные конкретным людям, местам и сражениям, стали делать чаще.

Раннее редакция сообщала, что в Новосибирской области открыли мемориал в память о героях специальной военной операции.