Жители Новосибирска начали массово получать сообщения от Минобороны

В августе жителям Новосибирска стали приходить уведомления о внесении сведений в реестр воинского учета. Это рассылка была анонсирована, тем не менее у получающих вопросы возникают.

Электронный реестр в полном объеме заработал в мае 2025 года. Уведомления через «Госуслуги» начали приходить в июле. Первыми их получали жители Москвы, Московской области, Сахалинской области и ряда других регионов. Сейчас уведомления в массовом порядке приходят в Сибири.

— Мне уведомление на «Госуслугах» пришло 8 августа. Нескольким коллегам и знакомым тоже сегодня. В уведомлении говорится, что для получения сведений о воинском учете нужно запросить выписку из реестра воинского учета в личном кабинете реестра повесток. Там есть ссылки на личный кабинет реестра повесток и заявление для уточнения информации. Знаю, что у кого-то возникают вопросы по возрасту, наличию военного билета, отметок о снятии с учета и они кадровикам их задают. Мне, в принципе все ясно. Мне 54 года, офицер запаса, по возрасту еще подлежу призыву. Это рядовой был до 50, а офицеры до 55, но сейчас всё поменяли. На учёте должны стоять с 15 до 70 лет, — сообщил редакции Infopro54 житель Новосибирска Константин.

Рассылка уведомлений о включении их данных в реестр воинского учета — это часть цифровизации системы призыва. Таким образом Минобороны актуализирует данные военнообязанных. Уведомления рассылаются мужчинам призывного возраста (18–27 лет), а также тем, кто имеет воинские обязанности (например, офицерам запаса). Получение такого сообщения не означает автоматический призыв, но подтверждает, что данные человека находятся в системе.

Если в уведомлении обнаружены ошибки (например, неверная категория годности), нужно обратиться в военкомат для исправления. Игнорирование сообщения может привести к проблемам при проверках или оформлении документов. Минобороны заявляло о планах полностью перевести воинский учет в цифровой формат к 2025 году.

Ранее редакция сообщала о том, что в России начали действовать новые правила призыва в армию.