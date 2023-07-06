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Работы номинации «ПРО КСО и благотворительность» от «СУЭК-Кузбасс» расскажут о деятельном участии бизнеса в жизни общества

  • 06/07/2023, 14:47
Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно отмечал вклад крупнейших отечественных компаний в реализацию проектов, призванных улучшить качество жизни граждан и объединить общество перед лицом современных вызовов.

Участвуя в решении социально значимых проблем регионов присутствия, бизнес способствует развитию экономики страны, укрепляет собственную деловую репутацию. СибирьПро конкурс журналистов

«Сегодня мы видим примеры такого достойного отношения к делу, к высокой миссии предпринимателей, которым не всё равно, где, в каких условиях работают их компании, их люди, их специалисты, которые направляют свой предпринимательский талант не только на извлечение какой-то выгоды, на сверхпотребление, но и на общественное благо», – сказал глава государства.

XVIII Межрегиональный конкурс журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» представляет номинацию «ПРО КСО и благотворительность», посвященную корпоративной социальной ответственности, государственно-частному партнерству в реализации социальных программ, продвижению благотворительных проектов на территории Сибири. Центральными темами работ участников этого года также станут материалы о деятельном патриотизме и развитии социального предпринимательства.

Учредителем премии и надёжным партнёром проекта выступает – АО «СУЭК-Кузбасс» – компания с высоким уровнем социальной ответственности, обладатель престижной всероссийской премии за достижения в области управления человеческим капиталом. Создание благоприятной социальной среды в регионах присутствия входит в число важнейших задач компании, поэтому ежегодно реализуются сотни различных проектов в сфере демографии, образования, медицины, спорта, экологии. Основным инструментом реализации социальной политики компании выступает некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ».

«Добровольный вклад в развитие местных сообществ – одно из ключевых направлений социальной политики компании, – отметил директор по связям и коммуникациям АО «СУЭК» в Западно-Сибирском округе Петр Пинтусов. – Во всех территориях присутствия сформирована единая система взаимодействия с общественными институтами. Благодаря этому, а также поддержке Фонда «СУЭК-РЕГИОНАМ», компания участвует во множестве совместных социальных проектов, благополучателями которых становятся все жители территорий присутствия. Мы помогаем готовить заявки на конкурсы по благоустройству, поддерживаем творческие коллективы и спортивные соревнования, экологические программы и акции, участвуем в трудоустройстве молодежи, проводим большую профориентационную работу в школах и ссузах. Вместе с этим на предприятиях нашей компании в Кузбассе работает порядка 16 тысяч человек – с соблюдением норм безопасности, достойной оплатой труда, возможностью обучаться и расти профессионально, пользоваться программой корпоративной лояльности».

В прошлом году участники «Сибирской медиа-недели» посетили шахту «Комсомолец» в г. Ленинске-Кузнецком Кемеровской области-Кузбассе. В ходе пресс-тура журналисты прошли маршрутом, который ежедневно преодолевают горняки шахты, побывали в лаве и увидели, как работает современный механизированный добычной комплекс.

Кроме того, представители сибирских СМИ узнали о деятельности собственного Центра подготовки и развития персонала компании, наблюдали за работой Единого диспетчерско-аналитического центра, объединяющего данные о производственной деятельности всех шахт и разрезов группы. Также журналисты смогли ознакомиться с уникальными экспонатами Музея шахтёрской славы Кольчугинского рудника, который неоднократно становился лучшим среди российских корпоративных музеев по различным номинациям.

В восемнадцатом сезоне конкурса «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Поддержку в проведении конкурса «Сибирь.ПРО» оказывают:

Генеральные партнёры – ПАО «ГМК «Норильский никель», Новосибирский филиал ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети Сибирь».

Партнёры – АО «СУЭК-Кузбасс», ООО «УК «ЭЛСИ», АО «ХК «Сибирский цемент», Западно-Сибирская железная дорога.

Информационные партнёры – ИА «ТАСС», ИА «Интерфакс», «ГТРК «Новосибирск», «Аргументы и факты – Сибирь», «Комсомольская правда – Новосибирск», «ЧС-ИНФО», информационно-аналитический портал Infopro 54, «МК в Новосибирске», интернет-журнал «Сиб.фм», интернет-портал «BFM».

Специальные партнёры – Сибирский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение», Волейбольный клуб «Локомотив–Новосибирск».

Фото предосавлено организаторами конкурса

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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