Будущая застройка сквера на Демакова признана незаконной

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск областной прокуратуры к мэрии Новосибирска. Об этом на своей странице в соцсети сообщила депутат горсовета от Новосибирска Наталья Пинус. Это подтверждается и информацией на сайте суда, где сообщается, что 20 апреля принято решение иск удовлетворить полностью.

Напомним, что поводом для судебных разбирательств и предшествующих им протестов общественников из Советского района, стала судьба будущего сквера на Демакова.

Участок, предназначенный под сквер, в 2020 году он был внесен в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Новосибирское агентство инвестиционного развития», созданного мэрией города в 2014 году. После проведения оценки участка он был передан в качестве вклада в агентство, а муниципалитет получил соответствующую долю в виде акций на стоимость земельного участка в АО. Далее, с согласия мэрии, «НАИР» продало участок ООО «Городок» без торгов за 154 млн рублей под строительство досугового центра. По мнению общественников и поддерживающих их депутатов горсовета, цена реализации участка оказалась заниженной.

В марте прошлого года прокурор Новосибирска Роман Сивак сообщил на заседании трех профильных комиссий горсовета о намерении оспорить сделку. Поводом для этого стала регистрация в Росреестре в качестве объектов недвижимости на данной территории нескольких участков асфальтового покрытия, что, по нормам законодательства, может дать зеленый свет ее будущей застройке.

Через месяц суд Советского района Новосибирска вернул материалы прокуратуре-истцу.

После этого уже прокуратура области подала иск в арбитражный суд с требованием признать договор купли продажи участка между мэрией и ООО «Городок» недействительным. Еще в мае прошлого года суд принял решение иск удовлетворить, однако в июле 2021 года производство было приостановлено и возобновилось в начале марта 2022 года. К этому времени общественники-защитники сквера потребовали от мэрии направить на благоустройство будущего сквера денежные средства из бюджетного профицита, сформированного за счет переходящих с прошлого года остатков. С таким требованием они провели серию одиночных пикетов в феврале перед зданием мэрии и горсовета в день февральской сессии. Ранее в мэрии продажу территории частнику как раз аргументировали недостатком у города средств на ее благоустройство и содержание.