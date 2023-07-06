Региональные депутаты встретили командира подразделения «Вега» аплодисментами

— В зоне СВО сейчас находится много бойцов с наших округов. Отряд «Вега» решительно и стойко выполняет боевые задачи. В наших офицерах и солдатах сильна отвага, решительность и желание покончить со скверной, которая сейчас на наших западных рубежах, — с такими словами выступил на открытии июльской сессии Заксобрания первый вице-спикер регионального парламента, командир подразделения «Вега» Андрей Панферов.

Депутаты встретили его аплодисментами, а сам Панферов поблагодарил коллег за помощь словом и делом, за встречи и помощь родителям и близким участников спецоперации.

— К сожалению, есть погибшие, но их близкие не остались без внимания, есть раненые, — констатирован Панферов.

Он подчеркнул, что отряд «Вега» вошел в историю Новосибирской области.

— У него славное будущее, славное продолжение боевой биографии. Отряд постоянно в деле, выполняет боевые задачи. Он вошел в орденоносное гвардейское подразделение. Наши войска сейчас начали движение вперед — уничтожают фашистов в полосе ответственности, — сообщил Андрей Панферов. — То, что вы встретили меня, как командира подразделения «Вега», аплодисментами, говорит, что вы уважаете отряд, который создан с вашей помощью.

Спикер Заксобрания Андрей Шимкив добавил, что коллеги ждут возвращения всех депутатов, которые находятся в зоне СВО.

Ранее Панферов не исключал, что в Новосибирской области может быть создан ещё один добровольческий батальон по примеру «Веги». Он также говорил, что может вернуться в зону СВО, после того как сложит полномочия командира батальона «Веги».

Напомним, отряд «Вега» был создан в Новосибирской области в осенью 2022 года. В него вошли несколько депутатов регионального парламента, районные депутаты и представители исполнительных органов власти. В экипировке отряда принимают участие предприятия и компании Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что бригада спецназа из Новосибирска награждена Орденом Жукова.