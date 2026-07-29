ПСБ повысил ставки по популярным вкладам для физических лиц

ПСБ пересмотрел условия по наиболее популярным среди физических лиц депозитам, сделав их еще привлекательнее.

По продукту «Народный вклад» новые клиенты смогут рассчитывать на максимальную ставку в 30% годовых при сроке размещения средств в 32 дня. При более длительном размещении, на 91 день, доходность составит 22%, а на 150 дней — 20%. Минимальная сумма для открытия такого вклада — 10 000 рублей, максимальная — 50 000 рублей. Отдельные, более выгодные условия предусмотрены для новых вкладчиков, оформляющих перевод пенсии в ПСБ: при открытии депозита на 91 день ставка составит 27%, а на 150 дней — 25%.

Что касается вклада «Сильная ставка», то максимальная доходность по нему на трехмесячный период теперь достигает 13,8% годовых, на полугодичный — 14,2%, на девятимесячный — 14%, а на годовой — 13,9%. Данное предложение актуально для клиентов, пополняющих свои счета новыми средствами. Единственный раз можно открыть этот вклад на сумму от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.

Начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов отметил, что условия улучшили по инструментам, которые остаются наиболее доступным и надежным способом приумножения капитала и гарантированного заработка. Учитывая текущую динамику ключевой ставки, ожидается, что люди продолжат активно накапливать средства. Высокие процентные ставки в сочетании с разнообразным ассортиментом депозитных продуктов уже сегодня предоставляют клиентам возможность зафиксировать выгодные условия, исходя из своих индивидуальных финансовых целей и сроков.

Условия «Народного вклада»: валюта – рубли. Срок: 32, 91, 150 дней. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: непополняемый; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, ограничено. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. «Народный вклад» открывается для новых вкладчиков, не имеющих действующих (в том числе закрытых) срочных вкладов и накопительных счетов (в т.ч. с нулевыми остатками) в период 180 дней, предшествующих дате открытия вклада. Ставка по «Народному вкладу» (в т.ч. минимальная гарантированная ставка) для новых вкладчиков на суммы от 10 000 до 50 000 руб. составляет: на срок вклада 32 дня — 30% годовых; на 91 день — 22%; на 150 дней — 20%. Ставка по «Народному вкладу» (в т.ч. минимальная гарантированная ставка) для новых вкладчиков — пенсионеров при предоставлении в банк заявления в адрес Фонда пенсионного и социального страхования РФ и его территориальных органов о перечислении пенсии на счет, открытый в банке не позднее чем за 30 календарных дней до даты открытия вклада составляет: на срок 32 дня — 30% годовых; на 91 день- 27%; на 150 дней — 25%. Заявление может быть предоставлено в подразделение банка, либо через систему дистанционного банковского обслуживания PSB-Retail, либо через мобильное приложение PSB-Mobile. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Банк ПСБ» и в мобильном или интернет-банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц. Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц. Максимально допустимое количество вкладов, открытых на одного вкладчика, — 1 вклад.

Условия вклада «Сильная ставка»: валюта – рубли. Срок вклада: 91, 181, 270, 367, 547, 731 день. Порядок внесения вклада: наличными денежными средствами через кассу банка или безналичным путем (перечислением со счета вклада «до востребования», текущего счета, счета для расчетов с использованием банковских карт). Режим работы вклада: непополняемый; расходные операции не допускаются; пролонгируемый не более 3-х раз на условиях вклада «Моя выгода»; количество вкладов, открываемых вкладчиком, ограничено, одному вкладчику доступен к открытию 1 вклад. Минимальная сумма вклада -50 тыс. руб. Максимальная сумма вклада — 10 млн руб. Режим выплаты процентов: в конце срока вклада (на депозитный счет по учету вклада). Досрочное расторжение вклада: проценты по вкладам выплачиваются из расчета ставки по вкладу «до востребования», действующей в банке на дату расторжения договора, со дня, следующего за днем зачисления первоначальной суммы вклада на счет вклада, по день расторжения договора. Ставка по срочному банковскому вкладу «Сильная ставка» (в т.ч. минимальная гарантированная ставка) на суммы от 50 тыс. руб. до 10 млн на срок 91 день — 13,8% годовых, на 181 день — 14,2%, на 270 дней — 14,0%, на 367 дней — 13,9%, на 547 дней -11,5%, на 731 день — 11,5% действует при размещении вклада и применяется на «новые деньги» – разницу между суммой средств на текущих счетах клиента в момент открытия вклада – накопительных счетах, счетах, к которым выпущены банковские карты, депозитных и прочих счетах, с учетом средств, внесенных на вклад «Сильная ставка», и совокупной суммой максимального остатка на тех же счетах (данные на начало операционного дня) за 3 месяца до открытия вклада, исключая 7 календарных дней до открытия вклада. Базовая ставка по вкладу «Сильная ставка» (в т.ч. минимальная гарантированная ставка) на суммы от 50 тыс. руб. до 10 млн на срок 91 день — 12,1% годовых, на 181 день — 12,5%, на 270 дней- 12,3%, на 367 дней — 12,1%, на 547 дней -10,3%, на 731 день — 10,3%. Открытие вклада возможно в офисах ПАО «Банк ПСБ» и в мобильном или интернет-банке при наличии у клиента действующего договора комплексного банковского обслуживания физических лиц в ПАО «Банк ПСБ». Вклад не может быть открыт в пользу третьих лиц.

Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физлиц застрахованы в пределах 1,4 млн руб. в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

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