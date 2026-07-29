Облсуд подтвердил законность выселения академика Асеева из коттеджа

Новосибирский областной суд признал законным выселение академика Александра Асеева и его семьи из ведомственного коттеджа в Академгородке. Апелляция отклонена, решение вступило в силу — теперь освобождением жилья займутся приставы.

Коттедж на улице Мальцева оказался в центре уголовного дела о мошенничестве. Следствие установило, что с 2009 по 2015 год, занимая пост председателя СО РАН, академик через фиктивные документы переоформил служебное жильё на дочь. Ущерб государству оценён более чем в 45 миллионов рублей. В июне 2023 года суд признал его виновным, назначил условный срок и штраф, а приватизацию коттеджа отменил.

Позже Асеевы пытались вернуть четырёхкомнатную квартиру, которую в 2015 году подарили СО РАН в обмен на этот коттедж, но 14 июля кассационный суд окончательно отказал им.

В феврале 2026 года суд удовлетворил иск СО РАН о выселении. Защита подала апелляцию, однако 28 июля облсуд отклонил её, не найдя нарушений. Ранее академик безуспешно просил снять судимость. Все судебные инстанции подтвердили возврат спорного имущества государству.

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