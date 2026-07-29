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Власть Недвижимость Общество

Облсуд подтвердил законность выселения академика Асеева из коттеджа

Автор: Оксана Мочалова

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Ведомственное жильё в Академгородке вернут государству

Новосибирский областной суд признал законным выселение академика Александра Асеева и его семьи из ведомственного коттеджа в Академгородке. Апелляция отклонена, решение вступило в силу — теперь освобождением жилья займутся приставы.

Коттедж на улице Мальцева оказался в центре уголовного дела о мошенничестве. Следствие установило, что с 2009 по 2015 год, занимая пост председателя СО РАН, академик через фиктивные документы переоформил служебное жильё на дочь. Ущерб государству оценён более чем в 45 миллионов рублей. В июне 2023 года суд признал его виновным, назначил условный срок и штраф, а приватизацию коттеджа отменил.

Позже Асеевы пытались вернуть четырёхкомнатную квартиру, которую в 2015 году подарили СО РАН в обмен на этот коттедж, но 14 июля кассационный суд окончательно отказал им.

В феврале 2026 года суд удовлетворил иск СО РАН о выселении. Защита подала апелляцию, однако 28 июля облсуд отклонил её, не найдя нарушений. Ранее академик безуспешно просил снять судимость. Все судебные инстанции подтвердили возврат спорного имущества государству.

Ранее редакция сообщала, что на смену студиям в Новосибирске приходят евродвушки.

Фото редакции Infopro54, автор- Мария Гарифуллина

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Рубрики : Власть Недвижимость Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : суд недвижимость Александр Асеев

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Росреестр поставил на учет 34 здания новосибирского СКИФа

Автор: Оксана Мочалова

В Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о центре коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Об этом сообщило региональное Управление Росреестра. Теперь объект, возведенный в наукограде Кольцово, имеет официальный юридический статус, что является важным этапом его ввода в эксплуатацию.

Источник синхротронного излучения поколения «4+» разместился на территории в 30 гектаров. Комплекс представляет собой 34 здания и сооружения, оснащенные сложнейшим инженерным и технологическим оборудованием. Общая площадь застройки составила 67 224,23 квадратных метра, что сопоставимо с размером небольшого микрорайона.

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В Академгородке отремонтируют 12 домов в границах достопримечательного места

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске согласован проект капитального ремонта общего имущества 12 многоквартирных домов в Советском районе. Все они расположены на территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Новосибирский Академгородок».

Согласно акту государственной историко-культурной экспертизы (есть в распоряжении редакции Infopro54), подписанному в июле 2026 года, работы пройдут в домах по адресам: Морской проспект, 9, 15, 20, 28, 31, 40, 64, улица Академическая, 4, Детский проезд, 5 и 7, улица Жемчужная, 4 и 14. Проект разработан ООО «Центр Проект НСК» по заказу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области.

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Роспотребнадзор досрочно остановил смену в лагере под Новосибирском

Автор: Артем Рязанов

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области приняло решение о досрочном завершении третьей смены в детском лагере, расположенном на территории Искитимского района. Поводом для этого стали появившиеся в средствах массовой информации сведения о вспышке заболевания среди несовершеннолетних отдыхающих.

В ведомстве пояснили, что данная мера не является экстренной реакцией на случившееся, а носит исключительно профилактический характер. Основная цель — пресечь возможные риски и гарантировать безопасность детей в условиях летней оздоровительной кампании.

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Владелец пескобазы проиграл суд за участок на Оби в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по имущественному спору между мэрией города и компанией «Сибирский причал», которая занимает участок на правом берегу Оби в районе Чернышевского спуска. Суд обязал предприятие освободить территорию площадью 2054 квадратных метра в месячный срок после вступления решения в силу, одновременно отклонив встречные требования арендатора о признании договора действующим.

Конфликт берёт начало в июне 2025 года, когда муниципалитет в одностороннем порядке расторг договор аренды земельного участка. Городские власти аргументировали это тем, что территория зарезервирована для развития прибрежной зоны — в перспективе здесь планируется продление благоустроенной набережной от Димитровского моста в сторону Заельцовского парка. В мэрии также указывали на необходимость ликвидации пескобаз как промышленных объектов, не соответствующих статусу рекреационной зоны.

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В Новосибирске продают картофель нового урожая – его меньше, чем в прошлом году

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области начали продавать картофель нового урожая. Сельхозпредприятия и частные лица убирают с полей скороспелые сорта. Молодой картофель продается по цене 80–110 рублей за килограмм. Infopro54 поговорил с экспертами о качестве, количестве и ценах на продукцию.

В 2026 году в Новосибирской области посевные площади под картофель сократили на 26%. Это связано с низкой рентабельностью: розничные цены резко снизились в сентябре прошлого года и держались на уровне ниже 50 руб./кг вплоть до июня текущего года. Поэтому многие аграрии картофель сажать не стали или посадили меньше обычного.

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Дизайн окружающих вещей отражает тревоги новосибирцев

Вещи, окружающие людей, постоянно меняются. Мебель стала более округлой и «тёплой», логотипы — проще и крупнее, а в интерфейсах появилось больше мягких цветов и живых анимаций. Это не случайность и не каприз моды. Как пояснил директор Института искусства НГПУ, кандидат искусствоведения Вячеслав Еськов, дизайн чутко реагирует на общественные процессы: страхи, надежды, экономические потрясения и смену ценностей. Понимание этой связи позволяет прогнозировать векторы развития мира.

Движущей силой дизайна выступают не технологии, а люди. Долгое время считалось, что главный закон дизайна — «форма следует за функцией». То есть сначала удобство, а потом красота. Сегодня этого недостаточно. Вещи и картинки — это не просто полезные предметы, они несут смыслы. Кресло, упаковка, иконка в смартфоне рассказывают о том, кто их создал и для кого.

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