Работодателям рекомендовали перевести возрастных сотрудников на дистанционную работу

Руководителям предприятий и организаций рекомендовано перевести на дистанционную работу своих сотрудников старше 65 лет, а самим пожилым гражданам придерживаться режима самоизоляции дома, ограничив круг контактов. Такое решение принято на заседании оперативного штаба по профилактике коронавирусной инфекции, прошедшем в правительстве региона 13 октября, сообщили в пресс-службе региональногоправительства.

Отмечается, что в настоящее время профильные органы власти проводят активные рейдовые мероприятия по соблюдению требований режима повышенной готовности – речь идет о проверках сферы ЖКХ, транспорта, гостиниц, торговли и общественного питания. Граждане, не соблюдающие масочный режим, подвергнутся наказанию в соответствии с действующим законодательством.

Как рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов, на сегодняшний день организована работа 31 инфекционного госпиталя в 3433 койки, из которых 30 на базе подведомственных медицинских организаций, 1 на базе Федерального государственного казенного учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации. Открыты 17 инфекционных изоляторов в 262 койки на базе центральных районных больниц для оказания медицинской помощи больным COVID-19 с легким или бессимптомным течением при невозможности лечения в амбулаторных условиях. Для приема пациентов с внебольничной пневмонией после исключения заболевания COVID-19 выделено 779 коек на базе 31 государственной медицинской организации. В ближайшее время минздравом будут приняты решения о двухнедельной приостановке плановой диспансеризации и профилактических осмотров – высвободившиеся специалисты также усилят работу первичного звена здравоохранения. Напомним, что служба скорой медицинской помощи усилена ординаторами и студентами-медиками старших курсов медуниверситета и медколледжей. Сформирован кадровый резерв более 100 человек.

Он подчеркнул, что вновь вошли в перечень медицинских организаций, перепрофилированных для оказания медицинской помощи пациентам с подозрением или подтвержденным COVID-19: ГБУЗ НСО «Городская больница № 3», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 1», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 19», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 25», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер», ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», ГБУЗ НСО «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн», ГБУЗ НСО «Новосибирская клиническая районная больница № 1». Формирование дальнейшего плана деятельности расположенных на территории Новосибирской области медицинских организаций будет продолжено по итогам анализа эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

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