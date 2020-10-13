В Центре Мешалкина приостановлена плановая госпитализация иногородних пациентов

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации и необходимостью принятия дополнительных мер по снижению распространения COVID-2019 среди сотрудников и больных, находящихся на лечении, Центр Мешалкина приостанавливает с 14 октября плановую госпитализацию жителей из других регионов, сообщили в пресс-службе клиники.

Отмечается, что плановая госпитализация жителей Новосибирской области сохраняется. При этом, медицинская помощь в экстренной или неотложной форме, в том числе в условиях регионального сосудистого центра, будет предоставлена в полном объеме всем категориям больных, независимо от региона проживания.

— Все консультативные и диагностические подразделения сосредоточены в одном здании с хирургическими отделениями, в которых одновременно на лечении находятся 500 больных. Это люди в ослабленном состоянии и требующие специального ухода. Ни мы, ни общество не имеем права подвергать их дополнительному риску в связи с возможной встречей с инфицированным амбулаторным пациентом, — поясняет главный врач Людмила Горбатых.

Фото: пресс-служба НМИЦ имени Е. Н. Мешалкина