Почта России стала основным логистическим оператором онлайн-маркетплейса «Обуви России»

Группа компаний «Обувь России», первый публичный российский fashion-ритейлер, и АО «Почта России» расширяют сотрудничество, сообщили в пресс-службе компании. В рамках долгосрочного партнерства двух компаний Почта России станет основным логистическим оператором онлайн-маркетплейса «Обуви России» и будет осуществлять доставку онлайн-заказов в торговые точки с регионального склада ритейлера.

— В марте «Обувь России» в тестовом режиме запустила онлайн-маркетплейс на базе интернет-магазина своего основного бренда — westfalika.ru. Теперь покупатели могут сделать заказ товаров, которые не представлены в рознице, на онлайн-площадке и оформить доставку с самовывозом из магазина или курьерскую доставку по любому адресу, — рассказали в пресс-службе.

При этом, осуществить онлайн-заказ можно сразу на месте: для этого 30 магазинов, которые располагаются в Сибирском регионе и в которых проект заработал в тестовом режиме, были оборудованы специальными рабочими зонами с компьютером и выходом в интернет.

Пилотные торговые точки расположены в Новосибирске и области, Томске, Кемерово, Барнауле и Бийске. Уже на следующий день или через день после оформления заказа товар, доставленный Почтой России с центрального склада в эти магазины, доступен для самовывоза.

Напомним, что «Обувь России» заявила о планах развивать онлайн-маркетплейс на базе интернет-магазина своего основного бренда westfalika.ru в феврале 2020 года. Данный проект позволит Группе повысить эффективность розницы без увеличения торговых площадей, а также расширить аудиторию онлайн-покупателей за счет жителей небольших городов, в которых уровень проникновения онлайн-торговли не очень высокий, и потребителей более старшего возраста, у которых еще нет большого опыта онлайн-покупок. По планам компании, онлайн-маркетплейс при выходе на полную мощность даст прирост розничной выручки на более чем 30 % в ближайшие два года.

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Обувь России»