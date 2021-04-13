Владелец «Пятерочки» создаст медиаплатформу для рецептов и сравнения цен

По информации сайта РБК, в 2021 году российский продовольственный гигант X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») запустит медиаплатформу о еде. Глава компании Игорь Шехтерман рассказал, что в 2020 году X5 Retail Group пересматривала свою стратегию на новый цикл — 2021–2023 годы. Ее цель — присутствие «на всех этапах клиентского пути вокруг еды».

— Сегодня покупатель еще до похода в магазин начинает свой клиентский путь через мобильный телефон, когда он смотрит сервисы сравнения цен, заходит на какие-то сайты по кулинарному искусству и пытается решить, что ему приготовить. А затем выбирает: пойти за продуктами в магазин или заказать их онлайн, — объясняет глава X5.

По словам Шехтермана, на этапе планирования, как называет X5 принятие потребителем решения о будущих покупках, компания сегодня отсутствует. И если в предоставлении услуг для потребительского опыта в магазине компания занимает лидерские позиции, то путем в магазины пока управляют ее цифровые медиаконкуренты.

Медиаплатформу X5 возглавит выходец из «Яндекса» Николай Шестаков.