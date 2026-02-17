«Сэкономить на анализах»: новосибирцы возвращаются в государственные поликлиники

Попытка сэкономить

В сентябре – ноябре 2025 года объем медицинских услуг в Сибири практически не изменился относительно предыдущих 3 месяцев. В годовом сопоставлении отмечается умеренный рост (+1% г/г). Крупные представители сибирской отрасли отмечают, что в настоящее время рынок медицинских услуг достаточно стабилен. Однако потенциал для его роста ограничен.

— По мнению бизнеса, население становится бережливее, идет перераспределение потока пациентов в государственные медучреждения. В целях экономии все больше пациентов сдают анализы бесплатно по месту жительства, а на прием узкого специалиста идут в платную клинику, — сообщили в Сибирском ГУ ЦБ.

Судя по комментариям в соцсетях, эту информацию подтверждают новосибирцы.

— УЗИ брюшной полости 3900, с УЗИ почек — 4500. ФГДС — 4150, с наркозом — плюс 2800. За УЗИ сердца я заплатила 4500. Вынуждена идти в частные клиники, так как в госполиклинниках очереди дождаться невозможно, но, чтобы сэкономить, сдаю там все возможные анализы, а потом иду с ними в частную медицину к врачам, — пишет Евгения. — Сдала часть анализов в рамках диспансеризации, часть «добила» в частном медцентре. Записалась к гинекологу. Разбег в частных клиниках от 2000 до 5000 тысяч за первичный прием. В поликлинику ходить не хочу, так как не доверяю специалистам, которые там работают, — отмечает Юлия.

Напомним, в 2025 году в Новосибирске открылись три новые поликлиники в рамках ГЧП. Еще одну планируют открыть в первом квартале 2026 года. Строительство двух объектов приостановлено.

В режиме ожидания

Впрочем, судя по комментариям в соцсетях, многие услуги в госполиклиниках дождаться по-прежнему очень сложно.

— По онкологии мама проходит обследование. Сейчас в поликлинике начали делать колоноскопию под наркозом. Нам пришлось заплатить только за наркоз. Нам также выписывали анализы, но мы их в итоге сдавали в частном медцентре, так как в госполиклинике очень большие очереди. Сейчас ждем квоту от онколога на МРТ. Возможно, ее также придется проходить в частной клинике, так как обследование начали еще в декабре — сейчас середина февраля, — говорит Татьяна. — У врачей есть заветная тетрадочка. Если они говорят, что у них нет квот на нужную вам процедуру, настаиваете, чтобы вас записали в очередь. Мы так в итоге прошли нужных специалистов, — рекомендует Елена.

В комментариях в группе телеграм-канала Кировский.Здоровье новосибирцы также пишут о проблемах с доступом к узким специалистам.

— С декабря стоим в очереди с ребенком к аллергологу на консультацию. Как долго ещё ждать, что очередь дойдет до нас и мы получим запись на приём? — Четвертую неделю нет записи к лору. Доктор отправлял на МСКТ. Как теперь с результатами к нему попасть на приём? — Не можем попасть к кардиологу и неврологу более полугода…. Стоим в листе ожидания, пациент нуждается в сопровождающем.

Когда-нибудь потом

Что касается услуги стоматологов, то потребители все чаще откладывают посещение этих специалистов на неопределенное время. Снижение спроса, по данным Сибирского ГУ ЦБ, отметили крупные стоматологические клиники Новосибирска и Красноярска: с октября клиенты стали реже записываться на прием.

В декабре 2025 года, по данным Новосибирскстата, первичный консультативный осмотр больного у стоматолога подорожал на 4,9%. По росту стоимости услуг прием стоматолога был в топе роста цен.

При этом по данным УФНС по Новосибирской области, у стоматологических клиник Новосибирска возникли проблемы с уплатой налогов.

ДМС на локальном максимуме

Объемы корпоративного ДМС в Сибири практически не растут: для крупных компаний это пройденный этап, для малых предприятий это по-прежнему дорого.

Медицинский туризм

Развитие медицинского туризма сдерживает дефицит кадров в сибирских клиниках.

— Для решения кадрового вопроса в Республике Алтай, например, продлили на 2026 год программу «профессионального туризма». Благодаря проекту в 2025 году в оздоровительные и реабилитационные центры региона привлечено не менее 70 ведущих российских специалистов (на период их отпуска). Уже в январе 2026 года в регионе начали работу врачи из столичных клиник. Многие специалисты повторно бронируют рабочие места на лето, — пояснили в Сибирском ГУ ЦБ.

Как отмечали участники кадрового рынка Новосибирской области, в медицине региона также растет количество вакансий и гибкой занятостью.

— Это стал реакцией на жесткий дефицит квалифицированного медперсонала. Предложения подработки или частичной занятости стал способом закрыть «кадровые дыры», — поясняли эксперты hh.ru.

Напомним, по данным Минэкономразвития Новосибирской области, с 2021 год по 2024 год объем рынка платных медицинских услуг в регионе увеличился в 1,9 раза (с 24,1 млрд рублей до 34,9 млрд). Речь идет как об услугах, оказанных иностранным гражданам, так и жителям других регионов России в амбулаторных, стационарных условиях и условиях дневного стационара.

Ранее редакция сообщала о том, что новые медучреждения в Новосибирске оказались одними из самых дорогих в стране.