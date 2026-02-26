«Когда приспичит»: новосибирцы отказываются от дорогих стоматологических услуг

В Новосибирске — дороже

В 2025 году стоматологические услуги в Новосибирской области подорожали где-то на 13% — средний чек поставил 11820 рублей. При этом число покупок выросло на 5%, сообщили в ответ на запрос редакции Infopro54 в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». В целом по стране услуги стоматолога оказались более доступны: средний чек — 10108 рублей, на 12% выше уровня прошлого года. При этом число покупок выросло на 3% в сравнении год к году.

— Лидерами спроса среди стоматологических услуг остаются анестезия, лечение кариеса, диагностические снимки зубов и ортодонтическое лечение. Наибольший поток посетителей наблюдался в частных клиниках и небольших стоматологических кабинетах, открывающихся в новых жилых комплексах. В таких районах частная медицина активно развивается, заполняя нишу, где возможности государственных поликлиник ограничены, — отметили в компании.

Интересно, что, по данным Сибирского ГУ ЦБ, новосибирцы, наоборот, все чаще откладывают посещение стоматолога на неопределенное время. Услуги этих врачей, по версии Новосибирскстата, только в декабре 2025 года выросли в цене на 4,9%.

Аналитики Сибирского ГУ ЦБ отметили, что за год цены на все медицинские услуги в регионе выросли на 15,39%.

— Затраты всех медклиник региона на заработную плату персоналу, а также на инструменты и материалы в 2025 году выросли. Медцентры переносили возросшие расходы в стоимость услуг диагностики, исследований и лечения, — подчеркивается в докладе банка.

Покупательная способность снижается

Генеральный директор ООО СК «Ваша стоматология» Маргарита Кимолаева сообщила редакции, что чек на услуги за 2025 год в компании вырос в среднем на 8%.

— Это связано с ростом цен на расходники, которые в среднем подорожали на 25%, на зарплату. Мы не можем резко повышать цены, как, например, стоматологические клиники, работающие в больших городах, потому что находимся в районе. У нас для этого недостаточно платежеспособности населения, — пояснила она.

Врач-стоматолог, ортопед ООО «Время улыбаться» Николай Брежнев к ключевым трендам, влияющим на рынок, также отнес снижение покупательной способности в части сложных, дорогостоящих работ.

— Такие работы чаще всего переносятся. Но при этом люди продолжают заботиться о санации, пролечивать текущие проблемы. Я бы сказал, что количество пациентов увеличилось, но стоимость услуг, которые они получают, снизилась, — говорит собеседник редакции.

Марина Кимолаева рассказывает, что в районах пациенты сейчас идут к стоматологам, когда «приспичит», а сложные, ортопедические операции откладывают.

Рынок давит

Участники рынка рассказали Infopro54, что в 2025 году затраты стоматологических клиник выросли на 25-30%. За январь-февраль 2026-го рост уже составил около 15%.

— Речь идет о контрагентах, которые подняли цены из-за роста НДС, о повышении налоговой базы из-за отмены льгот. Приростная динамика сохранится в ближайшее время как для компаний отрасли (из-за повышения цен на материалы и оборудование), так и для конечного потребителя, — говорит Николай Брежнев.

По его словам, приростная динамика сохранится в ближайшее время.

Маргарита Кимолаева говорит о динамике в 2026 году в среднем на 8-12% — только на расходники, без учета НДС и прочих налогов.

Перераспределение игроков

Николай Брежнев не исключает, что на стоматологическом рынке региона произойдет перераспределение.

— Кто-то уйдет в более дешевый сегмент. Кто-то останется в той нише, в которой работает. Но перераспределение внутри сегментов, однозначно, будет, — уверен эксперт.

Маргарита Кимолаева предполагает более грустный финал. Она не исключает, что при такой нагрузке большинство стоматологических клиник не выживет. С ней согласен собственник частной клиники, тоже расположенной в районе области. Он наблюдает падение спроса на услуги, а также отмену ранее запланированных сложных работ.

— В районах ключевыми клиентами стоматологических клиник являются бюджетники. Но в последнее время им все урезали, у людей просто нет средств на что-то, кроме неотложных нужд, питания и квартплаты. А ортопедия — это то, без чего можно прожить, — констатировал собеседник редакции.

Ранее редакция сообщала о том, что у стоматологических клиник Новосибирска возникли проблемы с уплатой налогов. Ранее общественники заявляли, что 45% организаций этой отрасли в России работают нелегально или с нарушениями закона.