В стоматологических и IT-компаниях Новосибирска нашли неуплаченные налоги

Стоматологи под микроскопом

Налоговики провели отраслевую оценку деятельности компаний, работающих в сфере платных стоматологических услуг. В поле зрения УФНС оказались 48 компаний. По 30 из них риски подтвердились. Об этом на налоговом форуме сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Елена Гаврилова.

— Это новый проект, к работе над которым мы приступили в 2025 году. У компаний отрасли выявлено занижение выручки и неуплата зарплатных налогов, — пояснила она.

Сумма установленных налоговиками рисков по компаниям, выявленным за 2022-2024 годы, составила 163,4 млн рублей. Из них 2,5 млн стоматологи уже перечислили в бюджет, до конца 2025 года ожидается перечисление еще 3,8 млн рублей. По рискам в сумме 157 млн рублей работа продолжается.

— Сфера стоматологических услуг в основном признает претензии налоговых органов, и первые поступления от рабочих встреч с бизнесом в инспекциях уже пошли в бюджет. Однако есть клиники, которые приняли решение уйти «в тень» и вывести свой персонал в качестве самозанятых, — пояснила Гаврилова.

По ее словам, это невозможно, так как стоматология — лицензируемая деятельность. Кстати, налоговики выяснили, что по похожей схеме от налогов пытается уходить ветеринарная отрасль.

— Выручка скрывается от налогообложения посредством перевода оплаты за услуги на банковскую карту врачам либо администраторам клиник. Мы анализируем данные ККТ, инкассированную выручку и приходим к выводу, что выручка от оказания стоматологических услуг занижается, — констатировала Елена Гаврилова.

Еще один маркер — средняя зарплата, которую указывают стоматологические клиники.

Компании подают в УФНС данные о зарплатах в 20-30 тысяч рублей. При этом предложение на рынке труда, по данным онлайн-сервисов, по этим специальностям варьируется до 120 тысяч в месяц.

— Мы видим, что факт и декларация отличаются в 3-4 раза, — подчеркнула заместитель руководителя новосибирской налоговой.

IT и транспортникам приготовиться

Отраслевой анализ налоговых рисков проведен и по IT-отрасли, где сотрудники УФНС выявили злоупотребление правом на льготу при уплате налога на прибыль. Представителей IT-бизнеса начнут вызывать на комиссии в 2026 году.

Аналогичную работу УФНС начинает по транспортной отрасли. По словам

Гавриловой, здесь также наблюдаются злоупотребления правом на налоговый вычет, занижение выручки от реализации и неуплата зарплатных налогов.

При этом она напомнила, что отраслевой подход в налоговом администрировании начал применяться по запросу бизнеса, и расписала механизм действий УФНС в рамках таких проверок:

измеряется налоговая нагрузка на отрасль и налогоплательщиков,

оценивается поведение налогоплательщика в сравнении с другими участниками отрасли,

определяются маркерные риски для конкретной отрасли,

для налогоплательщиков озвучиваются риски на встречах, форумах,

налогоплательщик принимает решение о признании нарушений и самостоятельно их исправляет,

если нарушения не исправлены, то налоговая обращается в суд,

полученные в ходе отраслевого анализа результаты используются для оценки других компаний отрасли.

Проверять — так всех

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин напомнил, что в предыдущие годы в МАРП поступало много жалоб от бизнеса, когда после налоговой проверки предприятие исправляло выявленные нарушения, но другие участники рынка продолжали работать по-старому и за счет этого получали конкурентное преимущество, «пребывая в бесконтрольной благости».

— Это вызывало много проблем. Часть компании за счет экономии на налоговых обязательствах могли снижать цены в торгах. Поэтому бизнес предложил налоговой: если уж проверяете, то проверяйте основных игроков на каком-то определенном рынке или в отрасли. Это более честный подход, — пояснил Карпекин.

Руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов предложил бизнесменам более активно пользоваться информацией о результатах отраслевого анализа, которую налоговая не скрывает от предпринимателей.

— К сожалению, сегодня на рынке есть предложения от юристов по оптимизации налогообложения. Их цель — заработать деньги, а предприниматель от такого сотрудничества может получить многомиллионные претензии от налоговых органов. Поверьте, у УФНС нет цели доначислить компании налоги любыми путями, а потом смотреть с высоты, как бизнес сокращает рабочие места, уходит в банкротство. Мы — за сохранение бизнеса, за сохранение рабочих мест, но также за достойное поступление денег в бюджет, с помощью которых реализуются социальные программы. Когда мы указываем на какие-то риски, дешевле с ними разобраться, а не искать пути обхода и потом платить налоги, штрафы и пени. Не нужно доводить до проведения комплексных контрольных мероприятий со всеми вытекающими последствиями, — предупредил Морозов.

