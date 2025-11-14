В стоматологических и IT-компаниях Новосибирска нашли неуплаченные налоги

Налоговики провели отраслевую оценку деятельности компаний, работающих в сфере платных стоматологических услуг. В поле зрения УФНС оказались 48 компаний. По 30 из них риски подтвердились. Об этом на налоговом форуме сообщила заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Елена Гаврилова.
— Это новый проект, к работе над которым мы приступили в 2025 году. У компаний отрасли выявлено занижение выручки и неуплата зарплатных налогов, — пояснила она.
Сумма установленных налоговиками рисков по компаниям, выявленным за 2022-2024 годы, составила 163,4 млн рублей. Из них 2,5 млн стоматологи уже перечислили в бюджет, до конца 2025 года ожидается перечисление еще 3,8 млн рублей. По рискам в сумме 157 млн рублей работа продолжается.
— Сфера стоматологических услуг в основном признает претензии налоговых органов, и первые поступления от рабочих встреч с бизнесом в инспекциях уже пошли в бюджет. Однако есть клиники, которые приняли решение уйти «в тень» и вывести свой персонал в качестве самозанятых, — пояснила Гаврилова.
По ее словам, это невозможно, так как стоматология — лицензируемая деятельность. Кстати, налоговики выяснили, что по похожей схеме от налогов пытается уходить ветеринарная отрасль.
— Выручка скрывается от налогообложения посредством перевода оплаты за услуги на банковскую карту врачам либо администраторам клиник. Мы анализируем данные ККТ, инкассированную выручку и приходим к выводу, что выручка от оказания стоматологических услуг занижается, — констатировала Елена Гаврилова.
Еще один маркер — средняя зарплата, которую указывают стоматологические клиники.
Компании подают в УФНС данные о зарплатах в 20-30 тысяч рублей. При этом предложение на рынке труда, по данным онлайн-сервисов, по этим специальностям варьируется до 120 тысяч в месяц.
— Мы видим, что факт и декларация отличаются в 3-4 раза, — подчеркнула заместитель руководителя новосибирской налоговой.
Отраслевой анализ налоговых рисков проведен и по IT-отрасли, где сотрудники УФНС выявили злоупотребление правом на льготу при уплате налога на прибыль. Представителей IT-бизнеса начнут вызывать на комиссии в 2026 году.
Аналогичную работу УФНС начинает по транспортной отрасли. По словам
Гавриловой, здесь также наблюдаются злоупотребления правом на налоговый вычет, занижение выручки от реализации и неуплата зарплатных налогов.
При этом она напомнила, что отраслевой подход в налоговом администрировании начал применяться по запросу бизнеса, и расписала механизм действий УФНС в рамках таких проверок:
Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, генеральный директор ООО «Сибирская юридическая компания» Сергей Карпекин напомнил, что в предыдущие годы в МАРП поступало много жалоб от бизнеса, когда после налоговой проверки предприятие исправляло выявленные нарушения, но другие участники рынка продолжали работать по-старому и за счет этого получали конкурентное преимущество, «пребывая в бесконтрольной благости».
— Это вызывало много проблем. Часть компании за счет экономии на налоговых обязательствах могли снижать цены в торгах. Поэтому бизнес предложил налоговой: если уж проверяете, то проверяйте основных игроков на каком-то определенном рынке или в отрасли. Это более честный подход, — пояснил Карпекин.
Руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов предложил бизнесменам более активно пользоваться информацией о результатах отраслевого анализа, которую налоговая не скрывает от предпринимателей.
— К сожалению, сегодня на рынке есть предложения от юристов по оптимизации налогообложения. Их цель — заработать деньги, а предприниматель от такого сотрудничества может получить многомиллионные претензии от налоговых органов. Поверьте, у УФНС нет цели доначислить компании налоги любыми путями, а потом смотреть с высоты, как бизнес сокращает рабочие места, уходит в банкротство. Мы — за сохранение бизнеса, за сохранение рабочих мест, но также за достойное поступление денег в бюджет, с помощью которых реализуются социальные программы. Когда мы указываем на какие-то риски, дешевле с ними разобраться, а не искать пути обхода и потом платить налоги, штрафы и пени. Не нужно доводить до проведения комплексных контрольных мероприятий со всеми вытекающими последствиями, — предупредил Морозов.
Ранее редакция сообщала о том, что налоговики ищут прибыль у новосибирских предприятий.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru