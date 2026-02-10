У новосибирских застройщиков нашли 1,5 млрд рублей недоплаченных налогов

Новосибирская налоговая оценила эффективность работы по мониторингу налогоплательщиков по отраслевому принципу.

— Мы приняли решение не распыляться на контрольные мероприятия по случайно выбранному налогоплательщику, а изучать риски, которые актуальны для конкретной отрасли и подсвечивать их бизнесу для последующей отработки. Это необходимо, чтобы в каждом секторе экономики всё было по закону. Третий год мы уже работаем по этому принципу, — сообщил руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов сообщил на круглом столе в НГУЭУ.

Особенностью комплексного отраслевого проекта по кодам ОКВЭД является разработка эффективных методик по выявлению незаконных схем, характерных для анализируемой отрасли.

В частности, после проверок, проведенных в 2025 году на строительном рынке, дополнительные поступления в бюджет от 36 застройщиков составили почти 1,5 млрд рублей.

В рамках борьбы с незаконным оборотом пивной продукции производители пива в 2025 году увеличили производство на 16 млн литров, без введения дополнительных мощностей. Ранее налоговики рассказывали о том, что компании «прятали» пиво в статистику безалкогльных напитков. В бюджет области за год поступило по акцизам 367 млн рублей.

— После наших проверок в компаниях, работающих в сфере общественного питания, на 20% увеличилась выручка, выросло количество рабочих мест: в 1500 ресторанах и кафе региона официально работают 19000 человек. Налоговые платежи от предприятий отрасли выросли на 26% — до 2,1 млрд рублей, НДФЛ на 39% — до 1,1 млрд, — констатировал Геннадий Морозов.

В 2026 году реализация отраслевых проектов продолжится с целью борьбы с «серой» зарплатой и занижением налоговых обязательств, для легализации доходов и, соответственно, увеличения поступлений в бюджет.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговая отслеживает расчеты по контрольно-кассовой технике в Новосибирске. В 2025 году предприниматели пробили коррекционные чеки на сотни миллиардов рублей.