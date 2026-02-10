Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Бизнес Власть

У новосибирских застройщиков нашли 1,5 млрд рублей недоплаченных налогов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Общепиту пришлось легализовать 20% выручки

Новосибирская налоговая оценила эффективность работы по мониторингу налогоплательщиков по отраслевому принципу.

— Мы приняли решение не распыляться на контрольные мероприятия по случайно выбранному налогоплательщику, а изучать риски, которые актуальны для конкретной отрасли и подсвечивать их бизнесу для последующей отработки. Это необходимо, чтобы в каждом секторе экономики всё было по закону. Третий год мы уже работаем по этому принципу, — сообщил руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов сообщил на круглом столе в НГУЭУ.

Особенностью комплексного отраслевого проекта по кодам ОКВЭД является разработка эффективных методик по выявлению незаконных схем, характерных для анализируемой отрасли.

В частности, после проверок, проведенных в 2025 году на строительном рынке, дополнительные поступления в бюджет от 36 застройщиков составили почти 1,5 млрд рублей.

В рамках борьбы с незаконным оборотом пивной продукции производители пива в 2025 году увеличили производство на 16 млн литров, без введения дополнительных мощностей. Ранее налоговики рассказывали о том, что компании «прятали» пиво в статистику безалкогльных напитков. В бюджет области за год поступило по акцизам 367 млн рублей.

— После наших проверок в компаниях, работающих в сфере общественного питания, на 20% увеличилась выручка, выросло количество рабочих мест: в 1500 ресторанах и кафе региона официально работают 19000 человек. Налоговые платежи от предприятий отрасли выросли на 26% — до 2,1 млрд рублей, НДФЛ на 39% — до 1,1 млрд, — констатировал Геннадий Морозов.

В 2026 году реализация отраслевых проектов продолжится с целью борьбы с «серой» зарплатой и занижением налоговых обязательств, для легализации доходов и, соответственно, увеличения поступлений в бюджет.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговая отслеживает расчеты по контрольно-кассовой технике в Новосибирске. В 2025 году предприниматели пробили коррекционные чеки на сотни миллиардов рублей. 

Фото предоставлено пресс-службой НГУЭУ.

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Бизнес Власть

Регионы : Регион не задан

Теги :Теги не заданы

508
0
0
Предыдущая статья
Мэрия планирует повысить выплаты почетным жителям Новосибирска
Следующая статья
«Уже блокируют?»: в Новосибирске второй день постоянно сбоит Telegram

«Уже блокируют?»: в Новосибирске второй день постоянно сбоит Telegram

Автор: Юлия Данилова

На этой неделе в России растет количество жалоб на блокировки Telegram. Новосибирцы жалуются в соцсетях на то, что не проходят фотографии, видео и аудиосообщения, на то, что мессенджер не открывается на компьютерах.

РБК со ссылкой на источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах сообщил о том, что с 10 февраля Роскомнадзор планирует начать частичное ограничение работы Telegram.

Читать полностью

Мэрия планирует повысить выплаты почетным жителям Новосибирска

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска представила проект постановления об индексации социальных выплат для почетных жителей города и других награжденных. Согласно документу, суммы ежемесячного вознаграждения планируется увеличить с начала 2026 года.

Предполагается, что почетные жители Новосибирска начнут получать 68,5 тысячи рублей ежемесячно (без учета налога на доходы). Для сравнения, в 2025 году эта сумма составляла 64,5 тысячи рублей, в 2024 году — 58,7 тысяч рублей, а в 2020 году — 43,1 тысячи рублей.

Читать полностью

«Немаргинальное явление»: граффити и муралы в Новосибирске будет оценивать художественный совет

Автор: Юлия Данилова

В городе сформировалась позитивная практика размещения муралов и граффити, которые являются объектами искусства, арт-объектами. Это отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. В то же время он заявил, что эту работу надо систематизировать.

— Когда это происходит случайным образом, самовольно, то вызывает нарекания горожан. Нужно взаимодействие, нужен художественный совет, подход к этим процессам. Когда мурал или граффити выглядят эстетически привлекательно, то это дает хорошие отзывы горожан, — пояснил глава города.

Читать полностью

Губернатор Травников открыл «Сибирскую строительную неделю — 2026»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников открыл XIV Международный форум-выставку «Сибирская строительная неделя-2026» и ознакомился с экспозицией мероприятия.

Обращаясь к гостям, участникам и организаторам, глава региона поблагодарил всех за широкое представительство специалистов отрасли и ведущих экспертов на Сибирской строительной неделе. По его словам, в Новосибирской области такие выставки – это отнюдь не показ мод или демонстрация успехов. Это полноценное деловое событие, где можно получить ценные сведения непосредственно от профессионалов. Здесь узнаешь об опыте других регионов, видишь, на что стоит обратить внимание, какие возможности есть.

Читать полностью

Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в рамках обновления архитектурно-градостроительного облика Новосибирска утверждены паспорта фасадов 210 зданий. Для сравнения, в 2024 году — 69.

—  Налицо положительная динамика, но масштаб этой работы недостаточен. Сегодня в городе более 15 тысяч зданий. При этом значительную долю занимают объекты нового строительства. Считаем, что меры, применяемые районной администрацией по паспортизации фасадов, можно оценить как малоэффективные, — констатировал заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – главного архитектора города Иван Штурбабин.

Читать полностью

Продажи детских товаров в Новосибирской области упали на 11%

Автор: Оксана Мочалова

На российском рынке детских товаров  складывается парадоксальная ситуация: на фоне роста производства фиксируется устойчивое падение продаж. В Новосибирской области эта тенденция выражена особенно ярко.

Согласно исследованию «Чек Индекс», основанному на анализе миллионов кассовых чеков, в 2025 году по России медианная цена чека на товары для детей выросла на 6%, достигнув 3022 рублей, а число покупок снизилось на 8%. В Новосибирской области динамика еще жестче: медианная цена поднялась на 8% (до 3340 рублей), а количество покупок упало на 11%, сообщили аналитики центра по запросу редакции.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Спрос на сантехников резко вырос в январе в Новосибирской области

Бизнес Власть Общество

«Уже блокируют?»: в Новосибирске второй день постоянно сбоит Telegram

Бизнес Власть

У новосибирских застройщиков нашли 1,5 млрд рублей недоплаченных налогов

Власть Город

Мэрия планирует повысить выплаты почетным жителям Новосибирска

Общество

Минимальный балл ЕГЭ для поступления в медвузы назвали в Госдуме

Общество

Главгосэкспертиза будет проводить обучение новосибирских строителей

Общество

Новосибирск лидирует по концентрации ресторанов для свиданий

В Новосибирской области после оттепели резко похолодает до -25

Власть

Губернатор Травников открыл «Сибирскую строительную неделю — 2026»

Общество

На Алтае ввели карантин из-за вспышки пастереллеза у животных

Власть Город Недвижимость

Собственники более 15 тысяч зданий в Новосибирске должны получить паспорта фасадов

Бизнес Общество

Продажи детских товаров в Новосибирской области упали на 11%

Общество

Маленькому Ване с диагнозом детский аутизм требуется дорогостоящее лечение

Финансы

Пенсионеры получили более 1 трлн рублей пенсионных зачислений в 2025 году

Общество

Мэрия Новосибирска объявила дату открытия улицы Ленина для машин

Власть

Самая большая музыкальная школа НСО откроет двери 1 сентября 2026 года

Бизнес Общество

Свыше 17% новосибирцев работают в формате частичной занятости

Бизнес Наука

На базе двух институтов СО РАН создадут федеральный исследовательский центр

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности