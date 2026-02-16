У стоматологических клиник Новосибирска возникли проблемы с уплатой налогов

У 30 новосибирских стоматологических клиник существуют риски неуплаты налогов. Об этом заявил руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов в ходе круглого стола в НГУЭУ. Всего налоговая в рамках отраслевого подхода проверяла 48 клиник.

Сумма установленных налоговиками рисков по компаниям, выявленным за 2022-2024 годы, на ноябрь 2025 года составила 163,4 млн рублей. Из них 2,5 млн стоматологи перечислили в бюджет, до конца 2025 года ожидалось перечисление еще 3,8 млн рублей. По рискам в сумме 157 млн рублей работа продолжается.

— Сфера стоматологических услуг в основном признает претензии налоговых органов, и первые поступления от рабочих встреч с бизнесом в инспекциях уже пошли в бюджет. Однако есть клиники, которые приняли решение уйти «в тень» и вывести свой персонал в качестве самозанятых, — поясняла заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Елена Гаврилова на налоговом форуме в ноябре 2025 года.

По ее словам, это невозможно, так как стоматология — лицензируемая деятельность.

Напомним, в начале февраля общественники обратились к вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой разрешить проведение внеплановых проверок частных стоматологий. В исследовании Общественной потребительской инициативы (ОПИ) на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств отмечалось, что 45% стоматологических клиник в России работают нелегально или с нарушениями закона: у них отсутствуют лицензии или регистрация в госсистемах мониторинга оборота товаров и лекарственных средств. Среди городов и регионов с наибольшим числом таких практик были названы Санкт-Петербург, Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан.

На территории Новосибирской области, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, работает 707 частных клиник, оказывающих стоматологические услуги. Об этом сообщили в управлении Росздравнадзора региона в ответ на запрос Infopro54. В ведомстве подчеркнули, что на территории РФ могут работать медицинские организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность по заявленному профилю.

— Безлицензионная деятельность карается законом, вплоть до уголовной ответственности. Таких обращений в территориальный орган не поступало. Если столкнулись с безлицензионной деятельностью клиник незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы и Росздравнадзор, — подчеркнули в управлении.

В 2025 году в Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области поступило 134 обращения граждан, связанных со стоматологией. Все поступившие обращения рассмотрены и заявителям даны ответы в установленный законом срок.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске, как и по всей стране, появился очень сомнительный тренд: люди самостоятельно пытаются ставить себе пломбы и виниры с помощью наборов, купленных на маркетплейсах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске подорожали услуги стоматологии.