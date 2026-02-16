Поиск здесь...
У стоматологических клиник Новосибирска возникли проблемы с уплатой налогов

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Ранее общественники заявляли, что 45% организаций этой отрасли в России работают нелегально или с нарушениями закона

У 30 новосибирских стоматологических клиник существуют риски неуплаты налогов. Об этом заявил руководитель УФНС по Новосибирской области Геннадий Морозов в ходе круглого стола в НГУЭУ. Всего налоговая в рамках отраслевого подхода проверяла 48 клиник.

Сумма установленных налоговиками рисков по компаниям, выявленным за 2022-2024 годы, на ноябрь 2025 года составила 163,4 млн рублей. Из них 2,5 млн стоматологи перечислили в бюджет, до конца 2025 года ожидалось перечисление еще 3,8 млн рублей. По рискам в сумме 157 млн рублей работа продолжается.

— Сфера стоматологических услуг в основном признает претензии налоговых органов, и первые поступления от рабочих встреч с бизнесом в инспекциях уже пошли в бюджет. Однако есть клиники, которые приняли решение уйти «в тень» и вывести свой персонал в качестве самозанятых, — поясняла заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы России по Новосибирской области Елена Гаврилова на налоговом форуме в ноябре 2025 года.

По ее словам, это невозможно, так как стоматология — лицензируемая деятельность.

Напомним, в начале февраля общественники обратились к вице-премьеру Денису Мантурову с просьбой разрешить проведение внеплановых проверок частных стоматологий. В исследовании Общественной потребительской инициативы (ОПИ) на основе данных ФНС, Росздравнадзора и системы маркировки лекарств отмечалось, что 45% стоматологических клиник в России работают нелегально или с нарушениями закона: у них отсутствуют лицензии или регистрация в госсистемах мониторинга оборота товаров и лекарственных средств. Среди городов и регионов с наибольшим числом таких практик были названы Санкт-Петербург, Москва, Свердловская и Челябинская области, Татарстан.

На территории Новосибирской области, согласно сведениям, содержащимся в Едином реестре лицензий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, работает 707 частных клиник, оказывающих стоматологические услуги. Об этом сообщили в управлении Росздравнадзора региона в ответ на запрос Infopro54. В ведомстве подчеркнули, что на территории РФ могут работать медицинские организации, имеющие лицензию на медицинскую деятельность по заявленному профилю.

— Безлицензионная деятельность карается законом, вплоть до уголовной ответственности. Таких обращений в территориальный орган не поступало. Если столкнулись с безлицензионной деятельностью клиник незамедлительно сообщайте в правоохранительные органы и Росздравнадзор, — подчеркнули в управлении.

В 2025 году в Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области поступило 134 обращения граждан, связанных со стоматологией. Все поступившие обращения рассмотрены и заявителям даны ответы в установленный законом срок.

Напомним, в прошлом году в Новосибирске, как и по всей стране, появился очень сомнительный тренд: люди самостоятельно пытаются ставить себе пломбы и виниры с помощью наборов, купленных на маркетплейсах.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске подорожали услуги стоматологии. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Новосибирские операторы начнут отключать связь и интернет по запросу ФСБ

Автор: Оксана Мочалова

Государственная Дума в третьем, окончательном чтении приняла закон, обязывающий всех операторов связи приостанавливать оказание услуг по требованию ФСБ. Это означает, что теперь новосибирские провайдеры и сотовые компании обязаны оперативно отключать мобильный интернет и связь по первому запросу силовиков.

Согласно принятому закону, операторы связи освобождаются от ответственности перед абонентами за перебои в работе или неоказание услуг, если это вызвано выполнением требований органов ФСБ. Перечень конкретных ситуаций, при которых может быть инициирована блокировка, будет определен указом Президента РФ или отдельным постановлением правительства.

Читать полностью

Вице-спикер новосибирского заксобрания потребовал проверить рост тарифов ЖКХ

Автор: Артем Рязанов

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Роман Яковлев попросил главу регионального УФАС проверить обоснованность роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С начала 2026 года тарифы увеличились на 1,7%, а с октября некоторые услуги вырастут еще на 19,7%. По мнению Яковлева, это «существенно превышает среднерыночные показатели и вызывает напряжение среди населения».

В письме на имя главы УФАС по Новосибирской области заместитель председателя просит оценить, соответствуют ли принятые тарифные решения требованиям законодательства, а также выяснить, есть ли объективные экономические показатели для увеличения тарифов.

Читать полностью

Бердская ЦГБ получила новое поликлиническое отделение

Во время своей рабочей поездки губернатор Андрей Травников посетил Центральную городскую больницу в Бердске. В ее стенах главе региона представили новое поликлиническое отделение, включающее кабинеты терапевта, физиотерапии, диагностические помещения (УЗИ, ЭКГ), акушерско-гинекологический и стоматологический кабинеты, а также дневной стационар.

Андрей Травников подчеркнул, что идея передачи помещений под поликлинический участок в областную собственность принадлежала бердским депутатам и региональному Законодательному Собранию, получив поддержку правительства области. Губернатор отметил, что этот район Бердска активно развивается, и было необходимо снизить нагрузку на поликлинику на Боровой, учитывая планы по ее капитальному ремонту. Решение было принято и успешно реализовано. Здесь есть все необходимое для первичной медицинской помощи населению, как с точки зрения помещений, так и оборудования. Штат врачей и среднего медицинского персонала полностью укомплектован для обеспечения полноценной работы отделения.

Читать полностью

Новосибирцев не могут заманить на пляжи Индийского океана

Автор: Юлия Данилова

По информации авиакомпании-перевозчика Myanmar Airways в зимний период последний вылет по маршруту Новосибирск-Мандалай был сделан 14 февраля 2026 года. Далее полетная программа будет приостановлена до осени 2026 года в связи с низкой сезонной загруженностью. Об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в Минэкономразвития Новосибирской области.

— Согласно официальной статистике, в 2024 году в Мьянму посетили около 3,9 тыс. граждан России. За период с января по сентябрь 2025 года число прибывших в страну россиян выросло на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 2 тысяч человек, — отметили в ведомстве.

Читать полностью

Сокращение зерновых в пользу масличных: новосибирские аграрии планируют нарастить производство и переработку рапса

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские аграрии готовятся к посевной и подают в региональный Минсельхоз свои планы по распределению посевных площадей в 2026 году. Итоговые цифры будут чуть позже, но уже понятно, что хозяйства планируют увеличить долю масличных культур, в первую очередь — рапса. Сейчас это одна из высокомаржинальных культур, которая может стать драйвером регионального АПК.

В Новосибирской области посевные площади в текущем году должны остаться на уровне прошлого года — порядка 2 млн га, считает министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов. Возможно даже небольшое увеличение, но главная задача — сделать так, чтобы не было сокращения. При этом хозяйства области говорят, что сажать пшеницу и другие зерновые культуры невыгодно, и под них будут отводить меньше площадей. Глава минсельхоза отметил, что тенденция на перераспределение структур посевов в пользу высокомаржинальных культур, которую сейчас обсуждают в самих хозяйствах, в целом подтверждается региональной статистикой.

Читать полностью

Снизить цены на огурцы потребовала от тепличных комплексов прокуратура Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Два новосибирских поставщика огурцов, после совместного рейда прокуратуры и «Народного фронта» по магазинам города, получили предостережение от ведомства. По информации Infopro54, речь идет о компаниях ООО «Сады Гиганта» и ООО «Тепличный комбинат Толмачевский».

— Эти предостережения вам вручаются, и от вас требуется, чтобы ценовая политика в данной части была пересмотрена и наш потребитель в регионе почувствовал на своем кошельке снижение цен на этот продукт, — отметил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства областной прокуратуры Алексей Мячик в комментарии в сюжете Вести Новосибирск.

Читать полностью
