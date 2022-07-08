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АО «РЭС» построит новую высоковольтную подстанцию в Верх-Туле – объем вложений достигнет 500 миллионов рублей

  • 08/07/2022, 09:00
АО «РЭС» как системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области продолжает планомерную реализацию проектов инвестиционной программы, направленной на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.

новости бизнесаРаботы ведутся даже в условиях изменчивой внешней среды и новых экономических реалий.

Одним из ключевых инвестпроектов компании является строительство новой высоковольтной подстанции 110 кВ «Залив» с трансформаторной мощностью 80 МВА. Подстанция призвана обеспечить электроснабжение потребителей поселков Верх-Тула, Ленинский, 8-е марта, Тулинский, им. Крупской, Красный восток, Голубой залив. В связи с активным социально-экономическим развитием данных территорий возникла необходимость увеличения мощности и обеспечения технологического присоединения новых потребителей, в т.ч. за счет перевода части существующей нагрузки на новый центр питания.

Ориентировочный объем вложений АО «РЭС» в строительство ПС 110 кВ «Залив» достигнет почти 500 млн рублей. В рамках проекта энергетики выполнят комплекс работ, в т.ч.:

  • построят почти 12 км питающей 2-х цепной линии электропередачи 110 кВ,
  • возведут утепленные здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ) и закрытое распределительное устройство 10 кВ блочно-модульного типа;
  • установят два трансформатора по 25 МВА, с дальнейшей заменой на трансформаторы 2х40 МВА;
  • смонтируют 58 вакуумных выключателей 10 кВ;
  • организуют передачу телеметрических сигналов по основному и резервному каналам связи посредством ВОЛС суммарной протяженностью порядка 36 км;
  • и многое другое.

Всё применяемое оборудование релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), а также автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) по проекту – микропроцессорные, а главное, эти сложнейшие элементы подстанции изготовлены российскими производителями, что полностью соответствует взятому в стране курсу на импортозамещение.

На сегодняшний день работы по строительству в самом разгаре, производится устройство фундаментов под электрооборудование, организация подъездных путей со съездом с автодороги с. Ленинское – с. Верх-Тула, подъездных внутриподстанционных путей, выполняются работы по планировке территории (отсыпка до проектных отметок), монтаж внешнего ограждения и порталов под оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ.

Строительство новой высоковольтной подстанции «Залив» — это важный этап в развитии электросетевого хозяйства АО «РЭС» и территорий юго-запада Новосибирской агломерации. Энергетики уверены, что в результате выполняемых мероприятий жители близлежащих населенных пунктов заметят существенное улучшение качества электроснабжения, а предприятия и организации получат надёжную схему электроснабжения и дополнительные мощности для развития.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : электроснабжение инвестпроект АО «РЭС»


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