АО «РЭС» построит новую высоковольтную подстанцию в Верх-Туле – объем вложений достигнет 500 миллионов рублей

Работы ведутся даже в условиях изменчивой внешней среды и новых экономических реалий.

Одним из ключевых инвестпроектов компании является строительство новой высоковольтной подстанции 110 кВ «Залив» с трансформаторной мощностью 80 МВА. Подстанция призвана обеспечить электроснабжение потребителей поселков Верх-Тула, Ленинский, 8-е марта, Тулинский, им. Крупской, Красный восток, Голубой залив. В связи с активным социально-экономическим развитием данных территорий возникла необходимость увеличения мощности и обеспечения технологического присоединения новых потребителей, в т.ч. за счет перевода части существующей нагрузки на новый центр питания.

Ориентировочный объем вложений АО «РЭС» в строительство ПС 110 кВ «Залив» достигнет почти 500 млн рублей. В рамках проекта энергетики выполнят комплекс работ, в т.ч.:

построят почти 12 км питающей 2-х цепной линии электропередачи 110 кВ,

возведут утепленные здания общеподстанционного пункта управления (ОПУ) и закрытое распределительное устройство 10 кВ блочно-модульного типа;

установят два трансформатора по 25 МВА, с дальнейшей заменой на трансформаторы 2х40 МВА;

смонтируют 58 вакуумных выключателей 10 кВ;

организуют передачу телеметрических сигналов по основному и резервному каналам связи посредством ВОЛС суммарной протяженностью порядка 36 км;

и многое другое.

Всё применяемое оборудование релейной защиты и электроавтоматики (РЗА), а также автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) по проекту – микропроцессорные, а главное, эти сложнейшие элементы подстанции изготовлены российскими производителями, что полностью соответствует взятому в стране курсу на импортозамещение.

На сегодняшний день работы по строительству в самом разгаре, производится устройство фундаментов под электрооборудование, организация подъездных путей со съездом с автодороги с. Ленинское – с. Верх-Тула, подъездных внутриподстанционных путей, выполняются работы по планировке территории (отсыпка до проектных отметок), монтаж внешнего ограждения и порталов под оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ.

Строительство новой высоковольтной подстанции «Залив» — это важный этап в развитии электросетевого хозяйства АО «РЭС» и территорий юго-запада Новосибирской агломерации. Энергетики уверены, что в результате выполняемых мероприятий жители близлежащих населенных пунктов заметят существенное улучшение качества электроснабжения, а предприятия и организации получат надёжную схему электроснабжения и дополнительные мощности для развития.