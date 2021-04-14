Разработка и изготовление мебели на заказ

По этим причинам большой спрос приобретает мебель по индивидуальным проектам, разработанная и изготовленная на заказ. Она в полной мере удовлетворяет пожелания и предпочтения владельца, соответствует размерам, особенностям конкретного помещения.

Не так давно дизайнерская мебель на заказ, изготовленная по индивидуальным эскизам, казалась многим очень интересной и недоступной. Сегодня эта ситуация изменилась кардинально. Теперь стандартные шкафы, гарнитуры, диваны постепенно отодвигаются на задний план. Причины таких смен приоритетов просты и понятны. Фабричное производство не удивляет своей оригинальностью, тем более рациональным использованием пространства помещения.

Этапы производства

Первым этапом выступает планирование и относится оно к заказчику, ведь он диктует свои пожелания, мысли, идеи, от которых потом будет зависеть то самое производство мебели на заказ. Прежде чем приступить к любому проекту по изготовлению дизайнерской мебели, дизайнеры ведут замеры свободной площади. Они общаются с клиентом, знакомятся с его характером, идеями, мыслями и непосредственно с жильем.

Только после создания общей картины о заказчике и его жилплощади, у команды появляется новый проект «дизайнерская мебель», который воплощается в жизнь. По проекту, который утвердил заказчик, разрабатываются чертежи. Их используют для изготовления мебели на заказ.

После разработки, наступает следующий этап – образование цены. Мебель на заказ — изделия, которые оцениваются по многим параметрам. На этапе расчета, просчитывается каждая деталь. Учитываются элементы для сборки, материалы, их размеры. Готовые детали сортируются по размерам или по модулям, чтобы ускорить сборку, установку.

Мебель по индивидуальному заказу от компании «Интердизайн» оптимально сочетает максимальную вместительность и помогает занимать минимум пространства. Сборка мебельных экземпляров производится обученными специалистами, что помогает без проблем эксплуатировать изделия в течение многих лет.