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«Рефинансирование — норма для здорового микрофинансового рынка»

  • 03/08/2023, 12:44
Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер»:

Участники микрофинансового рынка готовы рефинансировать кредиты друг друга— Несколько лет назад на рынке присутствовали несколько микрокредитных компаний с уникальным продуктом — займом рефинансирования. Они выкупали займы у кредиторов, суммируя все задолженности заемщика вместе с начисленными процентами, и на полученный объем устанавливали меньшую ставку и больший срок. Однако бизнес-модели МФО, которые занимаются исключительно рефинансированием задолженностей граждан у других кредиторов, на нашем рынке не прижились.

Тот факт, что рефинансирование займов начинает активизироваться, можно считать нормой для здорового микрофинансового рынка.

Фото эксперта предоставлено пресс-службой компании

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Регионы: Сибирь

Теги : рынок микрофинансирования Роман Макаров рефинансирование кредита реструктуризация займа МФК Займер


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