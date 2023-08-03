«Рефинансирование — норма для здорового микрофинансового рынка»

— Несколько лет назад на рынке присутствовали несколько микрокредитных компаний с уникальным продуктом — займом рефинансирования. Они выкупали займы у кредиторов, суммируя все задолженности заемщика вместе с начисленными процентами, и на полученный объем устанавливали меньшую ставку и больший срок. Однако бизнес-модели МФО, которые занимаются исключительно рефинансированием задолженностей граждан у других кредиторов, на нашем рынке не прижились.

Тот факт, что рефинансирование займов начинает активизироваться, можно считать нормой для здорового микрофинансового рынка.